Впервые с 2009 года: вложения Китая в госдолг США упали ниже $800 млрд

Объём инвестиций Китая в государственные облигации США впервые с лета 2009 года упал до $778 млрд. Пекин планомерно отказывается от вложений в американский госдолг уже на протяжении полутора лет и за это время вывел из казначейских бумаг больше $260 млрд. Такие действия КНР эксперты объясняют резким повышением процентных ставок в Соединённых Штатах, в результате чего гособлигации начали падать в цене, а затраты на обслуживание задолженности стали одной из крупнейших расходных статей бюджета США. Кроме того, после заморозки Западом почти половины российских резервов Китай решил искать альтернативные способы сбережения своих денег, считают аналитики.

Китай сократил вложения в государственные облигации США (трежерис) до рекордно низкого уровня за более чем 14 лет. Об этом свидетельствуют последние данные американского Министерства финансов.

Как подсчитали специалисты ведомства, в сентябре 2023 года объём инвестиций КНР в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшился на $27,3 млрд — до $778,1 млрд. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в июне 2009-го.

Поясним, что трежерис Минфина США представляет собой долговые обязательства, выплата по которым гарантируется американским правительством. Различные государства, компании и частные инвесторы приобретают эти ценные бумаги по определённой стоимости и в дальнейшем получают по ним стабильный доход в виде процентов. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

К началу октября текущего года иностранные государства держали в трежерис чуть больше $7,6 трлн, то есть почти 23% от общего объёма задолженности США (в тот момент это было порядка $33,2 трлн). Наряду с Китаем в число основных кредиторов Штатов входят Япония (в сентябре её вложения составили $1,09 трлн), Великобритания ($669 млрд), Люксембург ($374 млрд), Бельгия ($317 млрд), Каймановы Острова ($315 млрд), Ирландия ($295 млрд) и Канада ($281 млрд).

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Примечательно, что ещё в 2018 году Китай хранил в американских гособлигациях больше $1,1 трлн и был крупнейшим держателем госдолга США, но уже в 2019-м уступил это место Японии. В тот момент Пекин стал сокращать вложения в казначейские бумаги на фоне развернувшейся торговой войны с Вашингтоном. Белый дом обвинял азиатскую республику в незаконном получении американских технологий и решил поднять пошлины на ввозимые в Штаты китайские товары, а КНР ввела ответные меры.

«Когда американцы всё же начали вести переговоры с китайцами, чтобы прекратить противостояние или хотя бы снизить градус напряжённости, Пекину были предложены жёсткие и невыгодные условия и тот, конечно же, отказался. Однако с началом пандемии коронавируса этот конфликт поутих», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

После этого на протяжении двух лет азиатская республика ещё удерживала в трежерис от $1 трлн до $1,1 трлн своих резервов, однако в 2022-м вновь начала активно распродавать американские облигации. Согласно статистике Минфина США, с конца 2021-го Китай сократил вложения в госдолг Штатов на четверть и вывел из казначейских бумаг более $262 млрд.

«Интерес Пекина к вложениям в американский госдолг начал падать на фоне действий ФРС США. Ставка Федрезерва сейчас остаётся достаточно высокой, а это ведёт к тому, что стоимость облигаций, которыми уже владеют инвесторы, снижается. Поэтому Китай, как крупный инвестор, решил сократить вложения в такие активы», — объяснил RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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В 2022 году после введения энергетических санкций против России в Соединённых Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась до максимального уровня за последние 40 лет. Для борьбы с повышением цен Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка страны) начала резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП).

В результате если в предыдущие несколько лет ставка ФРС была около нулевой отметки, то начиная с марта прошлого года американский регулятор поднял её уже 11 раз и довёл до 5,25—5,5%. Достигнутое значение стало самым высоким с января 2001-го.

Традиционно подобное ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий Федрезерва увеличивается доходность трежерис, но их стоимость при этом снижается.

«Если инвестор покупал облигации ещё в начале цикла роста ставок, то с каждым новым повышением эти вложения становятся всё менее выгодными. Причём никто не знает, когда тренд на повышение ставки закончится. Вдобавок китайцев всё больше настораживает растущий дефицит бюджета и удорожание обслуживания госдолга США. Все понимают, что рано или поздно Штатам придётся реструктуризировать долг, а это большой риск для инвесторов», — отметил Александр Разуваев.

Дорогое удовольствие

Траты американской казны стабильно превышают сумму денежных поступлений уже больше 20 лет, и за это время для покрытия бюджетного дефицита Штаты в пять раз нарастили государственный долг. К середине 2023-го его объём был эквивалентен 119% ВВП страны, свидетельствуют материалы Федерального резервного банка Сент-Луиса.

В 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит федерального бюджета США увеличился примерно на четверть и достиг $1,7 трлн, тогда как на фоне повышения ставки ФРС чистые процентные выплаты (расходы за вычетом доходов) американского правительства по облигациям выросли до $659 млрд, или 2,5% ВВП. Для сравнения: в 2022-м обслуживание госдолга обошлось Штатам в $475 млрд, а в 2021-м — примерно в $350 млрд. Об этом говорится в материалах Минфина США и комитета конгресса по ответственному подходу в вопросах федерального бюджета (CRFB).

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Согласно оценкам экспертов CRFB, на сегодняшний день в списке расходов американской казны выплаты по государственному долгу уже заняли четвёртую строчку и уступают только тратам на соцобеспечение, оборону и программу медицинского страхования пожилого населения Medicare. При этом в ближайшие годы обслуживание задолженности станет ещё более обременительным для бюджета и экономики США в целом, считают аналитики.

«Процентные выплаты уже стали самой быстрорастущей расходной статьёй бюджета. С учётом текущих высоких ставок к 2025 году сумма процентных выплат превзойдёт расходы на оборону, а в 2026-м — на Medicare... Эти дополнительные траты на погашение процентов ставят под угрозу долгосрочную устойчивость госдолга и рискуют обернуться возникновением долговой спирали», — предупредили в CRFB.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Романа Лукьянчикова, в сложившихся условиях покрыть растущий дефицит бюджета помогла бы эмиссия новой денежной массы Федрезервом. Между тем в долгосрочной перспективе такие действия регулятора могут привести к новому скачку инфляции и необходимости ещё сильнее поднимать процентную ставку.

«Кроме того, простое печатание долларов лишь отсрочит решение проблемы на некоторое время. В такой ситуации американским властям было бы рациональнее начать обсуждать сокращение расходов бюджета, однако прогресс в этом вопросе может развиваться довольно долго из-за разногласий между двумя партиями. Также решить проблему можно было за счёт повышения налогов, однако эта мера нежелательна, так как может привести к замедлению экономики», — добавил собеседник RT.

Подрыв доверия

Ещё одним тревожным сигналом для Китая могли стать санкции США в отношении России, уверены аналитики. После начала специальной военной операции Вашингтон вместе с ЕС и другими союзниками ввёл против Москвы уже более 15,2 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Помимо энергетической отрасли рестрикции коснулись торговли, авиации, банковского сектора и золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

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Центробанк России сумел частично подготовиться к подобному сценарию и за предыдущие несколько лет практически полностью вывел деньги из американского госдолга. Если ещё в конце 2017 года Москва входила в число крупнейших кредиторов США и держала в трежерис больше $102 млрд, то к моменту введения санкций в 2022-м этот показатель составлял уже около $2 млрд, а с начала 2023-го значение варьируется от $29 млн до $77 млн.

Тем не менее западным государствам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать около половины российских ЗВР примерно на $300 млрд, а ЦБ РФ в ответ ограничил движение капитала в недружественные страны на сопоставимую сумму. При этом сейчас власти США и ЕС обсуждают возможность конфискации замороженных денег России для передачи Украине. Все эти события могли стать поводом для Китая начать постепенно выводить средства из американских бумаг, считает Александр Разуваев.

«После заморозки наших активов надёжность вложений в американские госбумаги начала вызвать всё больше сомнений у китайцев. В результате Пекин стал перекладывать деньги в золото, поскольку при любых политических кризисах этот металл растёт в цене. Более того, представители всех незападных центробанков теперь тоже настороженно относятся к вложениям в госдолг США и, вероятно, будут плавно отказываться от таких инвестиций», — заключил эксперт.