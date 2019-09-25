Путин выступил с речью на конгрессе организации высших органов финконтроля

Президент России Владимир Путин выступил на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финконтроля (ИНТОСАИ) в Москве. В ближайшие три года ИНТОСАИ будет возглавлять председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Мероприятие, проходящее в российской столице, посвящено информационным технологиям в развитии госуправления и роли проверяющих ведомств в достижении национальных приоритетов. RT вёл прямую трансляцию.