До 23 244 рублей: Силуанов пообещал увеличение среднего размера пенсии в России на 7,5% в 2024 году

В 2024 году средний размер страховых выплат неработающим пенсионерам в России увеличится на 7,5% и превысит 23,2 тыс. рублей, заявил глава Минфина страны Антон Силуанов. Одновременно власти намерены проиндексировать и другие социальные обязательства, добавил министр. По его словам, в течение следующих трёх лет власти собираются выделить из бюджета 4,4 трлн рублей на предоставление единого пособия нуждающимся беременным женщинам и родителям. Ещё 1,6 трлн рублей предусмотрены для программы материнского капитала. Таким образом, власти продолжают заложенный ранее курс на поддержку наиболее уязвимых слоёв населения, отмечают эксперты.

С 1 января 2024 года правительство проиндексирует страховые пенсии неработающих россиян на 7,5%. Таким образом, рост выплат будет соответствовать прогнозируемой инфляции на конец 2023-го. Об этом во вторник, 3 октября, заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

«Средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля. А общий объём расходов на пенсии — почти 600 млрд рублей», — рассказал Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах бюджета на следующие три года.

Выполнение обязательств перед гражданами глава Минфина назвал «безусловным приоритетом» властей. Так, если в 2023-м правительство собирается направить на соцполитику около 6,49 трлн рублей, то уже в 2024-м сумма должна составить 7,73 трлн, в 2025-м — 7,69 трлн, а в 2026-м — 7,86 трлн, говорится в материалах министерства.

Наряду с увеличением пенсий продолжатся выплаты единого пособия нуждающимся беременным женщинам и родителям с детьми до 17 лет. В ближайшие три года на эти цели планируется направить 4,4 трлн рублей, что позволит ежемесячно поддерживать более 10 млн семей.

В то же время на предоставление материнского капитала из бюджета выделят около 1,6 трлн рублей. Предполагается, что в течение трёх лет этими средствами воспользуются более 4 млн семей. Помимо этого, для улучшения жилищных условий россиян с детьми предусмотрено 482 млрд рублей, а для поддержки малоимущих граждан по программе соцконтракта — более 100 млрд.

«Все те социальные обязательства, которые мы принимали и рассматривали, будут проиндексированы и обеспечены необходимым ресурсом», — добавил Антон Силуанов.

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Даже в условиях беспрецедентного санкционного давления правительство по-прежнему гарантирует сохранение всех социальных выплат. Таким образом, власти хотят показать, что, несмотря на экономические вызовы, готовы продолжать заложенный ранее курс на поддержку наиболее уязвимых слоёв населения, рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Конечно, все эти инициативы требуют улучшения эффективности, модернизации и проработки. То есть социальный бюджет ещё нужно детально проанализировать, но все меры по поддержке семей с детьми, материнства, незащищённых категорий граждан в любом случае продолжат исполняться. Пока что социальная часть бюджета выглядит убедительно», — отметил Масленников.

«Бюджетный импульс будет сохраняться»

Ещё одним приоритетным направлением на ближайшие три года Антон Силуанов назвал укрепление обороноспособности страны. Если в 2023-м на эти цели планируется выделить из бюджета 6,41 трлн рублей, то уже в 2024-м сумма вырастет до 10,78 трлн, в 2025-м составит 8,53 трлн, а в 2026-м — 7,41 трлн.

«Запланированные на следующий год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции, включая поставки вооружений и военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих… Да, это большой объём в структуре расходов бюджета, но эти деньги нам необходимы для решения самой главной сегодняшней задачи: обеспечить победу», — подчеркнул Силуанов.

РИА Новости

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Одной из ключевых расходных статей казны также станет здравоохранение. В 2023-м соответствующие траты должны составить 1,57 трлн рублей, а в течение следующих трёх лет сумма будет ежегодно превышать 1,6 трлн.

«Более 200 млрд рублей предусмотрено на программу модернизации первичного звена (здравоохранения. — RT)… Мы построим в рамках этого проекта 1,7 тыс. ФАПов и отремонтируем более 6 тыс. амбулаторий и поликлиник», — отметил Силуанов.

Также, по его словам, в 2024—2026 годах более 1 трлн рублей будет направлено на лекарственное обеспечение, в первую очередь лиц с острыми сердечно-сосудистыми и редкими орфанными заболеваниями. В свою очередь, на оказание медицинской помощи больным с онкологией выделят свыше 400 млрд рублей.

Крупные ассигнования уже традиционно будут направлены и на развитие образования. В 2023 году на эти цели планируется перечислить 1,46 трлн рублей, в 2024-м — 1,55 трлн, в 2025-м — 1,31 трлн, а в 2026-м — 1,41 трлн.

В частности, в следующем году власти собираются потратить 111 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Так, планируется запустить не менее 1,3 тыс. новых школ. Отдельно предусмотрены средства на капитальный ремонт уже действующих учреждений, горячее питание и выплаты за классное руководство. Ещё 100 млрд рублей в течение трёх лет пойдут на создание современных кампусов мирового уровня в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, на Сахалине и в Томске.

Помимо этого, в 2024—2026 годах 2,7 трлн рублей выделят на поддержку промышленности гражданского назначения. В первую очередь речь идёт о радиоэлектронике, авиастроении, беспилотных авиасистемах, автопроме, станко- и судостроении. В дополнение к этому более 1 трлн рублей направят на поддержку дорожного строительства.

«Бюджетный импульс будет сохраняться на протяжении всех трёх лет...Несмотря на все сложности с бюджетом, ключевые направления по поддержке промышленности и инфраструктуры не только не уменьшаются, но и получили дополнительное финансирование», — заявил Антон Силуанов.

«Государство не стало затягивать пояс»

Всего в 2024 году расходы бюджета должны составить 36,6 трлн рублей, в 2025-м — 34,4 трлн, а в 2026-м — 35,6 трлн. При этом доходы государственной казны в следующем году могут достигнуть 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, а в 2026-м — 34,1 трлн.

Таким образом, на протяжении всего трёхлетнего периода бюджетные траты будут больше поступлений. Тем не менее ожидаемый дефицит не превысит 1% ВВП, подчеркнул Антон Силуанов.

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Разницу между доходами и расходами казны правительство планирует покрывать в основном за счёт заимствований. Впрочем, нынешний размер бюджетного дефицита эксперты считают некритичным для экономики.

«Запланированный дефицит бюджета не слишком высокий, и поэтому он не должен нанести какого-либо урона. В целом сравнительно небольшой разрыв между расходами и доходами свидетельствует об устойчивости финансовой системы», — отметил Никита Масленников.

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его мнению, в текущих условиях власти могли бы добиться и профицита бюджета, но для этого пришлось бы заложить низкие параметры государственных расходов, в том числе на социальные нужды.