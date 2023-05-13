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Кабмин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и КНР в сфере поставок газа

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Российское правительство внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту.
Кабмин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и КНР в сфере поставок газа
  • РИА Новости

Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Он был подписан в Москве и Пекине 31 января текущего года.

Соглашение определяет условия сотрудничества по поставкам газа по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в России и Хулинь в Китае.

20 марта сообщалось, что Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в Китай.

На втором месте — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), следом идёт Австралия (1,9 млрд куб. м).

В Главном таможенном управлении (ГТУ) КНР заявляли, что стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе — марте составила $1,76 млрд, увеличившись в 2,2 раза.

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