«Те, кто думал, что у нас всё рухнет, очень разочарованы»: Путин рассказал об итогах года в экономике России
Путин рассказал об итогах года в экономике России
- kremlin.ru
Российская экономика обладает достаточным запасом прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и двигаться вперёд. Причём её устойчивость к внешним ограничениям вызвала удивление у многих как за рубежом, так и внутри страны. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент страны Владимир Путин во время подведения итогов 2023 года в совмещённом формате прямой линии и большой пресс-конференции.
«Этот запас прочности... обеспечен несколькими составляющими. Первое, и это самое главное, — это высокая консолидация российского общества. Второе — это устойчивость финансово-экономической системы страны... И третье, безусловно, — это возрастание возможностей нашей силовой составляющей: армии и органов безопасности... Те, кто думал, что у нас всё рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло», — подчеркнул Путин.
Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, всего в отношении Москвы сейчас действует уже почти 18 тыс. различных ограничений (15,2 тыс. из них было введено с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.
Рестрикции затронули энергетику, финансовый сектор, банковскую отрасль, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.
В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Причём уже в 2023-м страна сумела полностью отбить прошлогодние потери, заявил Владимир Путин.
«Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года... и сделали достаточно серьёзный шаг вперёд», — подчеркнул президент.
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По его словам, российская промышленность в целом по итогам 2023-го прибавит 3,6%, а обрабатывающее производство впервые за долгое время вырастет сразу на 7,5%. Кроме того, объём инвестиций в основной капитал увеличится на 10%, а значит, предприятия продолжат наращивать выпуск продукции и создавать рабочие места в среднесрочной перспективе.
Как отметил глава государства, прибыль российских компаний в текущем году вырастет почти на четверть. При этом банки должны заработать свыше 3 трлн рублей, что станет «приятной новостью» для вкладчиков, поскольку это свидетельствует об устойчивости финансовой системы страны.
Одним из сохраняющихся вызовов для экономики Владимир Путин назвал высокую инфляцию, которая по итогам 2023 года может составить порядка 7,5—8%. Впрочем, действия правительства и Центробанка, включая повышение процентной ставки, в перспективе позволят замедлить рост потребительских цен до целевых 4%, уверен глава государства.
Тем не менее даже в нынешних условиях заработные платы граждан в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, вырастут примерно на 8% в уходящем году, а располагаемые доходы — на 5%. Более того, как напомнил российский лидер, уже с 1 января власти поднимут минимальный размер оплаты труда на 18,5%, что призвано дополнительно улучшить благосостояние населения.
Уровень безработицы при этом опустился до рекордных 2,9%, что также положительно характеризует ситуацию в стране, добавил Путин. Одновременно, по его словам, о сохранении макроэкономической стабильности говорит сокращение государственного внешнего долга.
«Госдолг сократился с $46 млрд до $32 млрд. И частный внешний долг также сократился (наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях) с $337 млрд до $297 млрд. То есть погашение идёт ритмично, часто даже с опережением графика», — рассказал Путин.
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В качестве одной из приоритетных задач на перспективу президент назвал обеспечение безопасности и суверенитета России в области экономики, финансов и технологий. Первые шаги в этом направлении страна уже активно предпринимает, отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Экономический суверенитет — это создание качественных товаров внутри страны. Для этого нужно продвигать политику импортозамещения. Надо развивать технологии, чтобы мы могли создать высокотехнологичные продукты, которые были бы конкурентоспособными на мировых рынках. Если говорить о финансовом суверенитете, тут речь идёт об ориентации на свою валюту и о постепенном увеличении торговли в национальных валютах с дружественными странами», — добавил Остапкович.
Валютные коррективы
Ситуации на валютных рынках России и мира Владимир Путин уделил особое внимание. По его словам, западные страны своими ограничениями в финансовой сфере «выстрелили себе в ногу», поскольку расчёты в долларах и евро теперь стали более рискованными, а привязка к ним и вовсе может грозить серьёзными социально-экономическими последствиями и потерей суверенитета.
Как уточнил глава государства, если ещё в 2021 году примерно 87% своего экспорта Россия обслуживала в американской и европейской валютах, то сейчас этот показатель составляет лишь 24%. В то же время доля расчётов в рублях выросла с 11—13 до 40%, а в юанях — с 0,4 до 33%.
«Чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчётах, в финансовых расчётах, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности», — подчеркнул Путин.
Похожую точку зрения в интервью RT ранее высказал министр финансов России Антон Силуанов. По его мнению, Запад «сам обрубил себе сук», на котором строилась вся система международных расчётов. В результате сегодня всё больше стран планомерно отказываются от операций в долларах и евро, поскольку хотят минимизировать риски возможной блокировки своих денег.
«Доверие к таким расчётным единицам, как доллар и евро, было подорвано, потому что страны — эмитенты этих валют манипулируют ими, не только печатая в неограниченном объёме, но и используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах. Действительно, наряду с Россией и Китаем другие страны начинают всё чаще проводить расчёты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных государств, которым они доверяют», — объяснял Силуанов.
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Помимо этого, Владимир Путин прокомментировал и недавнее решение властей ужесточить валютный контроль. Напомним, ещё в первой половине 2023 года получаемые от экспорта юани, евро и доллары стали поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на них резко вырос в связи с восстановлением импорта. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к резким курсовым колебаниям. В результате президент обязал ряд экспортёров возвращать из-за границы не менее 80% валютной выручки и обменивать не менее 90% этих средств на рубли.
«В прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идёт значительный объём нашего экспорта, и нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации — они (западные страны. — RT) для нас её закрыли. Правительство, Центральный банк не видят, что происходит с теми объёмами средств, которые наши экспортёры выручают от экспорта. У ЦБ и правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объёмах», — пояснил Путин.
В конечном итоге, по его словам, принятые меры позволили стабилизировать ситуацию на валютном рынке страны. Так, ещё в октябре курс доллара на Мосбирже впервые с весны 2022-го поднимался выше 102 рублей, стоимость евро достигала 108 рублей, а юаня — 14 рублей. Впрочем, на сегодняшний день значения опустились ниже 90, 99 и 13 рублей соответственно.
«Исхожу из того, что всё нормализуется... В целом ситуация на финансовом рынке стабильная. Самое главное — обеспечить эту стабильность и предсказуемость. На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — добавил Путин.
Вопрос цены
В рамках прямой линии президент ответил в том числе на вопросы россиян о наблюдаемом в последнее время удорожании куриных яиц. Как объяснил президент, на фоне общего повышения доходов и потребительского спроса в стране потребление продукта увеличилось, а объёмы его производства — нет. При этом дополнительные импортные поставки не были своевременно обеспечены, что привело к ещё большему повышению цен.
Впрочем, по словам Владимира Путина, власти уже приняли необходимые меры для нормализации обстановки. В ближайшее время должен будет увеличиться завоз яиц из Турции, Белоруссии и стран ЕАЭС.
«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства — спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему отметил, честно говорю: «А у граждан наших есть проблемы, рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное»... Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства... Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — добавил Путин.
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Также глава государства ответил на вопрос, почему в 2024 году стоимость жилищно-коммунальных услуг в России вырастет более высокими темпами по сравнению с пенсиями. Президент напомнил, что тарифы ЖКХ в стране не менялись с июля 2022-го. В свою очередь, пенсии за прошедшее время были проиндексированы дважды — более чем на 10 и 4% соответственно, а с 1 января увеличатся ещё на 7,5%.
«Есть ещё одна вещь, на которую следует обратить внимание. Действует правило в соответствии с законом, согласно которому если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22% (от дохода. — RT), то семья имеет право на получение субсидии. Сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью... В некоторых регионах этот порог ещё меньше», — отметил Владимир Путин.
В дополнение к этому российский лидер пообещал освободить пенсионеров от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. По его словам, такое решение уже принято.
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Кроме того, президент рассказал и о причинах резкого увеличения стоимости российских автомобилей — более чем на 40%. По его словам, с уходом из страны ряда международных компаний закупка импортных компонентов стала обходиться дороже. При этом объёмов внутреннего производства легковых машин пока недостаточно для полного насыщения рынка, но эту проблему удастся решить в скором времени, уверен глава государства.
«Возник вопрос развития собственной базы. АвтоВАЗ, надо сказать, с количеством справляется. Но чем больше будет (производиться машин. — RT), тем меньше будет цена... АвтоВАЗ идёт по этому пути. Надеюсь, что это приведёт и к снижению цен, но самое главное — создавать свои собственные платформы и их развивать. У нас и АвтоВАЗ, и другие производители так и делают. Это требует времени, и очень хочу надеяться, даже уверен, что так и будет и цены пойдут вниз», — подчеркнул Путин.
Жилищный бонус
Также президент ответил на вопрос о возможном продлении срока действия семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Глава государства поддержал это предложение и отметил, что оно уже обсуждается в кабмине.
«Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки», — сказал Владимир Путин.
Согласно действующим на данный момент условиям программы, россияне с одним ребёнком, родившимся с начала 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке — 6% годовых. Причём у жителей Дальневосточного федерального округа есть возможность взять такой кредит под 5%.
«Думаю, власти продлят программу, так как она помогает застройщикам реализовывать готовые объекты и строить новые, а россиянам с детьми — более оперативно решать жилищный вопрос. То есть потенциальные клиенты, особенно с детьми, должны иметь возможность вложить средства в покупку квартиры на выгодных для них условиях. Если отменить программу, то семьи с детьми вряд ли добровольно возьмут ипотеку по нынешним рыночным ставкам вблизи 16% годовых», — отметила в беседе с RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.