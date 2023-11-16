«Защитит людей, повысит реальные доходы»: Госдума утвердила повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

Государственная дума одобрила в третьем чтении закон об индексации минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года. В соответствии с поручением президента Владимира Путина, МРОТ вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей. По оценкам властей, инициатива приведёт к повышению заработных плат почти у 5 млн россиян, а также к увеличению больничных, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Согласно прогнозу Минтруда, в новом году МРОТ более чем на 14% превысит сумму прожиточного минимума трудоспособного населения. В перспективе власти хотят довести эту разницу до 30%.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 18,5% — до 19 242 рублей. Закон об индексации в четверг, 16 ноября, приняла Государственная дума в третьем, окончательном чтении.

«Увеличить минимальный размер оплаты труда… поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит их реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как ожидается, темпы запланированного увеличения МРОТ могут почти в 2,5 раза превысить инфляцию за 2023 год. Её уровень, согласно прогнозу Центрального банка, должен находиться в диапазоне 7—7,5%.

Идею об ускоренном повышении минимального размера оплаты труда Владимир Путин озвучил ещё в феврале в послании Федеральному собранию. Как напомнил тогда российский лидер, в 2022-м показатель был увеличен дважды — суммарно почти на 20%, а с 1 января 2023-го он вырос ещё на 6,3% и сейчас составляет 16 242 рубля. В дальнейшем, по словам президента, индексацию нужно продолжать, причём тоже темпами выше инфляции.

«Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача: обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда», — подчеркнул глава государства.

Также по теме С 1 января 2024 года: Госдума одобрила закон о повышении страховых пенсий неработающим россиянам на 7,5% Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон об индексации страховых пенсий с 1 января 2024 года. Согласно...

Поясним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Согласно одобренным в 2020 году поправкам в Конституцию России, МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей. Власти применяют её для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер господдержки, таких как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

Примечательно, что ещё в начале 2000-х прожиточный минимум почти в 15 раз превышал сумму МРОТ. Об этом накануне напомнила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Давайте вспомним, какой у нас (в тот момент. — RT) был минимальный размер оплаты труда — 83,5 рубля. Тогда этот МРОТ составлял 6,8% от прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Сейчас, в 2023 году… (МРОТ. — RT) уже на 3,8% выше, чем прожиточный минимум трудоспособного гражданина», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Согласно оценке Министерства труда и социальной защиты, за счёт дополнительной индексации в 2024 году МРОТ должен превысить сумму прожиточного минимума более чем на 14%. А в дальнейшем власти планируют увеличить этот разрыв вдвое.

«Для роста доходов работающих граждан необходимо последовательно увеличивать эту разницу — именно разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Мы считаем, что целевой ориентир — более 30%», — отмечал ранее глава Минтруда Антон Котяков.

Gettyimages.ru

© Denisk999

Намеченное с 1 января повышение МРОТ должно будет спровоцировать волновой эффект на рынке труда и привести к повышению заработных плат целого ряда граждан. Такую точку зрения в интервью RT высказал директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Минимальный оклад обычно получают сотрудники с низким уровнем квалификации, и если руководители повышают им зарплату, то по цепочке нужно увеличивать и жалование более производительных кадров. Соответственно, предприниматели должны поднимать зарплату всем сотрудникам, а не только тем, кто сидит на минималке», — пояснил Остапкович.

По его словам, индексация минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции позволит сделать население более платёжеспособным, что должно позитивно отразиться на экономике в целом. Аналогичной точки зрения придерживается и экономист компании BitRiver Андрей Лобода.

«Повышение МРОТ может только положительно повлиять на благосостояние россиян. Инициатива должна привести к росту зарплат всем работникам бюджетной сферы, а также занятым в частном бизнесе, если, конечно, эти предприятия работают в белом секторе экономики. Чем выше зарплаты и платёжеспособный спрос, тем сильнее будет расти объём розничных продаж и ВВП страны», — заключил Лобода.