От рождения до 17 лет: Путин поручил кабмину помогать регионам с выплатами новых пособий на детей

Владимир Путин поручил правительству оказывать регионам финансовую поддержку с выплатами новых пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Также кабмин будет обязан контролировать правильность назначения и своевременность начисления средств. При этом, как подчеркнул ранее глава государства, получение материальной помощи должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан. Кроме того, президент попросил подготовить предложения по ускоренному росту МРОТ и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Как объясняют специалисты, инициатива призвана повысить реальные располагаемые доходы россиян.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказывать регионам дополнительную поддержку с финансированием новых ежемесячных пособий для семей с детьми, выплачиваемых от рождения до 17 лет. Об этом говорится в опубликованных в четверг, 10 ноября, документах на сайте Кремля.

Кроме того, согласно распоряжению главы государства кабмин должен будет контролировать правильность назначения и своевременность выплат. Как ранее отмечал российский лидер, власти обязаны отладить все организационные вопросы и отслеживать исполнение инициативы на практике.

«При этом обозначу принципиальные требования. Оформление и получение единого пособия должны быть максимально понятными, простыми, удобными для граждан. И, конечно, у граждан должна быть полноценная информация, чтобы люди знали, что и как нужно делать. Конечно, это должно служить реальной поддержкой для семей», — подчеркнул Путин на совещании 8 ноября.

Предполагается, что новое пособие заработает с 1 января 2023 года. Инициатива объединит в себе целый ряд мер социальной защиты и коснётся семей, в которых воспитывается в общей сложности около 10 млн детей.

Размер выплаты будет зависеть от уровня доходов родителей и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по России в следующем году это будет 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей. По данным Минфина, всего на реализацию программы в 2023-м власти направят из бюджета 1,4 трлн рублей.

Как заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, малообеспеченные семьи с детьми должны получать максимально адресную помощь от государства в решении материальных проблем. На этом фоне глава кабмина попросил строго следить за реализацией мер поддержки родителей во всех регионах страны.

«Глава государства подчеркнул, что основная задача — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей. Для этого выстраиваем для них целостную систему помощи», — добавил премьер.

В пользу реальных доходов

Владимир Путин также поручил правительству до 15 января 2023 года подготовить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Это, по мнению президента, позволит сделать бюджеты российских семей более устойчивыми.

«Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу ещё раз это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой… Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», — заявил Путин.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Напомним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Прожиточный минимум, в свою очередь, применяют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер господдержки, как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

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В соответствии с Конституцией России минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. По планам властей, в перспективе разница между этими двумя показателями должна превысить 30%. Об этом, в частности, заявлял министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В федеральном бюджете на ближайшую трёхлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трёхлетнего периода мы ожидаем, что разница достигнет величины 10%. Этого, конечно, недостаточно. Планируем продолжить эту работу для последовательного достижения целевого ориентира», — добавил глава Минтруда.

Примечательно, что в 2022 году МРОТ и прожиточный минимум уже были дважды проиндексированы и сейчас составляют 15 279 и 13 919 рублей соответственно. Более того, с 1 января 2023-го показатели планируется дополнительно увеличить — до 16 242 рублей и 14 375 рублей соответственно.

«Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — отметил Антон Котяков.

РИА Новости

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Во многом минимальный размер оплаты труда определяется эффективностью работы предприятий в каждой отдельной сфере, рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. На этом фоне, по мнению эксперта, важную роль в ускоренном увеличении МРОТ должно сыграть улучшение показателей производительности труда.

«Можно вспомнить специальный проект Минэкономразвития по изучению мировых практик повышения производительности труда и внедрению их в российские производства. Ведомство настаивает на продлении проекта до 2030 года, что кажется логичным в текущей ситуации. Кроме того, фундаментального роста МРОТ, как и среднего размера заработной платы, необходимо добиваться за счёт повышения внутренней и межотраслевой конкуренции», — считает Масленников.

По мнению специалиста, в этой связи поручение президента выглядит своевременным. Так, по мере восстановления экономики в ближайшие годы увеличение разницы между МРОТ и прожиточным минимумом позволит ускорить появление в России системы так называемых показателей социальной отдачи.

«Суть в том, что люди должны получать отдачу от роста экономики и в целом от проектов, которые поддерживают финансово государство. Рост ВВП мало что значит для граждан, если у них не растут заработки. Как и в случае с инфляцией, нам нужно таргетировать уровень реальных располагаемых доходов россиян», — уверен эксперт.

Увеличение МРОТ должно способствовать росту внутреннего потребления, считают аналитики. Это, в свою очередь, может положительно отразиться на предложении товаров и услуг в стране, а также на состоянии экономики в целом.

«Повышение МРОТ — это путь к общему росту зарплат в стране, так как, например, доходы бюджетников напрямую зависят от этого параметра. Речь идёт о работниках сферы образования, медицины, государственных органов и правоохранительных ведомств. То есть повышение МРОТ значительно сверх прожиточного минимума будет вести к росту доходов населения, что станет фактором увеличения потребительского спроса и залогом роста экономики всей страны», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.