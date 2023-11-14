Без оглядки на санкции: курс доллара впервые с июля опустился ниже 91 рубля

На торгах во вторник, 14 ноября, курс доллара на Мосбирже впервые с июля опускался ниже 91 рубля. Евро при этом дешевел до 97,2 рубля, а юань — до 12,4 рубля. Значения также стали минимальными за последние четыре месяца. Российская валюта продолжила укрепляться даже после анонсированного Евросоюзом 12-го пакета санкций против Москвы. Как ожидается, новые ограничения могут затронуть экспорт алмазов и нефти из РФ. Впрочем, по словам экспертов, российская экономика показала, что может адаптироваться к любым санкциям Запада, поэтому участники валютного рынка почти не реагируют на подобные инициативы ЕС. Как отмечают аналитики, в настоящий момент определяющими факторами для рубля остаются действия ЦБ и продажи выручки экспортёрами. Как в текущих условиях могут измениться валютные курсы до конца года — в материале RT.

Во вторник, 14 ноября, курсы иностранных валют заметно снижаются на Московской бирже. Во время торгов стоимость доллара опускалась на 1%, до 90,7 рубля, евро — на 0,84%, до 97,23 рубля, а юаня — на 0,96%, до 12,42 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё июле.

Российская валюта уверенно дорожает по отношению к американской, европейской и китайской уже на протяжении месяца. Причём остановить позитивную динамику не смогли даже новости о планах Евросоюза усилить санкционное давление на Москву. О подготовке очередного, 12-го по счёту, пакета рестрикций накануне сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также по теме «Мы научились их преодолевать»: в Кремле отреагировали на новые экономические санкции США Россия полностью адаптировалась к экономическим ограничениям Запада, а у любой крупной компании страны сегодня есть план действий на...

«Санкции, с одной стороны, персональные, а с другой — экономические и секторальные... В 12-й пакет войдут дополнительные списки, новые запреты на импорт и экспорт, в том числе алмазов, меры ужесточения потолка цен на нефть для уменьшения доходов России от продажи нефти не нам, но другим (получателям. — RT), борьба с обходом санкций», — заявил Боррель.

Отметим, что в рамках предыдущих 11 санкционных пакетов ЕС с февраля 2022-го уже ввёл в отношении России больше 3,2 тыс. торговых, финансовых, энергетических и других ограничений. При этом суммарное число запретительных мер Запада, введённых за полтора года, перевалило за 15 тыс., следует из глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

В условиях такого беспрецедентного внешнего давления прежде ряд аналитиков предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, по оценкам властей, в 2023 году ВВП страны полностью отыграет прошлогодние потери и прибавит порядка 3%.

На этом фоне участники валютного рынка всё меньше реагируют на продолжающиеся попытки западных стран ослабить российскую экономику. Таким мнением в разговоре с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Рубль укрепляется даже на фоне анонсирования нового санкционного пакета ЕС, поскольку российская экономика показала свою способность адаптироваться к любым санкциям и находить новые рынки сбыта. В частности, мы наблюдаем увеличение поставок нашей нефти по ценам, заметно превышающим западный потолок. Сырьё уходит в больших объёмах, что играет на пользу рублю. Думаю, этот вектор сохранится и в дальнейшем», — отметил Сигал.

Напомним, ещё в декабре 2022-го ЕС и страны G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из России морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. Впрочем, согласно последним данным Минфина РФ, в октябре 2023-го Москва продавала своё сырьё в среднем по $81,52 за баррель.

Gettyimages.ru

© Alexey Bakharev

Помимо высоких цен на нефть, рубль продолжает получать значимую помощь от различных инициатив российских властей. Об этом в интервью RT рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«В частности, поддержку рублю продолжают оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Также влияет принятое в октябре решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами», — пояснил специалист.

Восстановление баланса

Напомним, летом 2023 года в России начал усиливаться дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

Так, с мая по сентябрь 2023 года курсы иностранных валют на Московской бирже выросли почти на 20%, а в первой половине октября стоимость доллара, например, ненадолго поднималась выше 102 рублей — максимального уровня с марта 2022-го. На фоне произошедшего ослабления нацвалюты в России стала заметно дорожать зависимая от импорта продукция. Тем временем рост внутреннего спроса начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, что привело к дополнительному подъёму цен в стране.

Также по теме С учётом повышения ставки ЦБ, нефтяных цен и действий экспортёров: как могут измениться валютные курсы в ноябре На первых торгах ноября курс доллара на Мосбирже опускался ниже 93 рублей, курс евро — до 98,4 рубля, а курс юаня — до 12,65 рубля. По...

В результате, если ещё в конце мая годовая инфляция в России составляла только 2,51%, то уже по итогам октября значение выросло до 6,69%. Для нормализации обстановки Центральный банк начиная с июля стал поднимать ключевую ставку и за прошедшее время увеличил её уже четыре раза — с 7,5 до 15% годовых. При этом руководство ЦБ не исключает возможности ещё одного повышения до конца года.

Такие действия регулятора традиционно считаются одним из главных способов борьбы с инфляцией. За счёт повышения ключевой ставки кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая деятельность снижается и ценовое давление ослабевает.

Причём удорожание кредитов для компаний приводит к падению спроса на импорт и уменьшению покупок зарубежной валюты на рынке. В свою очередь, на фоне растущей доходности банковских вкладов хранение денег в рублях становится более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, что тоже способствует удорожанию нацвалюты.

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Наряду с повышением ставки ЦБ с 16 октября президент России Владимир Путин обязал ряд крупных российских экспортёров возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес должен обменивать на рубли.

Мера затрагивает, в частности, предприятия топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Предполагается, что инициатива поможет выравниванию баланса между спросом и предложением на валютном рынке и снизит возможности для финансовых спекуляций.

«Действующий указ о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами вместе с повышением ставки ЦБ, вероятно, позволит курсу доллара опуститься к отметке 90 рублей по итогам года. Юань и евро, соответственно, могут показать примерно такое же снижение в процентном выражении», — предположил в разговоре с RT начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его мнению, с учётом снижения дефицита бюджета и увеличения продаж валюты экспортёрами стоимость доллара к концу 2023-го может опуститься до диапазона 85—90 рублей. В то же время Николай Рясков по-прежнему не исключает возможность повышения показателя до уровня 95—100 рублей.