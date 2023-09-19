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Патрушев: Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Патрушев: Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев на встрече с главой МИД КНР Ван И.

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России В.В.Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс, один путь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ван И заявил, что отношения Китая и России играют особую роль в поддержании мировой стабильности.

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