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Си Цзиньпин: КНР углубит торговлю со странами «Один пояс — один путь»

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен углубить взаимодействие в торговле услугами со странами инициативы «Один пояс — один путь».

Об этом он сказал в видеообращении к участникам профильного саммита в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2023 года.

«Мы упрочим стыковку стратегий развития и инициатив сотрудничества с другими странами, углубим сотрудничество... в торговле услугами и цифровой коммерции», — цитирует его ТАСС.

Глава КНР отметил, что китайская сторона готова вместе с другими государствами продвигать инновации и обмен в сфере услуг, чтобы вывести мировую экономику на путь устойчивого восстановления.

В конце июля Главное таможенное управление Китая дало разрешение ещё десяти предприятиям из России поставлять их продукцию в страну.

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