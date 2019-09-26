«Общество ждёт от нас эффективной работы»: Россия возглавила Международную организацию высших органов финконтроля

В ближайшие три года Россия будет председательствовать в Международной организации высших органов финансового контроля. В среду, 25 сентября, полномочия президента ИНТОСАИ были переданы от представителя ОАЭ главе Счётной палаты Алексею Кудрину. Одним из выступающих на проходящем в Москве XXIII конгрессе организации стал президент России Владимир Путин. Глава государства, в частности, предложил странам-участникам создать открытый банк данных для решения различных проблем экономического характера.

Счётная палата России на три года стала новым председателем Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).

С 2016 по 2019 год председательство было за ОАЭ. Передача полномочий состоялась в среду, 25 сентября, на полях XXIII конгресса ИНТОСАИ в Москве.

Президентом организации официально стал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Во время своего выступления он раскрыл план действий на следующую трёхлетку и объяснил, почему граждане по всему миру заинтересованы в работе органов финансового контроля.

«Мы должны быть готовы к новым вызовам времени. Общество по-прежнему ждёт от нас эффективной работы, достоверных отчётов и непредвзятых данных. Если общество поддерживает высокую конкурентоспособность государства в мире, то его интересует, как конкретно и на что расходуются государственные средства», — отметил Кудрин.

По словам главы Счётной палаты, на время своего председательства в организации Россия сосредоточится на развитии вопросов образования. В частности, планируется создать университет ИНТОСАИ и онлайн-платформы для подготовки новых специалистов в сфере аудита. Как отметил Кудрин, такие действия позволят улучшить работу органов финконтроля и повысить эффективность госуправления в странах — участницах организации.

«Обязательным становится предварительный анализ расходования бюджета и скрупулёзная оценка рисков. Такими навыками должен обладать аудитор будущего. Уникальность такого специалиста должна заключаться в том, что среди массы цифровых показателей и сухих формулировок он будет видеть перспективы развития отдельных отраслей экономики, качество жизни граждан, угрозы для экономического благополучия граждан и возможности для его укрепления», — объяснил Кудрин.

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Особое внимание участников конгресса было приковано к выступлению президента России Владимира Путина. Глава государства позитивно оценил работу отечественной Счётной палаты и объяснил важность работы органа для экономики страны.

«Поддерживаю настрой руководства Счётной палаты не только выявлять, фиксировать проблемы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом национальных проектов и инвестиционных программ. Оценкой того, насколько их конкретное наполнение, практические меры отвечают тем вызовам, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, в частности, наша страна. Как они работают на повышение конкурентоспособности всей страны и улучшение жизни, расширение возможностей для каждого человека», — подчеркнул Путин.

Отметим, в 2018 году СП выявила нарушений при исполнении бюджета на общую сумму 426,2 млрд рублей. При этом по сравнению с 2017 годом сумма уменьшилась более чем на 22% (на 121,1 млрд рублей).

По словам Путина, повышение качества финансового контроля за расходами государственной казны необходимо в том числе для исполнения нацпроектов. Так, на реализацию поставленных президентом целей с 2020 по 2022 год планируется выделить из бюджета порядка 7 трлн рублей.

«Как и многие другие страны, Россия сегодня реализует очень масштабные проекты для нашей страны в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. Они направлены прежде всего на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан», — отметил президент.

Во время своего выступления Владимир Путин также пригласил страны ИНТОСАИ принять участие в создании открытого банка данных. Как ожидается, орган должен будет помочь странам обмениваться опытом в решении различных экономических проблем. С такой инициативой глава государства выступил ещё в июне на полях Петербургского международного экономического форума.

«Речь идёт о создании своего рода открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах, в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления. Уважаемые коллеги, приглашаю присоединиться к этой инициативе Международную организацию высших органов финансового контроля», — предложил Путин.

ИНТОСАИ была основана в 1953 году для развития сотрудничества между высшими органами контроля разных стран мира. На сегодняшний день в состав организации входит 194 государства. Каждые три года участники партнёрства проводят конгресс и выбирают нового президента. В этом году мероприятие впервые проходит в России, его участниками стали более 600 человек из 168 стран.