Новак: поставки энергоресурсов из России в Китай в 2023 году растут на 40%

Рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Он назвал энергетику одним из основных направлений развития сотрудничества с КНР.

«Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объёмами и в 2022 году значительно выросли. А в 2023 году ещё на 40% примерно рост составляет», — цитирует Новака ТАСС.

Ранее российское правительство внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту.