Патрушев: Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев на встрече с главой МИД КНР Ван И.

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России В.В.Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс, один путь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ван И заявил, что отношения Китая и России играют особую роль в поддержании мировой стабильности.