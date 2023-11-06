Смещение спроса: почему россияне стали чаще интересоваться покупкой загородных участков
Россияне стали чаще интересоваться загородными участками под строительство
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- © Konstantin Kokoshkin
С начала 2023-го интерес россиян ко всем форматам загородной недвижимости вырос в среднем на 20—25%. Причём в первом полугодии доминировал спрос на земельные участки, как с подрядом, так и для самостоятельного строительства. Об этом RT рассказали в федеральной компании «Этажи».
«Начиная с пандемии мы отмечаем растущий тренд спроса на жильё за чертой города. Сперва повлияли карантинные ограничения, когда люди искали более комфортный способ проведения локдауна. Затем интерес был подогрет запуском сельской ипотеки и расширением льготных кредитных программ — сначала на покупку домов, а позже и на индивидуальное жилищное строительство», — отметил руководитель центра загородной недвижимости «Этажи» Антон Сауков.
В рамках программы «Сельская ипотека» россияне могут оформить кредит для приобретения жилья в деревнях, посёлках и сёлах по ставке до 3% годовых, тогда как рыночный показатель сегодня превышает 14%. Деньги можно направить в том числе на покупку земельного участка и строительство дома своими силами или с привлечением подрядчика, а максимальный размер такого кредита составляет 6 млн рублей.
Кроме того, в России действует программа «Дальневосточная ипотека», которая позволяет взять заём под 2% на приобретение жилья и, в частности, на ИЖС по всей территории ДФО. Размер такой ссуды также не должен превышать 6 млн рублей.
Впрочем, на сегодняшний день самые широкие по охвату кредитные программы с государственной поддержкой — это льготная и семейная ипотека. Первая даёт возможность каждому россиянину оформить кредит на покупку недвижимости по всей стране под 8% годовых, а вторая — под 6%, но доступна только гражданам с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родителям, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет.
Обе программы среди прочего предусматривают выдачу кредита на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач и коттеджей. Взять льготную или семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны.
Как отмечают эксперты, в последнее время именно ценовой фактор всё чаще подталкивает граждан делать выбор в пользу покупки загородной недвижимости. Так, по словам Антона Саукова, в настоящий момент цена квадратного метра в частных домах в среднем по России примерно в полтора-два раза ниже, чем в городских квартирах. В результате некоторые загородные объекты могут стоить как одно- или двухкомнатное жильё в черте города.
При этом приобретение земельного участка для дальнейшего строительства многие граждане считают более выгодным по сравнению с покупкой сразу готового дома. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.
«Мы видим, что в эконом-сегменте спрос смещён в сторону земельных участков без подряда. Такой переток интереса связан во многом с финансовым вопросом. Сначала россияне предпочитают купить участок, а потом либо накопить денег на строительство или взять кредит», — пояснил Самойлов.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Помимо этого, немаловажную роль для рынка ИЖС сегодня играет инвестиционный фактор, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, в нынешних условиях покупка участка становится всё более привлекательной с точки зрения вложения денег.
«На фоне усилившихся в последние месяцы курсовых колебаний и достаточно высокого уровня инфляции россияне хотят вложить свои накопления в что-то реально существующее. Поэтому земля — это хороший вариант», — подчеркнула собеседница RT.
Кредитный ажиотаж
Согласно последним данным компании «ДОМ.РФ», с января по сентябрь 2023 года в России было выдано 73 тыс. кредитов на ИЖС общей суммой 315 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го выдача таких займов увеличилась примерно в четыре раза, как по количеству, так и по объёму.
Примечательно, что ещё в 2021 году банки выдали россиянам лишь около 10 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство, но уже в 2022-м показатель вырос до 33 тыс., а по итогам 2023-го может перевалить за 100 тыс. Об этом RT рассказал руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.
«По состоянию на III квартал 2023 года в сегменте ИЖС введено уже 48 млн кв. м жилья — примерно 60% от всего объёма вводимого жилья в стране. Показатель вдвое превышает средний уровень девяти месяцев 2015—2021 годов. Это результат комплексной работы государства по поддержке индивидуального домостроения в России, ключевым элементом которой является распространение льготных ипотечных программ на строительство частных домов. Мера позволила значительно повысить доступность такого жилья для граждан», — отметил Гольдберг.
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В дальнейшем власти намерены продолжить поддержку индивидуального жилищного строительства, добавил специалист. Так, в конце октября правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу проект закона о внедрении на рынке ИЖС системы эскроу-счетов, которая сегодня действует при возведении многоквартирных домов.
Впервые механизм заработал ещё в 2019 году и призван обезопасить сделки на рынке жилья. В рамках инициативы деньги на покупку недвижимости хранятся на специальном счёте в банке, а застройщик может получить их только после введения объекта в эксплуатацию. Предполагается, что строительные работы исполнитель ведёт за счёт банковских кредитов.
«Перевод малоэтажного строительства на проектное финансирование со счетами эскроу позволит применять в сегменте ИЖС такие же цивилизованные методы кредитования строительства, как и при возведении многоквартирных домов. То есть средства граждан будут надёжно защищены до момента завершения работ подрядчиком», — пояснил Михаил Гольдберг.