«Обостряется конкуренция за рабочие руки»: Набиуллина заявила о восстановлении экономики России быстрее ожиданий

Этап восстановления российской экономики полностью завершён, но её трансформация может занять ещё два года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вместе с тем по мере преодоления санкционных проблем страна столкнулась с новым вызовом — нехваткой трудовых ресурсов. На этом фоне после стремительного роста в 2023-м темпы увеличения ВВП страны могут замедлиться в дальнейшем, не исключила председатель ЦБ. По её словам, в связи с дефицитом квалифицированных кадров у предприятий сегодня мало возможностей по наращиванию производства для полного удовлетворения потребительского спроса в стране. Это приводит к повышению цен на товары и услуги, что вынуждает Центробанк поднимать ключевую ставку для сдерживания инфляции. По мнению Набиуллиной, для решения проблемы нужно повышать производительность труда. Эксперты при этом также считают необходимым увеличить вложения в образование и науку.

Экономика России восстановилась после санкционных потерь быстрее ожиданий, но её трансформация продолжится в ближайшие два года, а темпы роста будут более сдержанными. Такую оценку в четверг, 9 ноября, представила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании в Государственной думе.

Согласно прогнозу ЦБ, после прошлогоднего спада на 2,1% уже по итогам 2023 года объём ВВП страны должен увеличиться на 2,2—2,7%. Между тем в 2024-м показатель может вырасти лишь на 0,5—1,5%, а в 2025-м — на 1—2%. Одной из главных причин ожидаемого замедления Набиуллина считает растущую нехватку кадров в стране.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы. Это касается и рабочих рук, и производственных мощностей. Безработица в 3% (а в некоторых регионах и того меньше) означает, что в экономике практически не осталось свободных рук», — отметила председатель Центробанка.

По её словам, ситуация с кадрами и недостатком высококвалифицированных специалистов становится очень острой, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень. Речь идёт, например, о машиностроении и химической промышленности.

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«А когда обостряется конкуренция за одни и те же рабочие руки, рост производительности отстаёт от повышения заработных плат. То есть прирост объёмов производства оказывается меньше, чем рост доходов граждан. И если все дополнительные доходы граждан будут направлены на потребление, то это выльется не в рост потребления в физическом объёме, а просто в рост цен на товары и услуги», — добавила Эльвира Набиуллина.

Текущее положение дел, по её мнению, напоминает события двухлетней давности. Тогда экономика тоже быстро оправилась от последствий пандемии, уровень потребления начал стремительно расти после снятия карантинных ограничений, но предприятия не успевали расширять производство на фоне дефицита трудовых ресурсов и перебоев в поставках сырья и комплектующих.

В результате, как и сейчас, спрос на товары и услуги в России превысил их предложение, что привело к росту потребительских цен, и ЦБ пришлось поднимать ключевую ставку. Такие действия регулятора обычно приводят к удорожанию кредитов и повышению доходности вкладов. В этих условиях население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая деятельность снижается и ценовое давление должно ослабевать.

«Наша задача — сделать так, чтобы инфляция не съела повышение зарплат, чтобы сохранялся рост доходов в реальном выражении. Борьба с инфляцией — это, по сути, борьба за поддержание роста реальных доходов граждан», — подчеркнула Набиуллина.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По данным Минэкономразвития, если в конце мая 2023-го уровень годовой инфляции в России составлял 2,51%, то к концу октября показатель вырос до 6,69%. На этом фоне ЦБ с июля стал повышать ключевую ставку и за прошедшее время поднял её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых.

«Полностью эффект от повышения ставки будет проявляться в течение нескольких кварталов... По нашему прогнозу, пик инфляционного давления уже пройден в III квартале. В годовом измерении инфляция перейдёт к снижению только весной... К концу следующего года инфляция, по нашему прогнозу, выйдет к целевым 4%... Когда мы увидим, что инфляция устойчиво снижается, то сможем перейти к постепенному снижению ключевой ставки», — предположила Набиуллина.

По её словам, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ в 2025-м ключевая ставка может опуститься ниже 10% годовых, а в 2026-м — до 6—7%. К этому моменту ВВП России должен будет выйти на сбалансированные темпы роста в 1,5—2,5%, но для этого нужно повышать производительность труда, в том числе за счёт увеличения числа квалифицированных работников и управленческих кадров, подчеркнула глава ЦБ.

«Увеличить вложения в человеческий капитал»

В рамках нынешней трансформации экономики Россия постепенно отходит от сырьевой модели и начинает производить больше товаров с высокой добавленной стоимостью и степенью передела. Параллельно на фоне ухода многих западных брендов в стране идёт активный процесс импортозамещения. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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По его словам, для успеха всех намеченных преобразований нужны квалифицированные кадры, которых пока не хватает в ряде отраслей. Впрочем, по мере завершения структурной перестройки экономики эта диспропорция на рынке труда должна будет исчезнуть, уверен специалист.

«Конечно, это достаточно долгий процесс. Чтобы его ускорить, нужно увеличить бюджетные вложения в человеческий капитал — в образование и здравоохранение. Также необходимо больше вкладывать в науку с точки зрения расширения НИОКР. Возможно, стоит в некоторых областях привлекать иностранных специалистов из дружественных стран, создавать совместные инновационные предприятия», — пояснил Остапкович.

Как отметил специалист, прежде Запад давал России большое количество технологий, но в изменившихся условиях стране важно создавать собственные разработки. Похожую точку зрения выразил и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В целом есть несколько путей решения кадрового вопроса. Это, соответственно, и увеличение производительности труда там, где возможно, и внедрение искусственного интеллекта и своих новых технологий. Это путь, по которому нужно будет идти», — подчеркнул собеседник RT.