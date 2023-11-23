С 1 февраля 2024 года: семьи, не использовавшие маткапитал, получат индексацию на 7,5%

В 2024 году размер материнского капитала в России планируют увеличить на 7,5%. В результате сумма выплаты на первого ребёнка должна будет вырасти почти до 631 тыс. рублей, а на второго — до 834 тыс. рублей. При этом, как уточнили в Социальном фонде, если семья ранее уже получила сертификат, но пока не успела им полностью распорядиться, неиспользованную часть средств тоже проиндексируют. По мнению экспертов, это защитит деньги от инфляции и позволит родителям не торопиться с тратами. При этом власти сейчас изучают возможности по расширению условий программы маткапитала.

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала в России увеличится на 7,5%. Причём если до этого момента семья уже получила сертификат, но пока не успела им полностью воспользоваться, выплату всё равно проиндексируют. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в Социальном фонде страны.

«Максимальное повышение ждёт те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Примечательно, что потратившие только часть маткапитала родители тоже вправе рассчитывать на индексацию. Так, если от общего объёма полученной поддержки у семьи осталось, например, 375 тыс. рублей, с февраля эту сумму увеличат на 7,5% — до 403 тыс., пояснили в фонде.

Впервые маткапитал в России начали выплачивать ещё в 2007 году, а сама инициатива действует до конца 2026-го. Сертификат на получение материальной поддержки от государства выдаётся в беззаявительном порядке, а размер выплаты традиционно индексируют с 1 февраля по уровню фактической инфляции за предыдущий год.

В настоящий момент на первого ребёнка государство выделяет 586,9 тыс. рублей, а на второго — 775,6 тыс. рублей. Если семья уже получила деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка доплачивают 188,7 тыс. рублей.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2023 года инфляция в России может составить 7,5%. В этом случае в 2024-м сумма выплаты на первого ребёнка вырастет почти до 631 тыс. рублей, а на второго — до 833,8 тыс. рублей.

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«Индексация маткапитала, особенно для тех, кто ещё не успел им воспользоваться, позволяет снизить инфляционные риски. Это даёт возможность родителям не торопиться с реализацией и применением средств, а спокойно определиться, куда их лучше потратить. Таким образом, они получают компенсирующую надбавку, в результате чего инфляция не будет съедать деньги», — объяснил RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Отметим, что средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешено потратить на несколько целей. В частности, семья может направить деньги на улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Всего с момента запуска программы сертификат уже получили 13 млн родителей, и большинство из них использовали материнский капитал для решения жилищного вопроса. Об этом 15 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«За счёт средств материнского капитала сегодня приобретено 8,8 млн квартир для наших семей. Нам есть чем гордиться», — добавила вице-премьер.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Кроме того, родители с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека (суммарно это почти 29 тыс. рублей) могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них вне зависимости от очерёдности рождения.

Размер такого пособия равен прожиточному минимуму для детей. В среднем по России эта сумма сейчас составляет чуть больше 13,9 тыс. рублей в месяц, а с 1 января 2024-го должна будет вырасти почти до 15 тыс. рублей.

«Также в ряде субъектов страны можно потратить средства регионального маткапитала, которые дополнительно выделяются из регионального бюджета, на дорогостоящее лечение ребёнка или матери. Помимо этого, мы сейчас прорабатываем возможность использования маткапитала для покупки автомобиля российской сборки, поскольку семьям с детьми важно иметь средство передвижения», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Стратегическое направление

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству начать выплачивать маткапитал и в новых регионах семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года. Как напомнил глава государства, в своё время аналогичное решение было принято для жителей Крыма и Севастополя.

«Отмечу, что так называемый детский бюджет, или объём бюджетных расходов на поддержку семей, в России за последние годы вырос не на какие-то проценты — в разы. Он является самым быстрорастущим разделом главного финансового документа страны — бюджета… Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей», — добавил российский лидер.

В проекте федерального бюджета на следующие три года власти предусмотрели на программу материнского капитала около 1,6 трлн рублей. Согласно оценке Минфина, эти средства смогут получить более 4 млн семей.

«В целом инициатива дала толчок к рождаемости большего количества детей в российских семьях. Государству стратегически важно поощрять рождаемость для развития экономики и увеличения её производительности, ведь дети — это наши будущие знания и трудовые ресурсы. Многие ведущие страны поощряют рождаемость различными мерами, и Россия идёт в русле мирового тренда», — заключил Георгий Остапкович.