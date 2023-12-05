«Воспользовались ситуацией»: российские и китайские бренды заняли более 90% рынка новых автомобилей в РФ

Менее чем за два года доля российских и китайских легковых машин на рынке новых автомобилей в РФ увеличилась втрое и превысила 90%, свидетельствуют материалы агентства «Автостат». По данным компании, сегодня наибольшим спросом у россиян пользуются модели отечественных брендов Lada и «Москвич», а также китайских Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda и Exeed. Эксперты объясняют это уходом многих зарубежных брендов из страны и естественным процессом их замещения. Причём сейчас около половины продаваемых в РФ машин производится российскими предприятиями, а остальные завозятся преимущественно из КНР. Как полагают эксперты, с учётом последних тенденций в 2023-м продажи новых авто в России отыграют около половины прошлогодних потерь, а в 2024-м смогут практически выйти на докризисный уровень.

Российские и китайские легковые машины занимают суммарно 91% рынка новых автомобилей в РФ, хотя ещё менее двух лет назад на их долю приходилось 29% продаж. Такие данные во вторник, 5 декабря, представили эксперты аналитического агентства «Автостат».

По подсчётам специалистов, среди купленных в ноябре 2023 года новых легковушек в России 33% моделей принадлежали отечественным брендам, а 58% — китайским. Для сравнения: в феврале 2022-го продажи составляли только 20 и 9% соответственно.

В начале прошлого года главными игроками на российском авторынке были производители из Европы и Южной Кореи, на чью продукцию тогда приходилось 28 и 23% в общем объёме продаж, а сейчас — примерно по 3%. Доля японских машин сократилась с 18 до 3%, а американские авто по-прежнему занимают около 1%.

В прошлом месяце россияне купили почти 110 тыс. новых легковых авто. Самыми популярными оставались автомобили Lada — в общей сложности в стране было продано почти 32,7 тыс. различных моделей этого бренда. Кроме того, большим спросом пользуются китайские Haval (14,4 тыс.), Chery (11,3 тыс.), Geely (по 10,6 тыс.), Changan (6,6 тыс.), Omoda и Exeed (по 4,1 тыс.), а также корейская Kia (2 тыс.) и отечественный «Москвич» (1,9 тыс.).

«Это логичный процесс: как только многие международные бренды ушли из России, китайские автоконцерны сразу же стали осваивать наш рынок и занимать на нём свободные ниши. Отечественные производители тоже отчасти воспользовались ситуацией и смогли расширить свою долю», — отметил в беседе с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

РИА Новости

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По данным «Автостата», на сегодняшний день примерно 45% рынка занимают произведённые в России машины. Из них 33% — это отечественные модели, а 12% — собранные в РФ иномарки. В свою очередь, доля приезжающих из-за границы авто составляет 55%: порядка 47% приходится на официальные поставки, а 8% составляет параллельный импорт — механизм позволяет завозить в страну оригинальную зарубежную продукцию без согласия правообладателей.

При этом до 92% всех поставляемых из-за рубежа новых автомобилей приезжают в Россию из Китая. Об этом в интервью RT ранее сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов.

По его мнению, Европа совершила стратегическую ошибку, отрезав себя от российского рынка и позволив Китаю развиваться огромными темпами. Пекин, в свою очередь, не упустил открывшееся окно возможностей, считает врио главы ФТС.

«В целом китайский автопром за последние два года сделал гигантский скачок вперёд. Страна вышла на устойчивый уровень производства, который позволяет накапливать прибыль для последующих инвестиций в новые технологии, и мы видим, как буквально на глазах улучшается качество китайских авто. При этом наш потребитель привыкает и уже не боится покупать китайское», — добавил Давыдов.

Похожую точку зрения высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Как напомнил эксперт, ещё 15 лет назад китайские машины не дотягивали до уровня мировых автогигантов и успели заслужить репутацию «ломучего хлама». Впрочем, на сегодняшний день ситуация полностью изменилась, уверен специалист.

«Производители из КНР учли собственные ошибки и переняли позитивный опыт мировых концернов, в которых участвует в том числе китайский капитал. А потому их автопром смог исправить репутацию, и сейчас они предлагают вполне приличные автомобили по довольно демократичным ценам», — рассказал Деев.

Автомобиль Haval

РИА Новости

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По последним данным «Автостата», в октябре текущего года средняя цена нового китайского автомобиля составляла 3,37 млн рублей. Дешевле можно было приобрести только модели российских брендов — в среднем по 1,15 млн. Корейские при этом стоили порядка 4,29 млн, японские — 6,22 млн, американские — 7,64 млн, а европейские — 10,53 млн.

«Помимо относительно доступной цены, важную роль играет отсутствие проблем с поставками запчастей. Главное опасение автомобилистов всегда, что не удастся найти нужные детали или придётся их долго ждать. Конечно, покупатель люксового авто сможет обслуживать машину и в условиях любых санкций, но среднему автолюбителю семейный бюджет не позволит покупать запчасти втридорога. Так что теперь в китайских брендах россияне увидели не просто выход, а вполне приемлемую альтернативу западным иномаркам», — подчеркнул Артём Деев.

Фаза восстановления

В 2022 году на фоне масштабных санкций Запада против Москвы и ухода части зарубежных компаний из РФ продажи новых автомобилей в стране упали почти на 59%. Так, если в 2021-м россияне купили с конвейера порядка 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го их число сократилось до 626 тыс., сообщили в «Автостате».

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На сегодняшний день рынок сумел отыграть часть этих потерь. Так, с января по ноябрь 2023-го россияне уже приобрели больше 939 тыс. новых легковых авто. А согласно базовому прогнозу «Автостата», по итогам всего нынешнего года продажи достигнут 1,05 млн единиц. При этом по пессимистичному сценарию показатель составит 990 тыс., а по оптимистичному — 1,09 млн.

«В этом году мы действительно выйдем на объём продаж вблизи 1 млн новых автомобилей. Это даже больше, чем ранее предполагали многие аналитики. В докризисные годы в стране реализовывалось примерно 1,5 млн новых автомобилей, и это был экономически необходимый уровень. Думаю, если вводные данные останутся неизменными в отрасли, то вернуться к этой планке мы сможем примерно через два-три года», — рассказал RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По его мнению, дальнейшая динамика рынка будет зависеть от целого ряда факторов, таких как колебания валютных курсов и цен на нефть, изменения в монетарной политике Центробанка, а также сроки завершения СВО. В зависимости от того, как будут складываться дальнейшие обстоятельства, прогноз может меняться как в лучшую, так и в худшую сторону, считает Кадаков.

Похожей точки зрения придерживаются и в «Автостате». В своём базовом сценарии на 2024 год эксперты компании ждут увеличения продаж новых легковых авто в России до 1,3 млн единиц. При неблагоприятном развитии событий показатель рискует сократиться до 900 тыс., а при позитивном может практически вернуться на докризисный уровень и достигнуть 1,48 млн.