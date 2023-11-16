С оглядкой на цены: в Центробанке рассчитывают вновь начать снижать ключевую ставку в 2024 году

В 2024 году Банк России может вновь начать снижать ключевую ставку по мере возвращения инфляции к целевым 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, экономика восстановилась от кризиса быстрее, чем ожидалось, но уже в первой половине 2023 года рост внутреннего спроса начал всё больше превышать возможности расширения производства, что в результате обернулось заметным подъёмом цен на товары и услуги. В этих условиях за последние несколько месяцев ЦБ пришлось поднять ставку с 7,5 до 15% годовых для охлаждения потребительской активности. Первые положительные эффекты от этих действий уже начали проявляться, но полноценный результат можно будет увидеть только в следующем году, считают в Центробанке. Как может измениться ключевая ставка в случае торможения инфляции — в материале RT.

В 2024 году Центральный банк России может вернуться к снижению ключевой ставки в случае торможения роста цен на товары и услуги. Об этом в четверг, 16 ноября, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе.

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернём инфляцию к цели на уровне 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку. Но… чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объём уже созданного за последние 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокой. Но хочу вас заверить, что это залог нормального, стабильного развития в будущем», — подчеркнула Набиуллина.

По её словам, российская экономика оправилась от санкционных потерь быстрее ожиданий и на сегодняшний день продолжает расти. Как пояснила глава регулятора, ещё в начале 2023 года возросшие бюджетные траты вместе с восстановлением доходов населения и относительно доступными кредитами значительно поддержали внутренний спрос.

Между тем в определённый момент рост потребления в стране начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. В сложившихся условиях в России начала ускоряться инфляция.

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Ситуация с ценами усугубилась летом на фоне резкого скачка валютных курсов. В тот момент получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

В результате если ещё в конце мая годовая инфляция в России составляла только 2,51%, то на сегодняшний день показатель уже превысил 7%. Более того, по итогам всего 2023 года значение может вырасти ещё сильнее и достигнуть 7,5%, прогнозируют в Центробанке.

Для нормализации обстановки ЦБ ещё с июля стал поднимать ключевую ставку и за прошедшее время увеличивал её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых. Причём руководство регулятора не исключает вероятности дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

«Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но поверьте, все расчёты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потери от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства были бы гораздо больше. Мы повысили ключевую ставку соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года», — пояснила Эльвира Набиуллина.

РИА Новости

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Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для сдерживания инфляции. Так, при повышении ключевой ставки кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и со временем ценовое давление должно ослабевать.

«Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ключевой ставки был мгновенным, но этого не бывает. Цепочка длинная, от трёх до шести кварталов, потому что банки пересматривают ставки по кредитам и депозитам, это происходит постепенно. Граждане и компании тоже далеко не сразу реагируют на новые ставки», — добавила глава ЦБ.

Тем не менее, по её словам, первые результаты ужесточения монетарной политики уже есть. Так, кредитная активность сейчас становится более сбалансированной, импорт начал снижаться, а рубль укрепился. В то же время за счёт повышения ставок по вкладам с сентября по октябрь россияне вернули на депозиты 200 млрд рублей, и эта тенденция должна продолжиться в ближайшие месяцы, уверена Набиуллина.

Заградительный уровень

Согласно прогнозу Национального рейтингового агентства, за счёт предпринятых действий ЦБ в течение следующих полутора-двух месяцев максимальные процентные ставки по вкладам населения до 90 дней будут находиться в диапазоне 13—14%. В то же время средний процент по необеспеченным потребительским кредитам составит около 21% для работников по найму, 24—26% для самозанятых и порядка 30—32% для граждан без подтверждения дохода.

«Ставки по ипотеке без учёта льготных программ будут составлять 15—17%, что будет сдерживать рост цен на недвижимость. В сегменте автокредитования средние ставки будут находиться на уровне около 22% по новым автомобилям и до 25—27% по подержанным», — говорится в исследовании НРА.

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Как отметил в разговоре с RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев, нынешний уровень ставок является заградительным для кредитования и неизбежно приведёт к снижению уровня потребления в стране. Это, в свою очередь, должно вернуть инфляцию к целевым 4%, уверен специалист.

«Конечно, нынешний дисбаланс между потребительским спросом и предложением товаров и услуг вряд ли удастся полностью устранить, но с учётом охлаждения потребления физлиц и снижения активности новых проектов у корпораций он уже не будет так сильно влиять на инфляцию. Полагаю, что к концу 2024 года ЦБ опустит ключевую ставку ниже 10%, а в 2025-м доведёт её до 8—9%», — предположил Корнев.

Похожей точки зрения придерживается и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, пик инфляции в России может прийтись на весну 2024 года, после чего рост потребительских цен начнёт замедляться и у ЦБ появится возможность для смягчения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, как отметил специалист, властям по-прежнему будет необходимо решить проблему нехватки кадров.

«У нас сейчас рекордно низкая безработица, но проблема не в этом, а в производительности труда. Повысить её можно было бы, например, за счёт мигрантов, однако они не всегда обладают необходимой квалификацией. Поэтому нам сегодня необходимо больше вкладывать инвестиций в новые технологии и человеческий капитал, а именно — в образование, но для получения результатов нужно время», — заключил собеседник RT.