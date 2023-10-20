Заблаговременная покупка: в сентябре объём выдачи ипотеки в России побил рекорд

В сентябре 2023 года объём выданных ипотечных кредитов в России обновил рекорд и достиг 955 млрд рублей. Подобную динамику эксперты связывают с действием льготных программ, а также с желанием граждан успеть взять жилищный кредит до повышения первоначального взноса и возможного роста процентных ставок. Как в этих условиях могут измениться цены на недвижимость — в материале RT.

В сентябре 2023 года в России объём выданных жилищных ссуд увеличился на 12% и составил 995 млрд рублей против 849 млрд рублей в августе. Такие данные содержатся в информационно-аналитическом материале Центробанка.

«По предварительным данным, ипотека снова побила рекорд. Прирост портфеля за сентябрь составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года — 23,5%, что выше аналогичного показателя исключительного 2021 года (20,9%)», — говорится в материале ЦБ.

Как отметили в регуляторе, показатель вырос во многом за счёт выдачи ипотеки с господдержкой. Так, в первый месяц осени россияне оформили льготных ссуд на сумму 646 млрд рублей, что на 27% выше августовского значения. Объём выдачи кредитов по семейной ипотеке вырос с 232 млрд до 289 млрд рублей, по льготной — с 226 млрд до 286 млрд рублей. При этом темпы получения жилищных займов по рыночным ставкам, наоборот, сократились на 9%, добавили в ЦБ.

«Реальные доходы населения растут не так быстро, как цены на жильё, а потому рыночная ипотека становится всё более накладной для семейного бюджета. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время именно льготные программы станут основным драйвером как сферы кредитования, так и строительной отрасли», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Сегодня в России на рынке жилья действует несколько кредитных программ с государственной поддержкой. Самые востребованные из них — это семейная и льготная ипотека.

В рамках семейной ипотеки россияне с одним ребёнком, родившимся в 2018 году и далее, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, имеют возможность взять кредит под 6% (5% для Дальневосточного федерального округа). По условиям льготной ипотеки все жители страны могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке 8% годовых.

Обе программы предполагают выдачу кредита на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся доме, на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач, коттеджей или таунхаусов. При этом семейная ипотека позволяет купить вторичку жителям ДФО.

Взять льготную или семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Гражданам можно брать и кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

«Очевидно, что господдержка работает на рынке недвижимости успешно, правительство уделает много внимания льготной ипотеке, которая остаётся для государства важнейшим банковским продуктом на протяжении последних лет. Льготные суды тоже для людей крайне выгодны, так как позволяют решить жилищный вопрос в более короткие сроки», — подчеркнул в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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Дополнительным стимулом для увеличения выдачи ипотеки послужило решение правительства по повышению первого взноса, уверены опрошенные RT аналитики. В сентябре российские власти увеличили показатель для кредитов с господдержкой с 15 до 20%. По словам главы департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова, инициатива должна сделать механизм выдачи субсидируемых жилищных кредитов «более стабильным в будущем».

Кроме того, ажиотажный спрос в сентябре на жилищные ссуды на льготную связан с ужесточением рыночных условий по кредитам, рассказал RT директор рынков России и СНГ FAM Properties Валерий Тумин. Напомним, в середине сентября на фоне ослабления рубля и ускорения инфляции Центробанк поднял ключевую ставку до самого высокого уровня с мая 2022 года — 13% годовых. Вслед за решением регулятора российские финансовые организации начали поднимать проценты по займам. Сегодня средняя рыночная ставка по кредитам на новостройки в двадцати крупнейших банках страны составляет 14,4% годовых, свидетельствуют оперативные данные компании «ДОМ.РФ»

«За год регулятор неоднократно повышал ключевую ставки и не исключено, что на грядущем заседании ЦБ вновь увеличит значение. Поэтому все потенциальные покупатели стараются быстрее оформить все документы, чтобы успеть выйти на сделку до роста процентов по кредиту», — добавил Артём Деев.

Как отметил Тумин, ажиотажный спрос уже «почти сошёл на нет» и до конца года вряд ли на рынке наметится всплеск потребительской активности. В связи Деев не прогнозирует резких скачков цен, а темпы роста стоимости квадратного метра в России могут замедлиться. Кроме того, ближе к концу года девелоперы стараются увеличить количество проданных объектов, поэтому будут вынуждены проводить акции, а банки — делать специальные предложения клиентам, уверен Павел Сигал. В совокупности эти два фактора должны позитивно сказаться на стоимости жилья в стране уже к декабрю, заключил эксперт.