«Стоит рассмотреть расширение налоговых преференций»: Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ

В рамках мер по улучшению демографической ситуации в России нужно создать экосистему для комфортной жизни семей с детьми, например освободить многодетных граждан от уплаты подоходного налога. С такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Как полагают эксперты, инициатива может стать серьёзным подспорьем для родителей, но потребует значительного объёма ресурсов. Наряду с этим председатель верхней палаты парламента предложила проработать меры для поддержки россиян с высоким потенциалом рождаемости, а также пенсионеров, занятых воспитанием внуков. Кроме того, уже в ближайшее время в России на законодательном уровне может быть закреплён статус многодетной семьи.

В России необходимо создать экосистему для комфортной жизни семей с детьми в рамках политики по улучшению демографической ситуации. Об этом в четверг, 9 ноября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В частности, по её мнению, многодетных родителей можно было бы освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Стоит рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога... Коллеги, ну вот семья, в которой много детей, ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся. Есть такие меры стимулирования, может быть, точечные, но они очень важны для таких семей», — сказала Матвиенко на парламентских слушаниях комитета Совфеда по соцполитике.

Также спикер верхней палаты парламента предложила сформировать программу индивидуального жилищного строительства и возведения малоэтажных домов с учётом планировочных решений, ориентированных именно на многодетных россиян. Кроме того, необходимо проработать меры поддержки семей с высоким потенциалом рождаемости (женщин и мужчин от 30 до 40 лет), а также бабушек и дедушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.

«Это наша традиция российская, её нет на Западе, что дедушки и бабушки и внуков, и правнуков воспитывают на пенсии. И замечательно... Но надо тоже подумать о мерах их поддержки, каком-то статусе. Тогда молодые родители не будут бояться рожать, зная, что у них есть такая поддержка и опора», — добавила председатель Совфеда.

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Возможное обнуление НДФЛ вряд ли станет стимулом для целенаправленного создания семьи с тремя и более детьми, но будет серьёзным подспорьем для родителей, которые уже являются многодетными. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её мнению, инициатива в целом позитивная, но для её реализации нужно будет задействовать значительный объём ресурсов. При этом власти сейчас готовятся принять проект федерального бюджета на следующие три года и все траты казны на социальные нужды уже по большей части распланированы, добавила депутат.

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«Всё, что можно было изыскать из бюджета на соцрасходы и траты, уже было задействовано. Напомню, что НДФЛ составляет значимую часть наполнения региональных бюджетов, а значит, им нужно будет возместить эти средства и придётся изыскивать транши из федерального бюджета. Это создаёт трудности для реализации инициативы, хотя само по себе предложение достойное», — отметила Бессараб.

Впрочем, по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, решение об освобождении от НДФЛ отдельной категории граждан вряд ли серьёзно ударит по государственной казне, поскольку доля многодетных семей в России остаётся относительно небольшой. При этом специалист также считает, что инициатива серьёзно поможет родителям, поскольку заметно ослабит нагрузку на семейный бюджет.

«Что же касается поддержки пенсионеров, которые занимаются воспитанием внуков, идея тоже весьма хороша. Сейчас такая практика уже менее распространена, чем в позднем Советском Союзе и 1990-х, однако по-прежнему часто родители вынуждены много сил уделять работе, а заботы по воспитанию детей берут на себя бабушки и дедушки. Поддержать их со стороны государства было бы вполне логично», — подчеркнул собеседник RT.

Адресный подход

В целом, по словам Валентины Матвиенко, общая демографическая ситуация в России остаётся сложной. Так, согласно последним оценкам властей, в первой половине 2023 года рождаемость в стране снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Причинами наблюдаемой динамики стали не только негативные демографические волны 1990-х, но и характерные для развитых стран современные тенденции, считает спикер Совфеда. Так, многие молодые люди предпочитают строительство карьеры созданию семьи.

«Женщины (да и мужчины тоже) не должны вставать перед выбором: семья или карьера. Для этого важно стимулировать работодателей к более активному процессу вовлечения семей. У нас есть немало примеров, когда работодатели организуют корпоративные детские сады, внедряют программы адаптации для женщин, вышедших из отпуска по уходу за ребёнком. Может быть, стоит подумать о создании своего рода корпоративного демографического стандарта», — отметила Матвиенко.

Как подчеркнула парламентарий, появление ребёнка должно не снижать уровень жизни пары, а напротив — повышать. В этой связи председатель Совфеда предложила создать своего рода подушку безопасности для каждой семьи, а также довести до логического завершения идею о закреплении статуса многодетных родителей.

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Как заявил во время слушаний министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, указ об установлении единого статуса многодетной семьи, содержащий различные меры поддержки, может быть подписан президентом Владимиром Путиным уже в ближайшее время. Соответствующий документ сейчас проходит межведомственное согласование.

При этом глава Минтруда напомнил, что на сегодняшний день в России уже действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Главной из них министр назвал материнский капитал. В рамках этой программы сегодня на первого ребёнка выделяют почти 587 тыс. рублей, на второго — около 776 тыс. Причём с 1 февраля 2024 года суммы планируется проиндексировать до 631 тыс. и 834 тыс. соответственно.

«Вокруг этих мер выстроилась и целая система региональных решений. Так, в дополнение к федеральному материнскому капиталу в 72 субъектах был введён региональный маткапитал, который предоставляется преимущественно при рождении третьего и последующих детей. Размер регионального маткапитала варьируется сегодня от 52 тыс. рублей в Республике Алтай до 500 тыс. в Ямало-Ненецком автономном округе, а в большинстве субъектов диапазон этой суммы варьируется от 150 тыс. до 250 тыс. рублей», — рассказал Антон Котяков.

Помимо маткапитала, с 2023 года в России начало действовать единое пособие малоимущим семьям на ребёнка от рождения до 17 лет и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Объём такой помощи зависит от доходов родителей и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас это около 7 тыс., 10,5 тыс. и 13,9 тыс. рублей соответственно.

Также, по словам Котякова, в России действуют меры по улучшению жилищных условий россиян с детьми. Речь идёт, например, о семейной, дальневосточной и сельской ипотеке, а также о программе «Молодая семья». Кроме того, при рождении третьего ребёнка государство выплачивает родителям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Наряду с этим летом в 85 регионах стартовали новые программы повышения рождаемости. Одновременно власти по поручению президента сейчас обсуждают закон, который позволит матерям сохранить пособие по уходу за ребёнком в случае выхода на работу до полутора лет.

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«В целом государство уже сейчас довольно активно поддерживает молодых родителей. Например, единое пособие у нас сегодня получают 10 млн семей, а ещё 4 млн в ближайшие три года должны получить маткапитал. Тем не менее нам ещё есть к чему стремиться, и мы будем работать над увеличением числа и адресности подобных программ», — подчеркнула Светлана Бессараб.

В свою очередь, Артём Деев считает уже существующий набор мер поддержки исчерпывающим. В этой связи, по мнению эксперта, руководству страны стоит больше сосредоточиться на создании необходимой инфраструктуры для рождения и воспитания детей.

«Нужно просто продолжать работу по улучшению городской среды, строительству детских садов, школ, игровых и спортивных площадок. Безусловно, необходимо проводить работу и по улучшению экологии», — добавил собеседник RT.