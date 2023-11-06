Смещение спроса: почему россияне стали чаще интересоваться покупкой загородных участков

Россияне всё чаще интересуются покупкой земли для строительства жилья за чертой города. Об этом рассказали опрошенные RT специалисты рынка недвижимости. По словам экспертов, спрос на загородные объекты начал стремительно расти ещё в начале пандемии коронавируса на фоне карантинных ограничений. Дополнительно интерес граждан был подогрет стремительно растущими ценами на квартиры, запуском сельской ипотеки, а также распространением льготных кредитных программ на покупку домов и индивидуальное жилищное строительство. По оценкам аналитиков, с начала текущего года количество выданных займов на ИЖС выросло в четыре раза и по итогам всего 2023-го может превысить 100 тыс.

С начала 2023-го интерес россиян ко всем форматам загородной недвижимости вырос в среднем на 20—25%. Причём в первом полугодии доминировал спрос на земельные участки, как с подрядом, так и для самостоятельного строительства. Об этом RT рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Начиная с пандемии мы отмечаем растущий тренд спроса на жильё за чертой города. Сперва повлияли карантинные ограничения, когда люди искали более комфортный способ проведения локдауна. Затем интерес был подогрет запуском сельской ипотеки и расширением льготных кредитных программ — сначала на покупку домов, а позже и на индивидуальное жилищное строительство», — отметил руководитель центра загородной недвижимости «Этажи» Антон Сауков.

В рамках программы «Сельская ипотека» россияне могут оформить кредит для приобретения жилья в деревнях, посёлках и сёлах по ставке до 3% годовых, тогда как рыночный показатель сегодня превышает 14%. Деньги можно направить в том числе на покупку земельного участка и строительство дома своими силами или с привлечением подрядчика, а максимальный размер такого кредита составляет 6 млн рублей.

Кроме того, в России действует программа «Дальневосточная ипотека», которая позволяет взять заём под 2% на приобретение жилья и, в частности, на ИЖС по всей территории ДФО. Размер такой ссуды также не должен превышать 6 млн рублей.

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Впрочем, на сегодняшний день самые широкие по охвату кредитные программы с государственной поддержкой — это льготная и семейная ипотека. Первая даёт возможность каждому россиянину оформить кредит на покупку недвижимости по всей стране под 8% годовых, а вторая — под 6%, но доступна только гражданам с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родителям, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет.

Обе программы среди прочего предусматривают выдачу кредита на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач и коттеджей. Взять льготную или семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны.

Как отмечают эксперты, в последнее время именно ценовой фактор всё чаще подталкивает граждан делать выбор в пользу покупки загородной недвижимости. Так, по словам Антона Саукова, в настоящий момент цена квадратного метра в частных домах в среднем по России примерно в полтора-два раза ниже, чем в городских квартирах. В результате некоторые загородные объекты могут стоить как одно- или двухкомнатное жильё в черте города.

При этом приобретение земельного участка для дальнейшего строительства многие граждане считают более выгодным по сравнению с покупкой сразу готового дома. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.

«Мы видим, что в эконом-сегменте спрос смещён в сторону земельных участков без подряда. Такой переток интереса связан во многом с финансовым вопросом. Сначала россияне предпочитают купить участок, а потом либо накопить денег на строительство или взять кредит», — пояснил Самойлов.

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Помимо этого, немаловажную роль для рынка ИЖС сегодня играет инвестиционный фактор, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, в нынешних условиях покупка участка становится всё более привлекательной с точки зрения вложения денег.

«На фоне усилившихся в последние месяцы курсовых колебаний и достаточно высокого уровня инфляции россияне хотят вложить свои накопления в что-то реально существующее. Поэтому земля — это хороший вариант», — подчеркнула собеседница RT.

Кредитный ажиотаж

Согласно последним данным компании «ДОМ.РФ», с января по сентябрь 2023 года в России было выдано 73 тыс. кредитов на ИЖС общей суммой 315 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го выдача таких займов увеличилась примерно в четыре раза, как по количеству, так и по объёму.

Примечательно, что ещё в 2021 году банки выдали россиянам лишь около 10 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство, но уже в 2022-м показатель вырос до 33 тыс., а по итогам 2023-го может перевалить за 100 тыс. Об этом RT рассказал руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

«По состоянию на III квартал 2023 года в сегменте ИЖС введено уже 48 млн кв. м жилья — примерно 60% от всего объёма вводимого жилья в стране. Показатель вдвое превышает средний уровень девяти месяцев 2015—2021 годов. Это результат комплексной работы государства по поддержке индивидуального домостроения в России, ключевым элементом которой является распространение льготных ипотечных программ на строительство частных домов. Мера позволила значительно повысить доступность такого жилья для граждан», — отметил Гольдберг.

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В дальнейшем власти намерены продолжить поддержку индивидуального жилищного строительства, добавил специалист. Так, в конце октября правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу проект закона о внедрении на рынке ИЖС системы эскроу-счетов, которая сегодня действует при возведении многоквартирных домов.

Впервые механизм заработал ещё в 2019 году и призван обезопасить сделки на рынке жилья. В рамках инициативы деньги на покупку недвижимости хранятся на специальном счёте в банке, а застройщик может получить их только после введения объекта в эксплуатацию. Предполагается, что строительные работы исполнитель ведёт за счёт банковских кредитов.

«Перевод малоэтажного строительства на проектное финансирование со счетами эскроу позволит применять в сегменте ИЖС такие же цивилизованные методы кредитования строительства, как и при возведении многоквартирных домов. То есть средства граждан будут надёжно защищены до момента завершения работ подрядчиком», — пояснил Михаил Гольдберг.