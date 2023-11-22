С 1 января 2024 года: Совет Федерации одобрил повышение МРОТ и пенсий в России

Совет Федерации утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Как ожидают в верхней палате парламента, рост показателя позволит увеличить зарплаты почти для 5 млн граждан. Причём, по оценкам властей, сам МРОТ более чем на 14% превысит уровень прожиточного минимума. Наряду с этим сенаторы одобрили индексацию страховых пенсий на 7,5% и приняли закон о федеральном бюджете на следующие три года. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, главная задача государства — выполнить все обязательства перед людьми.

В среду, 22 ноября, Совет Федерации одобрил закон об ускоренном увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Согласно документу, с 1 января 2024 года значение увеличится сразу на 18,5% — с 16 242 до 19 242 рублей.

«Принятие закона будет способствовать повышению заработной платы около 5 млн работников. Средства предусмотрены в федеральном бюджете», — заявила член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

Изначально индексация минимального размера оплаты труда в 2024 году должна была составить только 8,5%, но по поручению президента России Владимира Путина было решено поднять показатель ещё на 10%. В результате темпы запланированного увеличения МРОТ могут почти в 2,5 раза превысить инфляцию за 2023 год — её уровень, согласно прогнозу Минэкономразвития, должен составить 7,5%.

Идею дополнительно повысить минимальный размер оплаты труда Владимир Путин озвучил ещё в феврале в послании Федеральному собранию. Как напомнил тогда российский лидер, в 2022 году МРОТ был увеличен дважды, суммарно почти на 20%, а в 2023-м — ещё на 6,3%. В дальнейшем, по словам президента, индексацию нужно продолжать, причём тоже темпами выше инфляции и роста зарплат.

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«Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача: обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда», — подчеркнул глава государства.

Поясним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

В соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей, а с 1 января должна вырасти до 16 844 рублей. Власти применяют её для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер господдержки, таких как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

Если на сегодняшний день МРОТ превышает сумму ПМ всего на 3,7%, то уже в 2024-м разрыв между двумя показателями должен будет увеличиться до 14,2%. Причём в дальнейшем власти планируют эту планку поднять ещё более чем в два раза.

«Для роста доходов работающих граждан необходимо последовательно увеличивать эту разницу — именно разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Мы считаем, что целевой ориентир — более 30%», — отмечал ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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Помимо МРОТ и прожиточного минимума, с 1 января в России на 7,5% будут проиндексированы страховые пенсии. Согласно одобренному Совфедом закону, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 124 до 133 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — с 7 567 до 8 135 рублей.

В целом средняя по России страховая пенсия неработающим гражданам вырастет на 1572 рубля и составит 22 605 рублей. В свою очередь, средняя сумма страховой выплаты по старости неработающим пенсионерам увеличится на 1631 рубль — до 23 449 рублей. Как ожидается, инициатива затронет почти 33 млн человек.

Запланированное повышение пенсий, МРОТ, прожиточного минимума и, соответственно, соцвыплат вместе с заработными платами позволит отчасти компенсировать гражданам рост потребительских цен и сделает население более платёжеспособным. Это, в свою очередь, должно положительно отразиться на экономике в целом, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Индексация существенно повышает размеры социальных выплат и зарплат в целом, что будет способствовать увеличению внутреннего спроса. Речь идёт о десятках миллиардов рублей, которые придут в экономику, а фактически — на потребительский рынок. Таким образом, индексация будет повышать потребление и тем самым стимулировать производство», — пояснил Абрамов.

«Бюджет получился сбалансированный»

Также в среду Совет Федерации одобрил закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Как отметил во время выступления в верхней палате парламента глава Минфина Антон Силуанов, главная задача документа на ближайшую трёхлетку — обеспечить финансирование нужд обороны и безопасности, специальной военной операции, а также всех социальных обязательств государства перед гражданами.

«Также это обеспечение технологической независимости страны, направление средств на развитие новых отраслей, таких как сфера беспилотников, а также на микроэлектронику и станкостроение, на создание своей собственной технологической базы», — добавил министр.

РИА Новости

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Предполагается, что в 2024 году доходы бюджета составят 35,07 трлн рублей, в 2025-м — 33,55 трлн, а в 2026-м — 34,05 трлн. В то же время расходы государственной казны в следующем году достигнут 36,66 трлн рублей, в 2025-м — 34,38 трлн, а в 2026-м — 35,59 трлн.

Таким образом, на протяжении всего трёхлетнего периода бюджетные траты будут превышать объём поступлений. В 2024 году дефицит может составить около 1,6 трлн рублей, в 2025-м — 0,83 трлн, а в 2026-м — 1,54 трлн.

Также по теме «Экономика адаптируется к текущим вызовам»: в правительстве заявили о восстановлении нефтегазовых доходов России В августе 2023 года федеральный бюджет России был исполнен с профицитом 230 млрд рублей, а доходы казны от продажи энергоресурсов...

«В течение всех трёх лет размер дефицита будет ниже 1% ВВП. То есть показатель далеко не критичный. Обычно серьёзным дефицитом считается превышение планки 3% ВВП. У нас же по всем макроэкономическим показателям бюджет получился сбалансированный с точки зрения его выполняемости и влияния на инфляцию. Параметры увеличились как по доходам, так и по расходам, но все обязательства будут выполнены в полном объёме», — отметил в беседе с RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению Александра Абрамова, наличие небольшого бюджетного дефицита свидетельствует о том, что «деньги тратятся, а экономика работает». При этом покрывать разницу между доходами и расходами казны планируется в основном за счёт заимствований.

«Дефицит можно финансировать с помощью выпуска государственных долговых бумаг — это нормальная и стандартная практика. В целом доходов от экспорта энергоресурсов и несырьевых товаров у нас достаточно для того, чтобы сохранить дефицит на минимальном уровне. Впрочем, если мировые цены на нефть останутся высокими, то с возможным получением сверхдоходов мы сможем вновь вернуться к бюджетному профициту», — не исключил собеседник RT.