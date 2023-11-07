Торговый рекорд: товарооборот России и Китая впервые превысил $196 млрд

С января по октябрь 2023 года российско-китайский товарооборот вырос более чем на четверть и впервые в истории достиг $196,5 млрд. Согласно прогнозу Федеральной таможенной службы РФ, по итогам всего текущего года показатель может заметно превысить отметку $200 млрд, хотя на этот уровень планировалось выйти только в 2024-м. Всего за несколько лет объём взаимной торговли между двумя странами удвоился. Как отмечают эксперты, в условиях западных ограничений Москва переориентировала значительную часть своего экспорта, прежде всего энергоносителей, в КНР и одновременно нарастила закупки автомобилей, оборудования и электроники у Пекина. Укрепление сотрудничества с Китаем позволит России быстрее оправиться от санкционных потерь, а перевод порядка 90% взаимных расчётов на рубли и юани должен обезопасить сделки от влияния извне, считают специалисты.

За первые десять месяцев 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил почти $196,5 млрд. Достигнутое значение превысило показатель за прошлый год и стало максимальным за всю историю торговых отношений двух стран. Такие данные во вторник, 7 ноября, представило Главное таможенное управление КНР.

По оценке ведомства, с января по октябрь отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 12,4% в годовом выражении — до $106,4 млрд. Пекин тем временем нарастил продажи товаров Москве на 52,2% — примерно до $90,1 млрд.

«Тот объём товарооборота, о котором мы сегодня говорим, реально впечатляет. Ведь мы ставили перед собой задачу добиться $200 млрд в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, скажу вам откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был $100 млрд», — заявил 18 октября президент России Владимир Путин во время визита в Китай.

При сохранении текущих темпов роста намеченная цель — $200 млрд — может быть в 2023 году не только достигнута, но и заметно превышена, считают в Федеральной таможенной службе РФ. Согласно оценке ведомства, по итогам всего текущего года объём российско-китайской торговли должен составить порядка $215—220 млрд.

Отметим, что Китай остаётся ключевым торговым партнёром России уже на протяжении десяти лет. Москва при этом менее чем за год смогла подняться с десятого на шестое место в списке главных экспортно-импортных направлений Пекина.

«А если иметь в виду, что с соседними странами у любой страны всегда больший торговый оборот (имею в виду Южную Корею и Японию), то из нерегиональных стран мы, по сути, занимаем второе место в торговле с Китаем — после Соединённых Штатов, обогнав уже по этому показателю и ФРГ», — отметил Владимир Путин.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Рост взаимного товарооборота с азиатской республикой заметно ускорился ещё в прошлом году, после введения странами Запада беспрецедентных экономических санкций в отношении Москвы. На фоне действия различных ограничений со стороны США и ЕС, а также ухода многих американских и европейских компаний из РФ в 2022-м объём российско-китайской торговли вырос сразу на 29,3% и приблизился к рекордным на тот момент $190,3 млрд.

«Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие активно развивается… Мы укрепляем наше партнёрство в энергетической сфере. Увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии. Наращиваем также кооперацию в промышленности», — заявил 25 октября председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

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Согласно последним доступным данным китайской таможни, с января по сентябрь 2023-го почти 74% всего экспорта из РФ в КНР пришлось на долю углеводородов. При этом Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию — своего главного конкурента на энергорынке азиатской республики. Более того, Москва сейчас продаёт сырьё Пекину в среднем по $75 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен — $60.

Помимо энергоносителей, Китай активно закупает у России металлы и древесину. Между тем специалисты отмечают и увеличение поставок продукции более высокого передела.

«Китайский рынок традиционно является очень важным и перспективным для российских компаний. При этом мы видим, что растёт и несырьевой, неэнергетический экспорт в КНР… Мы поставляем не только продукцию низких переделов, но и товары с большей добавленной стоимостью — например, в области АПК и продовольствия», — отметила в разговоре с RT глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

КНР, в свою очередь, заметно увеличивает присутствие на российском авторынке. Так, если ещё в начале 2022 года среди продаваемых в РФ новых легковых машин только 9% принадлежали китайским брендам, то по итогам сентября 2023-го этот показатель достиг 54%, свидетельствуют материалы аналитического агентства «Автостат».

Автомобили BAIC и Kayi в салоне "Агат" в Волгограде

РИА Новости

© Кирилл Брага

Более того, на сегодняшний день до 92% ввозимых из-за рубежа в Россию автомобилей поступают именно из Китая. Об этом в интервью RT рассказал временно исполняющий обязанности руководителя ФТС РФ Руслан Давыдов. По его словам, западные страны, в первую очередь европейские, «совершили стратегическую ошибку, отрезав себя от российского рынка», в то время как Китай воспользовался окном возможностей.

«В целом китайский автопром за последние два года сделал гигантский скачок вперёд. Страна вышла на устойчивый уровень производства, который позволяет накапливать прибыль для последующих инвестиций в новые технологии. И мы видим, как буквально на глазах улучшается качество китайских авто. При этом наш потребитель привыкает и уже не боится покупать китайское», — добавил Давыдов.

«Прямо влияет на восстановление экономики»

Наряду с автомобилями китайские компании массово поставляют в Россию промышленное оборудование, электронику, бытовую технику и ряд других потребительских товаров, отметила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В целом, по её мнению, усиление торгового взаимодействия с КНР позволило минимизировать влияние западных санкций на Россию.

Изначально в условиях беспрецедентного внешнего давления ряд аналитиков предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Более того, как ожидается, в 2023 году ВВП страны полностью отыграет прошлогодние потери и прибавит около 3%.

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«Увеличение товарооборота с Китаем прямо пропорционально влияет на восстановление российской экономики после прошлогоднего спада. Китай — наш основной торговый партнёр, которому была перенаправлена значительная часть экспортных потоков сырья, ранее поставляемого на Запад. Российский ВВП по итогам 2023 года, как прогнозируется, вырастет на 2,8%, и в этот рост большой вклад внесёт увеличение экспорта российского сырья и товаров в Китай», — подчеркнула Мильчакова.

Примечательно, что по мере наращивания взаимного товарооборота Москва и Пекин стремятся всё реже использовать доллары и евро в торговых операциях. Так, по оценке правительства РФ, на сегодняшний день уже свыше 90% трансграничных расчётов Россия и Китай проводят в рублях и юанях.

«Мы видим существенное увеличение доли национальных валют в торговле. Это позволяет нам не зависеть от третьих стран и выстраивать отношения только на основе собственных приоритетов», — подчеркнула Вероника Никишина.