МИД КНР: отношения Пекина и Москвы играют особую роль в поддержании стабильности

Отношения Китая и России играют особую роль в поддержании мировой стабильности.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«Китай и Россия как ведущие мировые державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и прогресса мира», — заявил он.

Ранее генконсул Китая во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что Китай готов активизировать координацию с Россией в области возобновляемой энергии.