Путин выступил с речью на конгрессе организации высших органов финконтроля

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин выступил на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финконтроля (ИНТОСАИ) в Москве. В ближайшие три года ИНТОСАИ будет возглавлять председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Мероприятие, проходящее в российской столице, посвящено информационным технологиям в развитии госуправления и роли проверяющих ведомств в достижении национальных приоритетов. RT вёл прямую трансляцию.

Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить