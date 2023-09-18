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МИД КНР: отношения Пекина и Москвы играют особую роль в поддержании стабильности

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Отношения Китая и России играют особую роль в поддержании мировой стабильности.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«Китай и Россия как ведущие мировые державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и прогресса мира», — заявил он.

Ранее генконсул Китая во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что Китай готов активизировать координацию с Россией в области возобновляемой энергии.

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