Генконсул: КНР готова активизировать координацию с Россией в сфере возобновляемой энергии

Китай готов активизировать координацию с Россией в области возобновляемой энергии.

Об этом заявила генконсул Китая во Владивостоке Пяо Янфань на VII международном Восточном нефтегазовом форуме.

Она отметила, что в КНР опережающего развития добились возобновляемые источники энергии, установленные мощности которых уже перевалили за 1 млрд киловатт.

«Мы также готовы активизировать координацию с Россией, в том числе с Приморским краем, в области возобновляемой энергии, чтобы общими усилиями способствовать устойчивому развитию», — цитирует Пяо Янфань РИА Новости.

В мае вице-премьер России Александр Новак сообщил, что рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.

Он назвал энергетику одним из основных направлений развития сотрудничества с КНР.