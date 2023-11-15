Впервые с начала июля: курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей
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В среду, 15 ноября, российская валюта на Московской бирже укрепилась рекордно за последние четыре месяца. Во время торгов доллар дешевел на 2% — до 88,78 рубля, а евро и юань — на 1,8%, до 96,44 и 12,25 рубля соответственно. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё 4 июля.
Валютные курсы уверенно снижаются шестую неделю подряд и уже более чем на 10% отступили от максимумов первой половины октября. Напомним, в тот момент стоимость доллара, евро и юаня на Мосбирже поднималась выше 102, 108 и 14 рублей соответственно.
«Такое значительное укрепление рубля, конечно, связано с жёсткой денежно-кредитной политикой (ДКП), которую в настоящий момент проводит Центральный банк. Именно поэтому доллар, евро и юань продолжают своё падение по отношению к нашей валюте. Регулятор явно намерен держать высокую ключевую ставку до весны 2024 года и при необходимости может поднять её дополнительно», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Напомним, ещё летом в России начал усиливаться дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.
На фоне подъёма валютных курсов в России стала заметно дорожать зависимая от импорта продукция. Тем временем рост внутреннего спроса начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, что обернулось дополнительным подъёмом цен. В результате с конца весны уровень годовой инфляции в стране увеличился втрое и на сегодняшний день вплотную приблизился к 7%, подсчитали в Минэкономразвития.
Для нормализации обстановки Центробанк начиная с июля стал поднимать ключевую ставку и за прошедшее время увеличивал её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых. Причём руководство ЦБ не исключает вероятности дополнительного ужесточения монетарной политики.
«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и ещё одно повышение. Но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнём снижать ставку», — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме 9 ноября.
- РИА Новости
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Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для сдерживания инфляции. Так, при повышении ключевой ставки кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и со временем ценовое давление должно ослабевать.
Причём на фоне удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.
«Впрочем, рубль смог укрепиться не только за счёт жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, но и благодаря обязательной продаже экспортной выручки компаниями. Это дало возможность нацвалюте окончательно переломить нисходящий тренд», — отметил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
С 16 октября президент России Владимир Путин обязал ряд крупных российских экспортёров возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес теперь должен обменивать на рубли. Предполагается, что инициатива поможет выравниванию баланса между спросом и предложением на валютном рынке и снизит возможности для финансовых спекуляций.
«Принятые меры действительно улучшили ситуацию на валютном рынке. Кроме того, с определённым временным лагом на динамике рубля сказалось удорожание нефти. Напомню, ещё в сентябре котировки поднимались выше $95 за баррель, и сейчас в Россию начало поступать больше валютной выручки от продажи сырья по этим ценам», — рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.
По его мнению, укрепление рубля продлится ещё несколько недель и в конце месяца может усилиться с началом налогового периода. В это время компании-экспортёры традиционно обменивают больше валютной выручки на рубли для уплаты налогов.
«Возможно, в декабре рубль вновь немного ослабнет, поскольку в конце года обычно увеличиваются бюджетные расходы. Впрочем, думаю, курс доллара в основном продолжит колебаться в коридоре 85—90 рублей», — добавил Суверов.
Похожей точки зрения придерживается и Артём Деев. По его оценке, до конца текущего года доллар будет торговаться в диапазоне 85—92 рубля и, вероятно, останется вблизи этих уровней вплоть до весны 2024-го.