Впервые с начала июля: курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей

На торгах в среду, 15 ноября, курс доллара на Мосбирже впервые с начала июля опускался ниже 89 рублей. Стоимость евро при этом падала до 96,4 рубля, а юаня — до 12,2 рубля. За последний месяц российская валюта укрепилась по отношению к американской, европейской и китайской уже более чем на 10%. Одной из главных причин наблюдаемой динамики эксперты считают ужесточение денежно-кредитных условий в стране. Так, за последнее время Центробанк уже поднял ключевую ставку с 7,5 до 15% и допускает вероятность ещё одного повышения. Одновременно власти обязали бизнес обменивать значительную часть экспортной выручки на рубли, что также оказало значимую поддержку нацвалюте, считают аналитики. Как на этом фоне могут измениться курсы в ближайшее время — в материале RT.

В среду, 15 ноября, российская валюта на Московской бирже укрепилась рекордно за последние четыре месяца. Во время торгов доллар дешевел на 2% — до 88,78 рубля, а евро и юань — на 1,8%, до 96,44 и 12,25 рубля соответственно. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё 4 июля.

Валютные курсы уверенно снижаются шестую неделю подряд и уже более чем на 10% отступили от максимумов первой половины октября. Напомним, в тот момент стоимость доллара, евро и юаня на Мосбирже поднималась выше 102, 108 и 14 рублей соответственно.

«Такое значительное укрепление рубля, конечно, связано с жёсткой денежно-кредитной политикой (ДКП), которую в настоящий момент проводит Центральный банк. Именно поэтому доллар, евро и юань продолжают своё падение по отношению к нашей валюте. Регулятор явно намерен держать высокую ключевую ставку до весны 2024 года и при необходимости может поднять её дополнительно», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, ещё летом в России начал усиливаться дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

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На фоне подъёма валютных курсов в России стала заметно дорожать зависимая от импорта продукция. Тем временем рост внутреннего спроса начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, что обернулось дополнительным подъёмом цен. В результате с конца весны уровень годовой инфляции в стране увеличился втрое и на сегодняшний день вплотную приблизился к 7%, подсчитали в Минэкономразвития.

Для нормализации обстановки Центробанк начиная с июля стал поднимать ключевую ставку и за прошедшее время увеличивал её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых. Причём руководство ЦБ не исключает вероятности дополнительного ужесточения монетарной политики.

«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и ещё одно повышение. Но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнём снижать ставку», — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме 9 ноября.

РИА Новости

© Анатолий Медведь

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для сдерживания инфляции. Так, при повышении ключевой ставки кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и со временем ценовое давление должно ослабевать.

Причём на фоне удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

«Впрочем, рубль смог укрепиться не только за счёт жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, но и благодаря обязательной продаже экспортной выручки компаниями. Это дало возможность нацвалюте окончательно переломить нисходящий тренд», — отметил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

С 16 октября президент России Владимир Путин обязал ряд крупных российских экспортёров возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес теперь должен обменивать на рубли. Предполагается, что инициатива поможет выравниванию баланса между спросом и предложением на валютном рынке и снизит возможности для финансовых спекуляций.

«Принятые меры действительно улучшили ситуацию на валютном рынке. Кроме того, с определённым временным лагом на динамике рубля сказалось удорожание нефти. Напомню, ещё в сентябре котировки поднимались выше $95 за баррель, и сейчас в Россию начало поступать больше валютной выручки от продажи сырья по этим ценам», — рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

По его мнению, укрепление рубля продлится ещё несколько недель и в конце месяца может усилиться с началом налогового периода. В это время компании-экспортёры традиционно обменивают больше валютной выручки на рубли для уплаты налогов.

«Возможно, в декабре рубль вновь немного ослабнет, поскольку в конце года обычно увеличиваются бюджетные расходы. Впрочем, думаю, курс доллара в основном продолжит колебаться в коридоре 85—90 рублей», — добавил Суверов.

Похожей точки зрения придерживается и Артём Деев. По его оценке, до конца текущего года доллар будет торговаться в диапазоне 85—92 рубля и, вероятно, останется вблизи этих уровней вплоть до весны 2024-го.