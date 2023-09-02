Си Цзиньпин: КНР углубит торговлю со странами «Один пояс — один путь»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен углубить взаимодействие в торговле услугами со странами инициативы «Один пояс — один путь».

Об этом он сказал в видеообращении к участникам профильного саммита в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2023 года.

«Мы упрочим стыковку стратегий развития и инициатив сотрудничества с другими странами, углубим сотрудничество... в торговле услугами и цифровой коммерции», — цитирует его ТАСС.

Глава КНР отметил, что китайская сторона готова вместе с другими государствами продвигать инновации и обмен в сфере услуг, чтобы вывести мировую экономику на путь устойчивого восстановления.

В конце июля Главное таможенное управление Китая дало разрешение ещё десяти предприятиям из России поставлять их продукцию в страну.