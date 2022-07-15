«Брать проценты с клиента запрещено»: глава комитета Госдумы по финрынку — о перспективах исламского банкинга в России

Российские власти обсуждают возможность внедрения исламского банкинга. В рамках этой модели кредитным организациям запрещено брать проценты с клиентов, а для получения прибыли банки используют программы рассрочек или софинансирования бизнеса. В случае принятия соответствующего закона механизм сперва может заработать в пилотном режиме на территории Чечни, Дагестана, Татарстана и Башкортостана. Если после двух лет испытаний эксперимент окажется успешным, проект можно будет запустить по всей России, рассказал в эксклюзивном интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива позволит привлечь предпринимателей с Ближнего Востока для инвестиций в российскую экономику.

— Анатолий Геннадьевич, на днях стало известно, что в России планируется узаконить исламский банкинг. Что именно собой представляет данная система и чем она отличается от привычной нам модели работы финансовых организаций?

— Если говорить о главных отличиях, то в традиционной рыночной модели банки дают заёмщикам кредиты под процент. В исламском банкинге брать проценты с клиента за такую услугу запрещено. Соответственно, в этом случае работают иные механизмы, которые дают возможность финансовым организациям получать прибыль.

Один из таких инструментов — рассрочка, которая позволяет реализовать товары через посредников. То есть банк сначала сам приобретает товар, передаёт его в собственность покупателю, после чего получает оплату в рассрочку или какую-либо услугу взамен.

В случае с юрлицами, как правило, речь идёт об участии в капитале бизнеса. Здесь банк выступает скорее не кредитором, а инвестором, который предоставляет средства на создание проекта и уже по мере или после его реализации получает часть прибыли.

Опять же, повторю, такая форма сотрудничества, при которой заёмщик возвращает деньги с процентами, в исламе запрещена. Поэтому, например, ближневосточный бизнес зачастую не заходит в подобные проекты и не вкладывает деньги в неисламские институты.

— Почему возникла необходимость появления этой системы в России?

— К нам в течение долгого времени поступало много соответствующих обращений от активистов из Башкирии и Татарстана, а также Чечни и других республик Северного Кавказа. Инициативы были связаны с тем, что некоторые страны Ближнего Востока и Азии проявляли интерес к инвестициям в эти регионы, но не могли вкладывать средства по религиозным соображениям.

На этом фоне потребовались новые законодательные нормы, которые бы не противоречили нормам ислама. Мы решили использовать такую возможность и создать правовые основы для того, чтобы те инвесторы, которые проявили заинтересованность, могли принять участие в российских проектах.

Сейчас соответствующий закон находится на этапе согласования. Дальше, если он успешно пройдёт обсуждение внутри нашего комитета, мы будем предлагать документ к рассмотрению в Государственную думу.

— Будет ли эта система в России чем-то отличаться от той модели, по которой она работает в ближневосточных странах?

— Нет, она будет работать на схожих принципах, но уже на легальной основе. Ранее в ряде регионов представители бизнеса уже пытались вести дела по принципам исламского банкинга — то есть некоторый опыт в данной сфере имеется. Однако предприниматели сталкивались с рядом сложностей, поскольку действующее законодательство не позволяет полноценно реализовывать все исламские инструменты.

— Где в России планируется пилотный запуск системы?

— Мы сначала планируем реализовать проект в экспериментальном режиме в нескольких регионах. В первую очередь речь идёт о Дагестане и Чечне. Также рассматриваются Татарстан и Башкирия. В этих республиках тоже есть значимый запрос от населения на такие услуги.

— Сколько времени может потребоваться для полномасштабного запуска системы в стране?

— Сначала закон начнёт работать в вышеперечисленных регионах, как только он будет принят. Мы хотели бы в течение двух лет последить, как исламский банкинг будет функционировать на практике, а не на бумаге. В случае успешных пилотных испытаний и роста спроса на продукт мы будем добиваться запуска данного инструмента по всей территории России.

— Кто сможет пользоваться услугами исламского банкинга? Будет ли это общедоступно для всех физлиц и юрлиц или же планируется ввести какие-то специальные ограничения?

— Ограничений по религиозному признаку в законе не предусмотрено. Откровенно говоря, мы не указываем в законе понятие «исламский банкинг», а называем эту систему партнёрскими финансовыми инструментами.

Любой гражданин России или официально зарегистрированное в стране юрлицо сможет воспользоваться этим инструментом вне зависимости от религиозных предпочтений.

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— Будут ли к системе подключаться уже работающие в России банки или планируется создать отдельные новые структуры для этих целей? Возможно ли появление в России филиалов ближневосточных банков?

— Российские банки могут принимать участие в системе, но вряд ли смогут быть основными её участниками, поскольку их принцип работы построен на выдаче денег под проценты. Тем не менее некоторые финансовые организации уже предлагали свои услуги и хотели бы запустить специальные структурные подразделения для этого.

Впрочем, я рассматриваю в большей степени создание новых структур, которые будут заточены именно под систему партнёрского финансирования. В этой связи действительно возможен приход ближневосточных банков, которые умеют предоставлять подобные услуги и готовы работать у нас, если будут позволять законодательные нормы.

— Не приведёт ли нововведение к оттоку средств из традиционного банковского сектора?

— Нет, конечно. Дело в том, что мы говорим только о вновь привлекаемых средствах. Интерес проявляют исламские страны, которые хотят вложить свои ресурсы в российскую экономику через подобные финансовые институты.

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В частности, в разное время заинтересованность к вложениям в крупные российские проекты проявляли представители бизнеса из стран Персидского залива, Ирана, Индонезии и Турции. Надеюсь, скоро они смогут реализовать свой интерес на практике, что, безусловно, только пойдёт на пользу нашей экономике.

Что касается российских банков, то они тоже смогут воспользоваться возможностями новой системы и управлять капиталом на интересных условиях. Не думаю, что они будут против.

— Каков может быть ежегодный оборот денежных средств в новой системе? Насколько в целом нововведение будет востребовано в России?

— Пока сложно говорить о каких-либо цифрах, поскольку проект ещё не запущен. Тем не менее мы думаем, что услуга будет довольно востребованна, например, в Чечне, поскольку глава республики Рамзан Кадыров уже обращался с просьбой к президенту проработать вопрос введения исламского банкинга. Как я уже говорил, есть активность в данной сфере и в Татарстане, и Башкирии. В любом случае со своей стороны мы должны предоставить такое право бизнесу, а жизнь покажет, будет ли оно востребовано.