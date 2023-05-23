Новак: поставки энергоресурсов из России в Китай в 2023 году растут на 40%
- globallookpress.com
Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Он назвал энергетику одним из основных направлений развития сотрудничества с КНР.
«Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объёмами и в 2022 году значительно выросли. А в 2023 году ещё на 40% примерно рост составляет», — цитирует Новака ТАСС.
Ранее российское правительство внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту.