Впервые за пять месяцев: курс доллара опустился ниже 88 рублей

На торгах во вторник, 21 ноября, курсы доллара и евро на Мосбирже впервые с конца июня опускались ниже 88 и 96 рублей соответственно. Юань при этом дешевел до 12,26 рубля. По словам экспертов, спекулянты больше не ставят на ослабление российской валюты, поскольку руководству страны удалось полностью переломить негативный тренд предыдущих месяцев. Позитивный эффект, в частности, оказало решение властей обязать ряд крупных компаний возвращать из-за границы и продавать на внутреннем рынке дополнительные объёмы валютной выручки. Наряду с этим для сдерживания инфляции Центробанк поднял ключевую ставку до 15% годовых, что дополнительно поддержало рубль, считают специалисты. Как в текущих условиях могут измениться курсы доллара, евро и юаня до конца года — в материале RT.

Во вторник, 21 ноября, российская валюта укрепляется на Московской бирже. Так, во время торгов доллар дешевел на 0,84% — до 87,66 рубля, а евро — на 0,97%, до 95,76 рубля. Предыдущий раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё 30 июня. Стоимость юаня при этом опускалась на 0,44% — до 12,26 рубля.

Курсы иностранных валют снижаются седьмую неделю подряд и уже более чем на 11% отступили от максимумов первой половины октября. Напомним, в тот момент доллар, евро и юань на Мосбирже стоили больше 102, 108 и 14 рублей соответственно.

«Сейчас уже видно, что спекулянты больше не ставят на ослабление рубля. Поэтому присутствовавший в предыдущие месяцы спекулятивный навес ушёл, что позитивно влияет на курс нацвалюты. Властям за счёт административных мер и словесных интервенций удалось переломить негативный тренд», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Отметим, что ещё летом в России начал усиливаться дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

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«Курс рубля определяется прежде всего торговыми потоками — сколько валюты пришло за экспорт, сколько ушло за импорт. Когда поступления за экспорт растут, а импорт сокращается, то рубль укрепляется. Так было в прошлом году, когда курс доллара снижался даже ниже 60 рублей. Но за год экспорт сократился почти на четверть, а импорт, напротив, возрос. Курс рубля закономерно снижался по мере этих изменений», — объясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В качестве одного из способов решения проблемы руководство страны c 16 октября обязало ряд крупных компаний продавать на рынке дополнительные объёмы валютной выручки для укрепления рубля. Мера затрагивает, в частности, предприятия топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

По указу президента Владимира Путина эти организации должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес обязан обменивать на рубли.

РИА Новости

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Как отмечал сам глава государства, произошедшее ослабление рубля было вызвано не ухудшением ситуации в экономике, а желанием ряда компаний оставлять значительную часть заработанных денег за рубежом. В связи с этим возникла необходимость в донастройке валютного контроля.

«Вопрос просто в валютном регулировании... Как у нас в народе говорят, голь на выдумки хитра. Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее — они придумают обходные пути. И придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… сегодня они стабильные», — подчёркивал Путин.

С учётом инфляции

Отметим, что ослабление рубля положительно отразилось на доходах российского бюджета, поскольку при удешевлении нацвалюты казна стала получать больше денег от экспорта. Как следует из материалов Минфина, если ещё в конце мая бюджетный дефицит составлял 3,4 трлн рублей и ощутимо превышал заложенную на 2023 год целевую планку 2,9 трлн, то уже по итогам октября значение сократилось почти втрое и достигло 1,2 трлн рублей.

Вместе с тем, по мнению Владимира Путина, произошедшее летом и в первой половине осени удешевление нацвалюты было чрезмерным и для бюджета курс доллара всё же «нужен чуть-чуть пониже». Аналогичную точку зрения ранее высказывал и министр финансов страны Антон Силуанов.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию... От неё прежде всего страдают самые незащищённые слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег: индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастёт, стоимость кредитов увеличится. Поэтому всё относительно», — пояснил министр.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

На фоне подъёма валютных курсов в России стала заметно дорожать зависимая от импорта продукция. Тем временем рост внутреннего спроса начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, что обернулось дополнительным подъёмом цен. В результате если ещё в конце мая годовая инфляция в стране составляла 2,51%, то к середине ноября значение достигло 7,16%, говорится в материалах Минэкономразвития.

Для нормализации обстановки Центробанк начиная с июля стал поднимать ключевую ставку и за прошедшее время увеличивал её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых. Причём руководство ЦБ не исключает вероятности ещё одного повышения до конца 2023-го.

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Традиционно такая политика считается одним из главных инструментов ЦБ для сдерживания инфляции. Так, при повышении ключевой ставки кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем ценовое давление должно ослабевать.

Причём на фоне удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

«Таким образом, жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ вместе с улучшением внешнеторгового баланса и нормативами репатриации валютной выручки экспортёрами сегодня стали главными причинами укрепления рубля. Кроме того, сейчас начинается налоговый период, когда экспортёры продают больше валюты для уплаты налогов. Пик этих платежей будет в начале следующей недели, поэтому в моменте вероятны очередные многомесячные минимумы по курсам доллара, евро и юаня», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Тем не менее, по его словам, вслед за продолжительным снижением курсов уже в декабре может произойти так называемый технический отскок — и показатели вернутся к росту. Впрочем, с учётом действий властей до конца года стоимость доллара, евро и юаня вряд ли поднимется выше 92,5, 98 и 12,5 рубля соответственно, уверен специалист.

Похожей оценки придерживается и аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. При этом, как полагает собеседник RT, в зависимости от объёмов возвращения выручки экспортёрами курс доллара в ближайшее время может опускаться до 85 рублей. В свою очередь, Александр Разуваев допускает возможность падения стоимости американской валюты до 80 рублей в I квартале 2024 года.