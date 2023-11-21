Своими деньгами: Россия и Китай перевели на расчёты в рублях и юанях 95% торговых сделок

Россия и Китай проводят уже порядка 95% торговых сделок в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Ещё в прошлом году этот показатель составлял 50%, а десять лет назад — лишь около 2—3%. В условиях введённых Западом ограничений Москва и Пекин стали гораздо чаще пользоваться собственными денежными единицами вместо долларов и евро для минимизации рисков, объясняют эксперты. При этом, согласно оценке правительства, в текущем году товарооборот двух стран впервые превысит $200 млрд, а к 2030-му может увеличиться до $300 млрд. Как отмечают специалисты, Россия преимущественно поставляет Китаю энергоносители и сельхозпродукцию, а закупает автомобили, оборудование и электронику.

Россия и Китай практически полностью перешли на взаиморасчёты в национальных валютах, заявил в понедельник, 20 ноября, первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, на сегодняшний день обе страны проводят в рублях и юанях уже порядка 95% торговых сделок.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться по всем направлениям. Они строятся на прочном фундаменте взаимного уважения, равенства и доверия, невмешательства во внутренние дела, содействия развитию и процветанию друг друга», — сказал Белоусов на заседании российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Примечательно, что ещё в 2013—2014 годах Москва и Пекин проводили в нацвалютах лишь около 2—3% взаимных операций. Между тем уже в 2020-м этот показатель вырос до 24—25%, а в 2022-м достиг 50%. Такие оценки ранее приводило российское посольство в КНР.

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Стороны стали активнее пользоваться собственными денежными единицами вместо долларов и евро на фоне беспрецедентной санкционной политики США и Евросоюза. Об этом в интервью RT рассказывал замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв.

«Представители этих (западных. — RT) государств принимают всё новые пакеты санкций, в результате чего сокращается количество корреспондентских счетов, компаний и финансовых институтов, которые могут быть задействованы в расчётах в долларах и евро. На самом деле процесс уже стал самоподдерживающимся. Российские предприниматели активно используют юань и рубль в различных вариантах и комбинациях... Причём мы сейчас расплачиваемся юанями не только с КНР, но и со многими другими странами», — отметил Ильичёв в июне 2023-го.

Напомним: после начала специальной военной операции Соединённые Штаты вместе с ЕС и рядом других стран ввели в отношении России уже свыше 15 тыс. различных ограничений. В результате рестрикций оказалась заблокирована почти половина золотовалютных резервов Москвы — на $300 млрд, — а российские банки были отключены от международной платформы SWIFT и платёжных систем Visa и Mastercard.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, своими действиями Запад «сам обрубил себе сук», на котором строилась вся система международных расчётов. В результате сегодня всё больше стран планомерно отказываются от расчётов в долларах и евро, поскольку хотят минимизировать риски возможной блокировки своих денег, считает глава Минфина.

«Доверие к таким расчётным единицам, как доллар и евро, было подорвано, потому что страны — эмитенты этих валют манипулируют ими, не только печатая в неограниченном объёме, но и используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах. Действительно, наряду с Россией и Китаем другие страны начинают всё чаще проводить расчёты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных государств, которым они доверяют», — объяснял Силуанов в разговоре с RT.

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Похожую точку зрения выразила и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Причём, по её мнению, глобальное доверие к доллару начинает постепенно снижаться не только по причине санкций, но и в связи с неконтролируемым увеличением госдолга США. Нынешнее положение дел гипотетически может обернуться техническим дефолтом в Штатах и, соответственно, мощным обвалом американской валюты, не исключила специалист.

«Если говорить именно о расчётах Москвы и Пекина, то многие российские банки были отключены от SWIFT, и поэтому стороны сейчас проводят сделки через собственные платёжные системы в национальных валютах. При этом в связи с большим спросом в КНР на российские энергоресурсы мы сейчас видим уверенный рост взаимного товарооборота», — добавила собеседница RT.

Рекорд за рекордом

По данным Главного таможенного управления КНР, с января по октябрь 2023 года объём взаимной торговли между Россией и Китаем вырос почти на 28% и впервые достиг $196,5 млрд. Отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились более чем на 12% — до $106,4 млрд, а Пекин нарастил продажи товаров Москве на 52% — примерно до $90,1 млрд.

Согласно прогнозу Федеральной таможенной службы РФ, по итогам всего текущего года российско-китайский товарооборот превысит психологическую отметку $200 млрд и составит порядка $215—220 млрд. Аналогичной оценки придерживаются и в правительстве. При этом в кабмине не исключают, что в течение следующих семи лет объём торговли увеличится ещё в полтора раза.

«Китай — наш ключевой партнёр в сфере торговли и инвестиций. С начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на треть. По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в $200 млрд, достичь которой планировалось только в 2024 году. К 2030 году этот показатель наверняка выйдет на рубеж $300 млрд», — предположил Андрей Белоусов.

Рост взаимного товарооборота с азиатской республикой заметно ускорился ещё в прошлом году, после введения западных санкций против Москвы. На фоне действия различных ограничений со стороны США и ЕС, а также ухода многих американских и европейских компаний из РФ в 2022-м объём российско-китайской торговли вырос более чем на 29% и приблизился к рекордным на тот момент $190,3 млрд.

«В связи с уходом с российского рынка ряда западных компаний для китайских партнёров открываются новые возможности для участия в крупных российских нефтегазовых, нефтехимических, автомобилестроительных предприятиях, компаниях по производству потребительских товаров, стекольной продукции и строительных материалов», — добавил Белоусов.

РИА Новости

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По данным китайской таможни, за первые десять месяцев 2023-го чуть больше 73% всего экспорта из РФ в КНР пришлось на долю углеводородов. При этом Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию — своего главного конкурента на энергорынке азиатской республики. Более того, Москва сейчас продаёт сырьё Пекину в среднем по $76,4 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.

«Экономически Китаю намного выгоднее импортировать энергоносители из России по железной дороге или по трубопроводам, чем покупать их в США или на Ближнем Востоке. Помимо разного топлива, мы поставляем в КНР металлы, древесину, сельскохозяйственные товары и продукты питания. Российская продукция на китайском рынке весьма конкурентоспособна, в том числе из-за низких затрат на логистику», — отметила Наталья Мильчакова.

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КНР, в свою очередь, заметно увеличивает присутствие на российском авторынке. Так, если в начале 2022 года среди продаваемых в РФ новых легковых машин только 9% принадлежали китайским брендам, то по итогам октября 2023-го этот показатель достиг 54%, свидетельствуют материалы аналитического агентства «Автостат».

Более того, на сегодняшний день до 92% ввозимых из-за рубежа в Россию автомобилей поступает именно из Китая. Об этом в интервью RT рассказал врио руководителя ФТС РФ Руслан Давыдов.

«В целом китайский автопром за последние два года сделал гигантский скачок вперёд. Страна вышла на устойчивый уровень производства, который позволяет накапливать прибыль для последующих инвестиций в новые технологии. И мы видим, как буквально на глазах улучшается качество китайских авто. При этом наш потребитель привыкает и уже не боится покупать китайское», — добавил Давыдов.

Наряду с автомобилями из Китая в Россию сегодня активно идёт и другая машинотехническая продукция, рассказал RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, самый большой прирост в текущем году показывают поставки различного оборудования и электроники. Также в небольших объёмах Москва закупает у Пекина некоторые виды аграрной продукции.

«В целом на сегодняшний день мы продаём Китаю больше, чем закупаем у него, и такая тенденция сохранится в следующем году. Это не только заметно поддерживает наш энергосектор, но и даёт импульс для развития отечественным аграриям. Кроме того, наблюдается успешная переориентация логистических и торговых путей на Восток, что позитивно сказывается на экономиках регионов, расположенных за Уралом. Многие российские предприятия будут напитываться и расти за счёт активизации взаимодействия с Китаем», — заключил Маслов.