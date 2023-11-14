С 1 января 2024 года: Госдума одобрила закон о повышении страховых пенсий неработающим россиянам на 7,5%

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон об индексации страховых пенсий с 1 января 2024 года. Согласно документу, средний размер выплаты по старости неработающим россиянам увеличится на 7,5% и составит 23 449 рублей. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инициатива коснётся 32 млн граждан, а на её реализацию планируется направить из бюджета 234 млрд рублей. Как ожидают в Госдуме, запланированная индексация позволит компенсировать пенсионерам инфляцию за 2023 год.

С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют на 7,5%. Закон об этом во вторник, 14 ноября, приняла Государственная дума во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, средний по стране размер страховой выплаты неработающим гражданам вырастет на 1 572 рубля и составит 22 605 рублей. В свою очередь, средняя сумма страховой выплаты по старости неработающим пенсионерам увеличится на 1 631 рубль — до 23 449 рублей.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, индексация пенсий по старости затронет в общей сложности 32 млн человек, а дополнительные расходы казны на повышение выплат в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей.

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Кроме того, по поручению президента во вторник нижняя палата парламента утвердила закон об увеличении пенсий военных, а также приравненных к ним лиц. Размер этих выплат планируется поднять на 4,5% с 1 октября будущего года. Как ожидается, мера коснётся более 2,7 млн граждан.

«Наша задача — поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли ещё на 10,5%», — напомнил Володин.

Традиционно индексация пенсий призвана компенсировать гражданам рост потребительских цен на товары и услуги. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Как ожидается, инфляция по итогам 2023-го составит около 7,5%, что мы и учли при планировании бюджета. В следующем году фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 8 134 рублей, а индивидуальный пенсионный коэффициент — до 133 рублей. Таким образом, увеличение выплат позволит защитить доходы пенсионеров», — подчеркнула депутат.

Более того, по её словам, в дальнейшем руководство страны продолжит повышать пенсии с учётом динамики потребительских цен. Причём с 2025 года индексация будет проводиться дважды: с 1 февраля — на процент инфляции и с 1 апреля — по уровню доходов бюджета Социального фонда, добавила Бессараб.

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РИА Новости

© Евгения Новоженина

Ранее Государственная дума одобрила в первом чтении проект закона об ускоренном повышении минимального размера оплаты труда. Документ предусматривает индексацию МРОТ с 1 января 2024 года сразу на 18,5% — до 19 242 рублей.

«Увеличить минимальный размер оплаты труда... поручил президент РФ Владимир Путин — важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — отметил Вячеслав Володин.

Поясним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Всего в 2024 году власти собираются потратить на соцполитику около 7,73 трлн рублей. Это примерно на 1,24 трлн больше, чем в 2023-м.

Хотя на сегодняшний день в России наблюдается дефицит бюджета, общая ситуация с госфинансами в целом остаётся устойчивой и не несёт рисков для макроэкономической стабильности, о чём заявлял ранее президент Владимир Путин. Это, по его словам, даёт руководству страны возможность наращивать меры соцподдержки.

«Конечно, мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами... Задача (правительства. — RT) — повышение доходов наших граждан», — подчеркнул российский лидер.

В целом дополнительная поддержка уязвимых слоёв населения не окажет серьёзной нагрузки на бюджет и должна положительно отразиться на состоянии экономики страны, поскольку позволит повысить платёжеспособный спрос. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Рост потребительской активности напрямую влияет на уровень производства. Чем больше спрос, тем больше производители создают товаров и услуг для населения, что позитивно сказывается на экономических показателях. При этом все повышения выплат были согласованы с Минфином и заложены в бюджет при его формировании. Поэтому пересматривать другие бюджетные статьи или изыскивать дополнительные средства не потребуется», — заключил Остапкович.