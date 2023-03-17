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Посол Китая: годовой объём торговли между Россией и КНР достиг рекордных $190 млрд

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Объём российско-китайского торгового оборота в 2022 году превысил $190 млрд, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Посол Китая: годовой объём торговли между Россией и КНР достиг рекордных $190 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © honglouwawa

«Годовой объём двусторонней торговли достиг рекордного показателя в $190,27 млрд», — отметил он в интервью РИА Новости.

Ханьхуэй уточнил, что объём экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, автомобилей и запчастей вырос соответственно на 51% и 45%.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что торговля товарами между Россией и Китаем в текущем году достигнет целевого показателя $200 млрд и преодолеет его с большим запасом.

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