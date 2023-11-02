Кредитное обновление: правительство России расширило условия льготных займов на покупку автомобилей

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготного автокредитования. Теперь воспользоваться условиями инициативы смогут не только медработники, учителя, участники СВО и члены их семей, но и граждане с инвалидностью. Государство будет компенсировать им до 25% от цены транспортного средства при покупке машин российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ и китайских Haval. Кроме того, власти решили поднять с 25 до 35% скидку на покупку отечественных электромобилей. Всего на реализацию программы планируется направить порядка 30 млрд рублей в ближайшие три года. Решение кабмина эксперты считают позитивным сигналом для потребителей и авторынка в целом.

Правительство России расширит условия программы льготного автокредитования и выделит дополнительные средства на её реализацию. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Она (программа. — RT) позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определённым категориям граждан. Среди них — медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и их близкие и родные. Теперь воспользоваться льготным предложением смогут также люди с ограничениями по здоровью», — сообщил Мишустин.

Оформить заём на выгодных условиях можно при покупке отечественных автомобилей УАЗ, Lada и ГАЗ, а также китайских Haval (произведённых на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от цены авто, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%.

В программе также участвуют электромобили Evolute и «Москвич 3е». Причём если прежде их можно было приобрести со скидкой 25%, но не более 625 тыс. рублей, то теперь власти будут субсидировать 35% стоимости машины, но не более 925 тыс. рублей.

«Рассчитываем, что благодаря принятым мерам ещё больше наших граждан получат возможность приобрести такие автомобили, и это будет способствовать улучшению экологической ситуации», — добавил Михаил Мишустин.

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Напомним, власти перезапустили льготное автокредитование ещё в июле прошлого года для поддержки российского авторынка в условиях санкций и ухода из страны многих западных брендов. Изначально действие программы планировалось завершить в декабре 2022-го, но позже правительство продлило её на весь 2023-й, а затем — до конца 2026-го. Как отметил премьер, в ближайшие три года объём финансирования инициативы составит порядка 30 млрд рублей.

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«Власти дают позитивный сигнал рынку и потребителям, что программа продолжает существовать и даже немного расширяется. Для государства такое взаимодействие тоже выгодно. Дело в том, что выделяемые деньги возвращаются с прибавкой в казну в виде различных налогов: производство при расширении увеличивает налоговую базу, как и автодилеры больше платят налогов при высоких продажах», — рассказал RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в настоящий момент программа льготного автокредитования пользуется большой популярностью среди населения наравне с аналогичными инициативами на рынке ипотеки. Причём, как отметил эксперт, покупка машины сегодня становится необходимостью для всё большего числа граждан, поэтому решения властей должны положительно отразиться на гражданах и состоянии отрасли.

«Приятно также, что купить на льготных условиях можно не только отечественные автомобили, но и китайские машины, а также электрокары. Полагаю, программа позволит заметно простимулировать восстановление авторынка в стране», — добавил собеседник RT.

Оживление рынка

Напомним, в прошлом году продажи новых автомобилей в России упали почти в 2,5 раза. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера около 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».

Впрочем, как полагают специалисты организации, уже в 2023-м рынок сумеет отыграть часть этих потерь. Так, согласно базовому прогнозу компании, с января по декабрь продажи легковых машин могут увеличиться на 67% — до почти 1,05 млн единиц. По пессимистичному сценарию показатель вырастет только на 58%, до 990 тыс., а по оптимистичному — на 74%, до 1,09 млн, заявили в «Автостате».

«Думаю, в этом году мы действительно выйдем на объём продаж вблизи 1 млн новых автомобилей. Это даже больше, чем ранее предполагали многие аналитики. В докризисные годы в стране реализовывалось примерно 1,5 млн новых автомобилей, и это был экономически необходимый уровень. Думаю, если вводные данные останутся неизменными в отрасли, то вернуться к этой планке мы сможем примерно через два-три года», — предположил Максим Кадаков.

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Помимо обновления программы льготного кредитования и увеличения внутреннего производства легковых машин, значимую поддержку российскому авторынку продолжает оказывать растущий завоз продукции из КНР, утверждают специалисты. Так, по данным «Автостата», если ещё в начале 2022 года отечественным и китайским брендам принадлежало лишь 29% продаваемых в РФ новых легковушек, то уже по итогам сентября 2023-го этот показатель достиг 87%.

Как рассказал в интервью RT временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов, сегодня Китай занимает до 92% в общем объёме импорта автомобилей в Россию. Таким образом, Пекин воспользовался окном возможностей после того, как Запад решил разорвать связи с Москвой.

«В целом китайский автопром за последние два года сделал гигантский скачок вперёд. Страна вышла на устойчивый уровень производства, который позволяет накапливать прибыль для последующих инвестиций в новые технологии, и мы видим, как буквально на глазах улучшается качество китайских авто. При этом наш потребитель привыкает и уже не боится покупать китайское», — отметил Давыдов.