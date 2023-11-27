«Не учли элементарные вещи»: Путин назвал устойчивость банковского сектора России к санкциям неожиданностью для Запада

Запад недооценил российские банки при введении санкций, заявил Владимир Путин. По словам президента, финансовые организации преодолели все внешние трудности, что отражает состояние экономики страны в целом. Как ожидают специалисты, в 2023 году прибыль банковского сектора не только вернётся на докризисный уровень, но и может впервые превысить 3 трлн рублей. Согласно оценке главы ВТБ Андрея Костина, в дальнейшем эту динамику будет сдерживать жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка, которую регулятор проводит для сдерживания инфляции. Предполагается, что по мере торможения роста цен ЦБ вновь станет смягчать ДКП, но при принятии таких решений нужно действовать аккуратно, подчеркнул Владимир Путин.

Устойчивость российских банков к санкциям стала неожиданностью для инициаторов ограничений. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — подчеркнул Путин.

Костин согласился с оценкой главы государства и напомнил, что в 2022 году западные страны устроили «абсолютный беспредел» в отношении банковского сектора РФ. В частности, были отобраны зарубежные филиалы и дочерние структуры российских компаний, а сейчас происходит их ликвидация.

Тем не менее бизнес сумел подготовиться к различным вариантам развития событий. В результате банки уже оправились от санкционного шока, и с точки зрения прибыли 2023-й будет для всего сектора «очень успешным», считает глава ВТБ.

«Мы понесли, конечно, серьёзные потери. В этом году мы серьёзно компенсировали это. Восстанавливаем капитальную базу и выходим на рекордную прибыль... Важно, что мы сумели быстро перестроиться. Потеряв западные рынки, мы сфокусировались, конечно, прежде всего на России, но не только — и на дружественных рынках», — рассказал Костин.

kremlin.ru

Согласно информации специализированной базы данных Castellum.AI, после начала специальной военной операции США вместе с ЕС и другими союзниками ввели против Москвы уже более 15,2 тыс. различных ограничений. Рестрикции коснулись не только банковского сектора, но и энергетической отрасли, торговли, авиации, а также золотовалютных резервов РФ.

В условиях такого внешнего давления ряд аналитиков изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по оценкам российских властей, в 2023 году ВВП страны полностью отыграет прошлогодние потери и прибавит порядка 3% или даже больше.

«Общая макроэкономическая устойчивость помогла и банковскому сектору. Антикризисные меры правительства и Центробанка позволили кредитным организациям избежать нехватки ликвидности и зарубежной валюты. Плюс через банки был перенаправлен целый ряд крупных финансовых программ, а ЦБ ввёл особое регулирование, которое смягчило некоторые нормативы. На этом фоне банки достаточно неплохо пережили трудные времена и сейчас показывают прибыль», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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В прошлом году прибыль российских банков сократилась почти в 12 раз. Так, если в 2021-м показатель превышал 2,4 трлн рублей, то по итогам 2022-го сумма составила 203 млрд, свидетельствуют материалы ЦБ. Впрочем, уже в 2023-м значение может преодолеть докризисный уровень и достигнуть исторического максимума, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Несмотря на санкционное давление, крупнейшие банки смогли удержать основную часть клиентской базы, в том числе за счёт высокого уровня диджитализации, которая снова становится одним из важных конкурентных преимуществ... Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м», — говорится в докладе.

По словам Александра Абрамова, наиболее болезненным ударом для банков стали запреты на взаимодействие с западными организациями, заморозка части активов, отключение от международной платформы SWIFT, а также платёжных систем Visa и Mastercard. Однако бизнес сумел оперативно перестроить работу, что смягчило кризис, рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Российская платформа НСПК и карты МИР позволили практически полностью заменить на внутреннем рынке ушедшие из РФ международные платёжные системы. При этом дедолларизация экономики, переход российских экспортёров и импортёров на платежи и расчёты в национальных валютах с дружественными странами компенсировали системообразующим банкам отключение от SWIFT», — пояснила Мильчакова.

С оглядкой на ставку

Тем не менее в 2024 году темпы роста российского банковского сектора и доходов отрасли могут снизиться, считает Андрей Костин. По мнению главы ВТБ, это будет связано с нынешней политикой Центробанка, а именно с повышением ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией.

«Мы понимаем, что это временные меры. И мы рассчитываем на то, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центральный банк скорректирует свою политику и сделает кредитно-денежную политику менее жёсткой, а может быть, лучше даже — более мягкой», — сказал Костин.

В ответ на это Владимир Путин отметил, что «нужно быть очень аккуратными с мягкостью». Как ранее объяснял глава государства, повышение ключевой ставки сокращает возможности для кредитования и сдерживает развитие экономики, но если вовремя не принять меры и допустить неконтролируемый рост инфляции, в конечном итоге для страны это будет ещё хуже.

«Здесь нет хороших и очень хороших решений, здесь есть сложные решения, но их нужно принимать своевременно. И Центральный банк, и правительство до сих пор это делали, и делали весьма эффективно», — заявлял Путин.

Традиционно изменение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате такого ужесточения ДКП население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая деятельность снижается и ценовое давление ослабевает.

Если же инфляция замедляется, Центробанк может, напротив, вернуться к смягчению монетарной политики и начать снижать ставку. Это, в свою очередь, должно вновь привести к оживлению деловой и потребительской активности.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2022 году с введением санкций инфляция в России начала резко расти и в определённый момент достигала 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет. В качестве антикризисной меры ЦБ в конце февраля более чем в два раза поднял ключевую ставку (с 9,5% до рекордных 20% годовых), что спустя некоторое время позволило замедлить рост цен.

Уже летом уровень инфляции в стране опустился ниже 15%, а по итогам года составил 11,9%, после чего продолжил снижаться. По мере ослабления ценового давления ЦБ стал постепенно опускать и ключевую ставку. В июне 2022-го регулятор вернул её к досанкционному уровню 9,5%, в июле опустил до 8%, а в сентябре снизил до 7,5% годовых и почти десять месяцев удерживал на этой отметке.

Впрочем, летом 2023 года рост потребительских цен на товары и услуги в России вновь начал ускоряться на фоне временного ослабления рубля и ажиотажного восстановления потребительского спроса. Так, если ещё в конце мая годовая инфляция в стране составляла 2,51%, то на сегодняшний день значение достигло 7,28%, говорится в материалах Минэкономразвития.

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Для нормализации обстановки Центробанк опять стал поднимать ключевую ставку и с июля увеличивал её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых. Причём руководство ЦБ не исключает вероятности ещё одного повышения до конца 2023-го, но рассчитывает вернуться к снижению в 2024-м.

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернём инфляцию к цели на уровне 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку. Но некоторое время, которое нужно, чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объём уже созданного за последние 12 месяцев кредита, ключевая ставка будет высокой. Но хочу вас заверить, что это залог нормального, стабильного развития в будущем», — объясняла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Алексея Корнева, если инфляция начнёт замедляться в ближайшее время, то к концу 2024 года ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%, а в 2025-м — до 8—9%. Вместе с тем опрошенные RT специалисты тоже считают, что регулятору нужно действовать осторожно для избежания нового скачка цен.

«Жёсткая монетарная политика служит лекарством для экономики от инфляции, а для населения и бизнеса — от чрезмерной закредитованности. Мягкая ДКП помогает стимулировать экономический рост, но имеет свои побочные эффекты в виде ускорения инфляции и избыточного спроса на дешёвые кредиты. Поэтому ЦБ должен использовать такой инструмент аккуратно, чтобы не навредить росту экономики и удержать инфляцию не выше целевых 4%. Однако для успешной монетарной политики нужно, чтобы все министерства и ведомства, отвечающие за финансовую стабильность, работали в согласии и принимали оптимальные решения для экономики, бизнеса и населения», — заключила Наталья Мильчакова.