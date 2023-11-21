Впервые за пять месяцев: курс доллара опустился ниже 88 рублей
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Во вторник, 21 ноября, российская валюта укрепляется на Московской бирже. Так, во время торгов доллар дешевел на 0,84% — до 87,66 рубля, а евро — на 0,97%, до 95,76 рубля. Предыдущий раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё 30 июня. Стоимость юаня при этом опускалась на 0,44% — до 12,26 рубля.
Курсы иностранных валют снижаются седьмую неделю подряд и уже более чем на 11% отступили от максимумов первой половины октября. Напомним, в тот момент доллар, евро и юань на Мосбирже стоили больше 102, 108 и 14 рублей соответственно.
«Сейчас уже видно, что спекулянты больше не ставят на ослабление рубля. Поэтому присутствовавший в предыдущие месяцы спекулятивный навес ушёл, что позитивно влияет на курс нацвалюты. Властям за счёт административных мер и словесных интервенций удалось переломить негативный тренд», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Отметим, что ещё летом в России начал усиливаться дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.
«Курс рубля определяется прежде всего торговыми потоками — сколько валюты пришло за экспорт, сколько ушло за импорт. Когда поступления за экспорт растут, а импорт сокращается, то рубль укрепляется. Так было в прошлом году, когда курс доллара снижался даже ниже 60 рублей. Но за год экспорт сократился почти на четверть, а импорт, напротив, возрос. Курс рубля закономерно снижался по мере этих изменений», — объясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В качестве одного из способов решения проблемы руководство страны c 16 октября обязало ряд крупных компаний продавать на рынке дополнительные объёмы валютной выручки для укрепления рубля. Мера затрагивает, в частности, предприятия топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.
По указу президента Владимира Путина эти организации должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес обязан обменивать на рубли.
- РИА Новости
- © Гавриил Григоров
Как отмечал сам глава государства, произошедшее ослабление рубля было вызвано не ухудшением ситуации в экономике, а желанием ряда компаний оставлять значительную часть заработанных денег за рубежом. В связи с этим возникла необходимость в донастройке валютного контроля.
«Вопрос просто в валютном регулировании... Как у нас в народе говорят, голь на выдумки хитра. Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее — они придумают обходные пути. И придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… сегодня они стабильные», — подчёркивал Путин.
С учётом инфляции
Отметим, что ослабление рубля положительно отразилось на доходах российского бюджета, поскольку при удешевлении нацвалюты казна стала получать больше денег от экспорта. Как следует из материалов Минфина, если ещё в конце мая бюджетный дефицит составлял 3,4 трлн рублей и ощутимо превышал заложенную на 2023 год целевую планку 2,9 трлн, то уже по итогам октября значение сократилось почти втрое и достигло 1,2 трлн рублей.
Вместе с тем, по мнению Владимира Путина, произошедшее летом и в первой половине осени удешевление нацвалюты было чрезмерным и для бюджета курс доллара всё же «нужен чуть-чуть пониже». Аналогичную точку зрения ранее высказывал и министр финансов страны Антон Силуанов.
«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию... От неё прежде всего страдают самые незащищённые слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег: индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастёт, стоимость кредитов увеличится. Поэтому всё относительно», — пояснил министр.
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
На фоне подъёма валютных курсов в России стала заметно дорожать зависимая от импорта продукция. Тем временем рост внутреннего спроса начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, что обернулось дополнительным подъёмом цен. В результате если ещё в конце мая годовая инфляция в стране составляла 2,51%, то к середине ноября значение достигло 7,16%, говорится в материалах Минэкономразвития.
Для нормализации обстановки Центробанк начиная с июля стал поднимать ключевую ставку и за прошедшее время увеличивал её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых. Причём руководство ЦБ не исключает вероятности ещё одного повышения до конца 2023-го.
Традиционно такая политика считается одним из главных инструментов ЦБ для сдерживания инфляции. Так, при повышении ключевой ставки кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем ценовое давление должно ослабевать.
Причём на фоне удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.
«Таким образом, жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ вместе с улучшением внешнеторгового баланса и нормативами репатриации валютной выручки экспортёрами сегодня стали главными причинами укрепления рубля. Кроме того, сейчас начинается налоговый период, когда экспортёры продают больше валюты для уплаты налогов. Пик этих платежей будет в начале следующей недели, поэтому в моменте вероятны очередные многомесячные минимумы по курсам доллара, евро и юаня», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Тем не менее, по его словам, вслед за продолжительным снижением курсов уже в декабре может произойти так называемый технический отскок — и показатели вернутся к росту. Впрочем, с учётом действий властей до конца года стоимость доллара, евро и юаня вряд ли поднимется выше 92,5, 98 и 12,5 рубля соответственно, уверен специалист.
Похожей оценки придерживается и аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. При этом, как полагает собеседник RT, в зависимости от объёмов возвращения выручки экспортёрами курс доллара в ближайшее время может опускаться до 85 рублей. В свою очередь, Александр Разуваев допускает возможность падения стоимости американской валюты до 80 рублей в I квартале 2024 года.