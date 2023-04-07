Экспорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 33% в 2022 году
- AP
По его словам, доля марок из КНР на российском рынке увеличилась с 7 до 19,2%, сообщают «Известия».
Укрепились партнёрские отношения и в таких сферах, как бытовая техника и потребительская электроника, по ним доля экспорта в Россию составила $4,09 млрд, увеличившись на 9,3%.
«Смартфоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая продукция китайских брендов характеризуются как ростом качества, так и высоким ценовым преимуществом и всё больше пользуются одобрением со стороны российских потребителей», — отметил Чжан Ханьхуэй.
Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.