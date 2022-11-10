«Лучше, чем предполагалось»: глава Счётной палаты Алексей Кудрин — об инфляции, бюджете и ситуации в экономике России

Ситуация в экономике России складывается лучше, чем изначально предполагалось, и в текущем году ВВП страны сократится только на 2,9—3,3% вместо ожидавшихся ранее 7%. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях конгресса ИНТОСАИ рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в 2023-м темпы снижения замедлятся до 0,8%, а в дальнейшем экономике может потребоваться от двух до трёх лет для возвращения к докризисным показателям. Инфляция при этом продолжит замедляться и уже в 2024-м способна опуститься до 4%. Тем временем дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов, но у России есть запас прочности и ресурсы для покрытия расходов, подчеркнул Кудрин.

— Алексей Леонидович, в последние месяцы мы видим, что различные ведомства пересматривают свои прогнозы относительно экономики России. Так, например, недавно Минэкономразвития улучшило свой прогноз по спаду ВВП в текущем году до 2,9%, а Центральный банк — до 3—3,5%. Каковы ваши ожидания на этот счёт?

— Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось. Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введён в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадёт более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9—3,3%.

Это говорит о том, что гибкость российской экономики достаточно высокая. Многие компании уже сумели переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, обходя санкционные ограничения.

Конечно, мы должны учитывать, что часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдёт на следующий год. Так, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023-м экономика может сократиться ещё на 0,8%. Это реалистичная оценка. Однако могут быть и более сложные сценарии с учётом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители.

В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдёт никаких новых сложных событий. Делать прогнозы на долгосрочную перспективу пока трудно.

— На данный момент инфляция в России уже замедлилась до 12,52% после весеннего скачка. Какой уровень мы можем увидеть по итогам 2022 года? Что будет с динамикой потребительских цен в 2023-м?

— Ожидается, что в 2022 году инфляция составит около 12%. В этом смысле мы, конечно, переживаем большой скачок. Пик этой инфляции был в апреле, когда в годовом выражении она поднималась почти до 18%. Однако сейчас идёт устойчивое снижение.

Алексей Кудрин — о ситуации в экономике России

Поэтому и Центральный банк уже заметно опустил свою ключевую ставку — до 7,5% годовых. Думаю, впоследствии она будет и дальше снижаться.

Той цели по инфляции, которую мы ставим себе в среднесрочном периоде, — 4% — удастся добиться только в 2024 или 2025 году. При этом в 2023-м показатель, возможно, составит от 5 до 8%.

— Ранее вы заявили, что в целом с учётом текущих вызовов бюджет России на следующие три года сбалансирован. Насколько вероятно, что заложенный в проекте бюджета дефицит окажется выше прогнозов? Как с этим справится экономика?

— Да, дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу неопределённостей и, может быть, возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей. С другой стороны, у России имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти.

Алексей Кудрин — о покрытии дефицита бюджета России

Поэтому в ближайшие три года мы можем не беспокоиться о том, что России придётся сложно. Конечно, ресурсы для покрытия бюджетного дефицита у нас имеются.

— В этом году Счётная палата России после трёх лет председательства в Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) передаёт свои полномочия. Каких результатов работы удалось добиться за это время?

— Мы ставили перед собой задачу продвижения качества аудита во всей организации, оценивали возможность повышения компетентности аудиторов, проведения цифровизации аудита и большей работы с базами данных. Это сильно преображает аудит сейчас в мире. Также мы занимались оценкой стратегий, национальных целей, показателей государственных программ. Этому нужно учиться, и пока ещё примерно половина стран очень слабо владеет соответствующими инструментами.

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Все эти годы мы продвигали данные цели. Сейчас утверждается около 20 руководств и несколько стандартов, которые продвигают дальше компетенции аудита в мире.

— Как на работе России в ИНТОСАИ отразилась нынешняя ситуация в мировой экономике и международных отношениях?

— Геополитическая обстановка и санкционный режим, конечно, повлияли на работу России в лице Счётной палаты в ИНТОСАИ. Наши возможности в качестве председателя оказались несколько ограниченны. Тем не менее мы продолжаем взаимодействовать с генеральным секретариатом, который находится в Австрии, и в целом все задачи нашего председательства выполнены.

В чём-то нам помог генеральный секретариат, в чём-то мы не были совершенно ограничены, прежде всего в сотрудничестве с государствами Азии и Африки. Там никак не сказалась санкционная политика. В основном она отразилась на взаимоотношениях с Европой и США.