«Позволят обеспечить пособием более 10 млн детей»: кабмин выделил почти 90 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям

Правительство России направит ещё почти 90 млрд рублей на выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Предполагается, что выделенные средства позволят поддержать более 10 млн детей. Как отметил президент РФ Владимир Путин, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей остаётся одним из ключевых стратегических приоритетов властей. В этой связи руководство страны продолжит оказывать материальную помощь россиянам с детьми для повышения уровня рождаемости и снижения бедности, считают эксперты.

Правительство России направит из своего резервного фонда более 89,5 млрд рублей на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием более 10 млн детей», — говорится в сообщении кабмина.

Напомним, выплата начисляется малоимущим семьям на ребёнка от рождения до 17 лет и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Эта инициатива заработала с 1 января 2023 года и объединила в себе целый ряд действовавших ранее мер социальной защиты.

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Во всех регионах России действуют единые правила назначения пособия. Объём такой финансовой поддержки для семей с детьми зависит от доходов родителей и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребёнка. На сегодняшний день это около 7 тыс., 10,5 тыс. и 13,9 тыс. рублей, а с 1 января 2024 года значения вырастут до 7,5 тыс., 11,2 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Так, если после получения выплаты в размере 50% от ПМ на детей доход семьи в среднем на одного человека всё ещё не превысит величину прожиточного минимума на душу населения (сегодня это 14,4 тыс., а с 1 января будет 15,5 тыс. рублей), то размер пособия увеличат до 75%. Если этого по-прежнему окажется недостаточно, то сумму выплаты повысят до 100% от прожиточного минимума на ребёнка.

Отметим, что выплату можно получать на каждого из детей вне зависимости от очерёдности их рождения. Причём по инициативе президента России Владимира Путина пособие продолжат начислять в течение всего положенного срока, даже если доходы родителей выросли.

В дополнение к этому пособию семьи с доходами ниже двух ПМ на человека (суммарно это почти 28,8 тыс. рублей, а с 1 января будет около 31 тыс. рублей) могут оформить выплату в размере одного прожиточного минимума на ребёнка до трёх лет из средств материнского капитала. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них вне зависимости от очерёдности рождения.

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В свою очередь, нуждающиеся женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности, могут претендовать на единую выплату в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сейчас в среднем по стране это 7,8 тыс., 11,8 тыс. и 15,7 тыс. рублей, а с 1 января суммы увеличатся до 8,4 тыс., 12,6 тыс. и 16,8 тыс. рублей соответственно.

Для оформления единого пособия нужно подать одно заявление без дополнительных справок. Россияне могут сделать это как в электронной форме через портал госуслуг, так и лично обратившись в МФЦ или Социальный фонд России.

В проекте федерального бюджета власти предусмотрели более 1,3 трлн рублей для выплаты единого пособия в 2024 году. При этом уже в 2025-м объём финансирования программы должен превысить 1,4 трлн, а в 2026-м — 1,6 трлн рублей.

Устоявшийся тренд

Отметим, что 2024-й объявлен в России Годом семьи. Указ об этом 22 ноября подписал Владимир Путин. Как следует из документа, постановление принято «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

«Вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации, обеспечения достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья — это основа основ», — приводит ТАСС слова Владимира Путина.

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По данным правительства, сегодня в России право на различные детские пособия имеют 12 млн человек. При этом 13 млн родителей уже получили материнский капитал: сейчас на первого ребёнка государство выделяет 586,9 тыс. рублей, а на второго — 775,6 тыс. рублей, но уже с 1 февраля 2024 года значения вырастут до 631 тыс. и 833,8 тыс. рублей соответственно.

«Дело в том, что в России сокращается численность населения, и поэтому власти применяют целый комплекс мер по стимулированию рождаемости. Это уже устоявшийся тренд, которому руководство страны следует не первый год, и понятно, что такая поддержка продолжится в обозримой перспективе», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По его словам, семьи с детьми всегда остаются одной из наиболее уязвимых категорий граждан. В этой связи поддержка родителей входит в перечень ключевых направлений социальной политики России и отчасти позволяет бороться с бедностью. Аналогичную точку зрения выразил и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Понятно, что с появлением ребёнка у людей возрастают затраты и нагрузка на семейный бюджет ощутимо усиливается. На этом фоне помощь от государства является очень важной как в материальном плане, так и в психологическом. Действующие в стране различные меры поддержки говорят о том, что благополучие семей крайне важно для государства», — подчеркнул собеседник RT.