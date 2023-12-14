«Те, кто думал, что у нас всё рухнет, очень разочарованы»: Путин рассказал об итогах года в экономике России

В этом году экономика России полностью отыграла санкционные потери и сделала достаточно серьёзный шаг вперёд, заявил президент Владимир Путин. По итогам 2023-го ВВП страны вырастет на 3,5%, обрабатывающая промышленность — на 7,5%, инвестиции в основной капитал увеличатся на 10%, а реальные зарплаты граждан — на 8%, отметил глава государства. Также, по его словам, страна сумела заметно сократить долю расчётов в долларах и евро во внешней торговле и теперь гораздо чаще пользуется рублями и юанями. Помимо этого, российский лидер ответил на вопросы журналистов и жителей страны об удорожании куриных яиц, автомобилей и услуг ЖКХ, а также рассказал о возможном продлении семейной ипотеки.

Российская экономика обладает достаточным запасом прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и двигаться вперёд. Причём её устойчивость к внешним ограничениям вызвала удивление у многих как за рубежом, так и внутри страны. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент страны Владимир Путин во время подведения итогов 2023 года в совмещённом формате прямой линии и большой пресс-конференции.

«Этот запас прочности... обеспечен несколькими составляющими. Первое, и это самое главное, — это высокая консолидация российского общества. Второе — это устойчивость финансово-экономической системы страны... И третье, безусловно, — это возрастание возможностей нашей силовой составляющей: армии и органов безопасности... Те, кто думал, что у нас всё рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло», — подчеркнул Путин.

Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, всего в отношении Москвы сейчас действует уже почти 18 тыс. различных ограничений (15,2 тыс. из них было введено с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

Рестрикции затронули энергетику, финансовый сектор, банковскую отрасль, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Причём уже в 2023-м страна сумела полностью отбить прошлогодние потери, заявил Владимир Путин.

«Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года... и сделали достаточно серьёзный шаг вперёд», — подчеркнул президент.

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По его словам, российская промышленность в целом по итогам 2023-го прибавит 3,6%, а обрабатывающее производство впервые за долгое время вырастет сразу на 7,5%. Кроме того, объём инвестиций в основной капитал увеличится на 10%, а значит, предприятия продолжат наращивать выпуск продукции и создавать рабочие места в среднесрочной перспективе.

Как отметил глава государства, прибыль российских компаний в текущем году вырастет почти на четверть. При этом банки должны заработать свыше 3 трлн рублей, что станет «приятной новостью» для вкладчиков, поскольку это свидетельствует об устойчивости финансовой системы страны.

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Одним из сохраняющихся вызовов для экономики Владимир Путин назвал высокую инфляцию, которая по итогам 2023 года может составить порядка 7,5—8%. Впрочем, действия правительства и Центробанка, включая повышение процентной ставки, в перспективе позволят замедлить рост потребительских цен до целевых 4%, уверен глава государства.

Тем не менее даже в нынешних условиях заработные платы граждан в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, вырастут примерно на 8% в уходящем году, а располагаемые доходы — на 5%. Более того, как напомнил российский лидер, уже с 1 января власти поднимут минимальный размер оплаты труда на 18,5%, что призвано дополнительно улучшить благосостояние населения.

Уровень безработицы при этом опустился до рекордных 2,9%, что также положительно характеризует ситуацию в стране, добавил Путин. Одновременно, по его словам, о сохранении макроэкономической стабильности говорит сокращение государственного внешнего долга.

«Госдолг сократился с $46 млрд до $32 млрд. И частный внешний долг также сократился (наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях) с $337 млрд до $297 млрд. То есть погашение идёт ритмично, часто даже с опережением графика», — рассказал Путин.

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В качестве одной из приоритетных задач на перспективу президент назвал обеспечение безопасности и суверенитета России в области экономики, финансов и технологий. Первые шаги в этом направлении страна уже активно предпринимает, отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Экономический суверенитет — это создание качественных товаров внутри страны. Для этого нужно продвигать политику импортозамещения. Надо развивать технологии, чтобы мы могли создать высокотехнологичные продукты, которые были бы конкурентоспособными на мировых рынках. Если говорить о финансовом суверенитете, тут речь идёт об ориентации на свою валюту и о постепенном увеличении торговли в национальных валютах с дружественными странами», — добавил Остапкович.

Валютные коррективы

Ситуации на валютных рынках России и мира Владимир Путин уделил особое внимание. По его словам, западные страны своими ограничениями в финансовой сфере «выстрелили себе в ногу», поскольку расчёты в долларах и евро теперь стали более рискованными, а привязка к ним и вовсе может грозить серьёзными социально-экономическими последствиями и потерей суверенитета.

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Как уточнил глава государства, если ещё в 2021 году примерно 87% своего экспорта Россия обслуживала в американской и европейской валютах, то сейчас этот показатель составляет лишь 24%. В то же время доля расчётов в рублях выросла с 11—13 до 40%, а в юанях — с 0,4 до 33%.

«Чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчётах, в финансовых расчётах, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности», — подчеркнул Путин.

Похожую точку зрения в интервью RT ранее высказал министр финансов России Антон Силуанов. По его мнению, Запад «сам обрубил себе сук», на котором строилась вся система международных расчётов. В результате сегодня всё больше стран планомерно отказываются от операций в долларах и евро, поскольку хотят минимизировать риски возможной блокировки своих денег.

«Доверие к таким расчётным единицам, как доллар и евро, было подорвано, потому что страны — эмитенты этих валют манипулируют ими, не только печатая в неограниченном объёме, но и используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах. Действительно, наряду с Россией и Китаем другие страны начинают всё чаще проводить расчёты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных государств, которым они доверяют», — объяснял Силуанов.

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Помимо этого, Владимир Путин прокомментировал и недавнее решение властей ужесточить валютный контроль. Напомним, ещё в первой половине 2023 года получаемые от экспорта юани, евро и доллары стали поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на них резко вырос в связи с восстановлением импорта. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к резким курсовым колебаниям. В результате президент обязал ряд экспортёров возвращать из-за границы не менее 80% валютной выручки и обменивать не менее 90% этих средств на рубли.

«В прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идёт значительный объём нашего экспорта, и нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации — они (западные страны. — RT) для нас её закрыли. Правительство, Центральный банк не видят, что происходит с теми объёмами средств, которые наши экспортёры выручают от экспорта. У ЦБ и правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объёмах», — пояснил Путин.

В конечном итоге, по его словам, принятые меры позволили стабилизировать ситуацию на валютном рынке страны. Так, ещё в октябре курс доллара на Мосбирже впервые с весны 2022-го поднимался выше 102 рублей, стоимость евро достигала 108 рублей, а юаня — 14 рублей. Впрочем, на сегодняшний день значения опустились ниже 90, 99 и 13 рублей соответственно.

«Исхожу из того, что всё нормализуется... В целом ситуация на финансовом рынке стабильная. Самое главное — обеспечить эту стабильность и предсказуемость. На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — добавил Путин.

Вопрос цены

В рамках прямой линии президент ответил в том числе на вопросы россиян о наблюдаемом в последнее время удорожании куриных яиц. Как объяснил президент, на фоне общего повышения доходов и потребительского спроса в стране потребление продукта увеличилось, а объёмы его производства — нет. При этом дополнительные импортные поставки не были своевременно обеспечены, что привело к ещё большему повышению цен.

Впрочем, по словам Владимира Путина, власти уже приняли необходимые меры для нормализации обстановки. В ближайшее время должен будет увеличиться завоз яиц из Турции, Белоруссии и стран ЕАЭС.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства — спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему отметил, честно говорю: «А у граждан наших есть проблемы, рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное»... Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства... Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — добавил Путин.

РИА Новости

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Также глава государства ответил на вопрос, почему в 2024 году стоимость жилищно-коммунальных услуг в России вырастет более высокими темпами по сравнению с пенсиями. Президент напомнил, что тарифы ЖКХ в стране не менялись с июля 2022-го. В свою очередь, пенсии за прошедшее время были проиндексированы дважды — более чем на 10 и 4% соответственно, а с 1 января увеличатся ещё на 7,5%.

«Есть ещё одна вещь, на которую следует обратить внимание. Действует правило в соответствии с законом, согласно которому если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22% (от дохода. — RT), то семья имеет право на получение субсидии. Сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью... В некоторых регионах этот порог ещё меньше», — отметил Владимир Путин.

В дополнение к этому российский лидер пообещал освободить пенсионеров от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. По его словам, такое решение уже принято.

РИА Новости

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Кроме того, президент рассказал и о причинах резкого увеличения стоимости российских автомобилей — более чем на 40%. По его словам, с уходом из страны ряда международных компаний закупка импортных компонентов стала обходиться дороже. При этом объёмов внутреннего производства легковых машин пока недостаточно для полного насыщения рынка, но эту проблему удастся решить в скором времени, уверен глава государства.

«Возник вопрос развития собственной базы. АвтоВАЗ, надо сказать, с количеством справляется. Но чем больше будет (производиться машин. — RT), тем меньше будет цена... АвтоВАЗ идёт по этому пути. Надеюсь, что это приведёт и к снижению цен, но самое главное — создавать свои собственные платформы и их развивать. У нас и АвтоВАЗ, и другие производители так и делают. Это требует времени, и очень хочу надеяться, даже уверен, что так и будет и цены пойдут вниз», — подчеркнул Путин.

Жилищный бонус

Также президент ответил на вопрос о возможном продлении срока действия семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Глава государства поддержал это предложение и отметил, что оно уже обсуждается в кабмине.

«Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки», — сказал Владимир Путин.

Согласно действующим на данный момент условиям программы, россияне с одним ребёнком, родившимся с начала 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке — 6% годовых. Причём у жителей Дальневосточного федерального округа есть возможность взять такой кредит под 5%.

«Думаю, власти продлят программу, так как она помогает застройщикам реализовывать готовые объекты и строить новые, а россиянам с детьми — более оперативно решать жилищный вопрос. То есть потенциальные клиенты, особенно с детьми, должны иметь возможность вложить средства в покупку квартиры на выгодных для них условиях. Если отменить программу, то семьи с детьми вряд ли добровольно возьмут ипотеку по нынешним рыночным ставкам вблизи 16% годовых», — отметила в беседе с RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.