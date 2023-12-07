«Система находится в здоровом состоянии»: Путин спрогнозировал рост экономики России не менее чем на 3,5% в 2023 году

По итогам 2023 года экономика России вырастет не менее чем на 3,5%, заявил президент Владимир Путин. По его словам, валовой внутренний продукт страны уже превысил досанкционные уровни. Причём позитивную динамику обеспечивает прежде всего несырьевой сектор. Кроме того, с начала года реальные зарплаты и располагаемые доходы населения увеличились в среднем на 7 и 4,4% соответственно, а размер бюджетного дефицита сократился до 0,5% ВВП. Как отметил глава государства, российские компании сумели быстро адаптироваться к изменившимся внешним условиям, а число зарегистрированных в стране зарубежных предприятий продолжает расти, несмотря на все заявления международного бизнеса об уходе из РФ. Кроме того, Владимир Путин рассказал и о глобальных изменениях, связанных с решением Запада отказаться от принципов рыночной экономики.

С января по октябрь 2023 года валовой внутренний продукт России увеличился сразу на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Причём по результатам всех 12 месяцев рост экономики может оказаться ещё больше. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».

«Сегодня он (ВВП. — RT) уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года — во всяком случае, мы все очень на это рассчитываем — ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь... для российской экономики это хороший показатель», — сказал Путин.

По его словам, даже на фоне внешнего давления Россия по итогам прошлого года сумела войти в пятёрку крупнейших экономик мира и стала первой в Европе по паритету покупательной способности (ППС). Более того, по темпам роста ВВП страна сейчас опережает все ведущие государства ЕС. Причём позитивную динамику обеспечивают прежде всего несырьевые отрасли: обрабатывающая промышленность, транспорт, логистика, строительство, информация, связь и ЖКХ.

«Например, в II квартале текущего года на их долю пришлось более половины, 54%... роста экономики. Ещё 44% — это так называемые обеспечивающие отрасли: торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. И только 2%... пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это «бензоколонка», как совсем недавно ещё пытались об этом говорить», — подчеркнул глава государства.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Кроме того, одним из ключевых показателей экономической ситуации в стране российский лидер назвал улучшение благосостояния граждан. Согласно последним оценкам, с начала 2023-го заработные платы и располагаемые доходы граждан в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, выросли на 7 и 4,4% соответственно.

Наряду с этим президент рассказал и о стабильном состоянии государственных финансов. Так, если ещё в начале 2023 года некоторые эксперты прогнозировали рост бюджетного дефицита России до 3—5% ВВП, то в реальности значение оказалось в несколько раз ниже.

«За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 млрд рублей — это примерно 0,5% ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит в 837 млрд рублей, если собрать региональные финансы и так далее. То есть в целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном, абсолютно здоровом состоянии», — заверил Путин.

«Фундаментальный запас прочности»

Напомним, в прошлом году, после начала специальной военной операции, западные страны стали объявлять о масштабных антироссийских санкциях. Согласно информации специализированной базы данных Castellum.AI, за прошедшее время в отношении Москвы было введено свыше 15,2 тыс. различных ограничений. Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

Рестрикции затронули энергетику, финансовый сектор, банковскую отрасль, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). Причём уже в 2023-м страна сумела полностью отбить прошлогодние потери, считает Владимир Путин.

«Мы доказали, что способны отвечать на самые сложные вызовы. Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны. Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет, и особенно с 2014 года», — объяснил президент.

В частности, руководство страны заблаговременно позаботилось об укреплении финансовой сферы. В результате, когда в прошлом году российские банки были отключены от западных платформ Visa и Mastercard, население и бизнес фактически не заметили «бесшовного перехода» на национальную платёжную систему, отметил Путин.

RT

Кроме того, значимую роль в ускоренной адаптации экономики к новым условиям сыграли действия предпринимателей, считает глава государства. По его словам, компаниям удалось не только сохранить трудовые коллективы, наладить новые логистические цепочки, но и запустить целый ряд проектов на внутреннем рынке.

Так, например, за последние полтора года российских предприятий лёгкой промышленности стало больше на 80%, а производителей мебели и детских игрушек — на 30 и 20% соответственно. В то же время число товарных знаков, принадлежащих отечественным компаниям, выросло более чем на треть.

При этом даже после заявлений ряда иностранных организаций об уходе из России общее количество зарубежных структур, напротив, увеличилось. Если по состоянию на 1 марта 2022 года в РФ было зарегистрировано 24,1 тыс. таких компаний, то к началу ноября 2023-го значение достигло 25,6 тыс.

«Это же показатель готовности и желания работать в России. Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, Юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности нашей экономики практически для любого бизнеса», — добавил Владимир Путин.

Похожую точку зрения выразил и глава ВТБ Андрей Костин. Как рассказал топ-менеджер в интервью RT на полях форума, сегодня зарубежные инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по целому ряду направлений, таких как энергетика, высокие технологии, автомобилестроение, а также сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность.

Андрей Костин — об инвестиционном сотрудничестве России с другими странами

«Самый большой наш друг, просто по масштабу своей экономики, — это Китай… Можно считать, что это первая экономика мира, и, конечно, объём торговли с ней огромный — уже превысил $200 млрд, и китайские компании обладают большим инвестиционным ресурсом... Вчерашний успешный визит президента в ряд крупнейших арабских стран тоже показывает возможности сотрудничества, тем более что эти страны также обладают колоссальным инвестиционным ресурсом, более того, они вкладывают значительно в Россию… Кроме того, турецкие и индийские компании обладают инвестиционным ресурсом и интересом развивать сотрудничество с нами», — отметил Костин.

Дальше от доллара и евро

В целом на фоне изменившихся внешних условий Россия сегодня переживает структурную трансформацию экономики, а руководство страны принимает меры для повышения производительности труда и улучшения качества жизни, подчеркнул Владимир Путин. При этом он отметил, что глубочайшие преобразования сейчас наметились по всей планете, и в мире всё больше растёт запрос на формирование более справедливого, многополярного порядка.

По словам российского лидера, западные элиты дошли до «отмены принципов рыночной экономики» и своими действиями разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же выстраивали десятилетиями. Так, в результате незаконных санкций основанная на долларе и евро международная финансовая инфраструктура, по сути, оказалась дискредитирована, считает Путин.

«Перечёркнуты, казалось, некоторые незыблемые постулаты. Например, право собственности. Европейские юрисдикции, которые ещё недавно считались безопасными, тихими так называемыми гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой — чужой», как в военных самолётах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать… Кому нужны такие правила?» — сказал Путин.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В нынешних обстоятельствах всё больше государств предпочитают переходить на расчёты в национальных валютах, добавил президент. Так, например, Россия и Китай уже практически отказались от использования долларов и евро во взаимных сделках, а их примеру начинают следовать и другие страны, о чём ранее в интервью RT говорил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Доллар сам обрубил себе сук, на котором строилась вся система международных расчётов… Доверие к таким расчётным единицам, как доллар и евро, было подорвано, потому что страны — эмитенты этих валют манипулируют ими, не только печатая в неограниченном объёме, но и используя в качестве рычага давления… Действительно, наряду с Россией и Китаем другие страны начинают всё чаще проводить расчёты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных государств, которым они доверяют», — рассказал министр.

Так, например, за последний год количество транзакций в мире, совершённых в китайских юанях, увеличилось в два раза. Как отметил в шутку российский бизнесмен Олег Дерипаска, такая динамика может говорить «о чрезвычайной успешности» санкционной политики США и ЕС.

«Похоже, что объёмы сделок, оплаченных в китайских юанях, через четыре года превзойдут объём операций в евро. И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением», — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.