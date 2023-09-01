В экспериментальном режиме: в России стартует запуск системы исламского банкинга

С 1 сентября в России заработал эксперимент по внедрению системы исламского банкинга. В рамках этой модели кредитным организациям запрещено брать проценты с клиентов, а для получения прибыли они используют программы рассрочек, лизинга и долевого финансирования. В течение следующих двух лет механизм будет работать в пилотном режиме на территории Чечни, Дагестана, Татарстана и Башкортостана. При этом правительство может расширить состав участников проекта. Как утверждают эксперты и представители власти, инициатива позволит повысить доступность финансовых услуг для граждан и привлечь предпринимателей с Ближнего Востока для инвестиций в российскую экономику.

В пятницу, 1 сентября, в России вступил в силу закон о внедрении в некоторых регионах экспериментального правового режима для партнёрского финансирования. Речь идёт о пилотном запуске так называемой системы исламского банкинга. Инициативу в начале августа утвердил президент Владимир Путин.

Предполагается, что тестирование будет проходить в течение двух лет (до 1 сентября 2025 года) на территории Чечни, Дагестана, Татарстана и Башкортостана. При этом правительство по согласованию с Центробанком может расширить состав участников и продлить срок эксперимента.

Поясним: исламский банкинг подразумевает ведение финансовой деятельности в соответствии с нормами шариата. В рамках этой системы запрещено брать проценты c клиентов, а также проводить сделки с высокой степенью риска и неопределённости. Сами банки получают прибыль за счёт программ рассрочек, лизинга и долевого финансирования.

«Например, при выдаче кредитов бизнесу банки зарабатывают не на процентах, а на доле от прибыли, которую заработала компания, получившая финансирование. В случае с потребительскими займами, в частности с ипотекой, банк может предложить рассрочку, и клиент будет выплачивать сумму кредита в течение определённого периода без дополнительных процентов. Надбавка уже будет в цене», — объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Как уточнили в Госдуме, участвующим в проекте банкам нельзя финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и с торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом. В свою очередь, физические и юридические лица могут воспользоваться услугами исламского банкинга вне зависимости от социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

«С предложением внедрить систему исламского банкинга неоднократно выступали предприниматели из Башкортостана, Татарстана и республик Северного Кавказа. Мы решили дать бизнесу такую возможность. Кроме того, к нам обращались и партнёры с Ближнего Востока, желающие поучаствовать в наших проектах и вложить деньги, но только в рамках принципов исламского банкинга. Всё, что идёт на пользу российской экономике, надо использовать», — рассказал RT глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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О необходимости легализации исламского банкинга в России ранее заявлял и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, у республики уже есть опыт реализации отдельных проектов, основанных на моделях партнёрского финансирования, но правовая неопределённость прежде не позволяла активно развивать эту систему. Между тем утверждение инициативы на законодательном уровне должно повысить финансовую вовлечённость населения и создать новую сферу банковской деятельности, не противоречащую нормам религии, уверен Кадыров.

«Это позволит повысить доступность финансовых услуг для мусульман и граждан других вероисповеданий… К слову, данная система давно доказала свою эффективность в странах исламского мира… Уверен, создание подобного механизма в России даст ощутимый импульс отношениям со странами Организации исламского сотрудничества, а также поспособствует появлению альтернативной платёжной системы в стране», — написал Кадыров в Telegram.

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По мнению Владислава Антонова, появление нового механизма вряд ли приведёт к серьёзному оттоку средств из традиционного банкового сектора. Как пояснил специалист, масштабы операций с партнёрским финансированием будут относительно невелики и поэтому не представляют угрозы для деятельности обычных кредитных организаций. Аналогичной точки зрения придерживается и Анатолий Аксаков.

«Инициатива скорее станет дополнением к уже существующей банковской системе. Это новое направление, которое позволит задействовать ещё один инструмент для прироста инвестиций в экономику и частные масштабные проекты. Сумма средств в рамках исламского банкинга может исчисляться миллиардами рублей, но не триллионами, как в традиционном банковском секторе. То есть речь не идёт о конкуренции», — пояснил депутат.

По его словам, к участию в проекте уже, например, готов банк «Ак Барс». Кроме того, ранее возможность присоединения к инициативе рассматривали Сбербанк и ВТБ. Для этого им потребуется создать специальные подразделения, действующие в рамках исламского банкинга, отметил Аксаков. Для остальных участников эксперимента, которые не являются кредитными или некредитными финансовыми организациями, установлен минимальный размер капитала: с 1 сентября 2023-го — 10 млн рублей, а с 1 января 2024-го — 15 млн рублей.