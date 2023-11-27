С учётом инфляции: Путин подписал законы об индексации МРОТ и страховых пенсий с 1 января 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% — до 19 242 рублей. По оценкам властей, рост показателя позволит ускоренными темпами увеличить зарплаты почти для 5 млн россиян. Одновременно вырастут объёмы пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Помимо этого, глава государства утвердил повышение страховых пенсий неработающим гражданам. Средний размер такой выплаты по старости увеличится на 7,5% и составит 23 449 рублей. Инициатива должна коснуться более 32 млн человек.

В понедельник, 27 ноября, Владимир Путин подписал закон об ускоренной индексации минимального размера оплаты труда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«МРОТ устанавливается с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля (рост 18,5%)... Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников», — говорится в пояснительной записке.

Изначально минимальный размер оплаты труда в 2024 году планировалось увеличить только на 8,5%, но по поручению главы государства было решено поднять показатель ещё на 10%. В результате темпы запланированного роста МРОТ могут почти в 2,5 раза превысить инфляцию за 2023 год: её уровень, согласно прогнозу Минэкономразвития, должен составить 7,5%.

Идею дополнительно повысить минимальный размер оплаты труда Владимир Путин озвучил ещё в феврале в послании Федеральному собранию. Как напомнил тогда президент, в 2022 году МРОТ был увеличен дважды, суммарно почти на 20%, а в 2023-м — ещё на 6,3% и сейчас составляет 16 242 рубля. В дальнейшем, по словам российского лидера, индексацию нужно продолжать, причём тоже темпами выше инфляции и роста зарплат.

«Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача — обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

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Поясним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

В соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей, а с 1 января должна вырасти до 16 844 рублей. Власти применяют показатель для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер господдержки, таких как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

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Если на сегодняшний день МРОТ превышает сумму ПМ всего на 3,7%, то уже в 2024-м разрыв между двумя показателями должен будет увеличиться до 14,2%. Причём в дальнейшем власти планируют поднять эту планку ещё более чем в два раза.

«Для роста доходов работающих граждан необходимо последовательно увеличивать эту разницу — именно разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Мы считаем, что целевой ориентир — более 30%», — отмечал ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Запланированная индексация МРОТ должна будет вызвать волновой эффект на рынке труда, считает директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, на минимальном окладе работают преимущественно люди с низким уровнем квалификации, и если они начнут получать больше, то необходимо будет поднимать зарплату и более производительным кадрам.

«Индексация сразу на 18,5% — это рекорд. В истории новой России подобного галопирующего повышения ещё никогда не было. Инициатива позволит значительно усилить внутренний спрос в экономике и будет способствовать увеличению производства: бизнес начнёт изготавливать больше товаров под растущее потребление», — добавил Остапкович.

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Также Владимир Путин подписал закон об индексации страховых пенсий неработающим россиянам на 7,5%. Согласно документу, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 124 до 133 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — с 7567 до 8135 рублей.

В целом средняя по России страховая пенсия неработающим гражданам вырастет с 21 033 до 22 605 рублей, а средняя сумма страховой выплаты по старости неработающим пенсионерам — с 21 818 до 23 449 рублей. Как следует из пояснительной записки, инициатива затронет 32,6 млн человек.