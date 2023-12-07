«С опережением графика»: товарооборот России и Китая достиг рекордных $218 млрд

За 11 месяцев 2023 года объём торговли между Россией и Китаем вырос более чем на четверть и впервые в истории превысил $200 млрд. Изначально выйти на этот уровень планировалось только в 2024-м. При этом теперь власти ставят перед собой цель довести взаимный товарооборот в ближайшие годы до $300 млрд. Торговые отношения между двумя странами заметно активизировались на фоне введения Западом беспрецедентных санкций против Москвы. Так, российские компании сумели перенаправить в КНР значительный объём поставок энергоресурсов, металлов, древесины и продовольствия. Пекин, в свою очередь, нарастил продажи в РФ своих автомобилей, техники, электроники, одежды и товаров повседневного спроса. Причём на сегодняшний день стороны уже практически полностью перешли на расчёты в рублях и юанях.

С января по ноябрь 2023 года объём торговли между Россией и Китаем увеличился на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достиг рекордных $218,18 млрд. Такие данные в четверг, 6 декабря, представило Главное таможенное управление КНР.

По оценке ведомства, за прошедшие 11 месяцев отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 11,8% в годовом выражении — до $117,84 млрд. Пекин тем временем нарастил продажи товаров в Москве на 50,2% — до $100,34 млрд.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, наблюдаемые в последнее время торговые показатели «реально впечатляют», поскольку растут гораздо быстрее ожиданий. Так, изначально Москва и Пекин планировали выйти на взаимный товарооборот в $200 млрд только в 2024 году.

«Когда мы в 2019 году это сформулировали, скажу вам откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был $100 млрд, а сейчас — с опережением графика — уже $200 млрд», — заявлял Путин во время визита в азиатскую республику осенью.

Китай остаётся ключевым торговым партнёром России уже на протяжении десяти лет. Москва при этом менее чем за год смогла подняться с десятого на шестое место в списке главных экспортно-импортных направлений Пекина.

«А если иметь в виду, что с соседними странами у любой страны всегда больший торговый оборот (имею в виду Южную Корею и Японию), то из нерегиональных стран мы, по сути, занимаем второе место в торговле с Китаем — после Соединённых Штатов, обогнав уже по этому показателю и ФРГ», — добавил Путин.

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Ещё в конце октября Федеральная таможенная служба РФ прогнозировала увеличение российско-китайского товарооборота до $220 млрд по итогам всего 2023 года. Впрочем, с учётом последних тенденций реальное значение может оказаться гораздо выше, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Мы считаем, что итоговый объём торговли может составить $230—240 млрд. Увеличение темпов роста товарооборота в ноябре и декабре связано с отменой запрета на экспорт свинины из России, который действовал с 2008 года, и подписанием крупнейшего долгосрочного контракта на поставки зерновых из РФ», — пояснил собеседник RT.

По его словам, наряду с сельхозпродукцией Москва сегодня в больших объёмах отгружает Пекину металлы, древесину и морепродукты. Впрочем, основной статьёй российского экспорта в азиатскую республику по-прежнему остаются энергоносители, отметил Чернов.

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Согласно последним оценкам китайской таможни, с января по октябрь 2023 года 73% всех поставок из РФ в КНР пришлось на долю углеводородов. В частности, по итогам десяти месяцев Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в КНР, отгрузив 88,5 млн т сырья на $49,3 млрд и опередив по этому показателю Саудовскую Аравию (73,4 млн т на $45,6 млрд). Причём Москва сейчас продаёт энергоресурс Пекину в среднем по $76,4 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.

Кроме того, с января по октябрь Россия направила в Китай 6,9 млн т СПГ на $4,39 млрд и вышла на третье место в рейтинге главных продавцов, уступив лишь Австралии (19,1 млн т на $11,3 млрд) и Катару (13,3 млн т на $8,2 млрд). В то же время за прокачку трубопроводного газа Москва получила от Пекина порядка $5,4 млрд. Больше заработала только Туркмения ($8,1 млрд).

КНР, в свою очередь, сумела заметно увеличить присутствие на российском авторынке. Например, если ещё в начале 2022 года среди продаваемых в РФ новых легковых машин доля китайских моделей не превышала и 10%, то по итогам ноября 2023-го этот показатель вплотную приблизился к 60%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Более того, на сегодняшний день до 92% ввозимых из-за рубежа в Россию автомобилей поступает именно из Китая. Об этом в интервью RT рассказал врио руководителя ФТС РФ Руслан Давыдов.

«В целом китайский автопром за последние два года сделал гигантский скачок вперёд. Страна вышла на устойчивый уровень производства, который позволяет накапливать прибыль для последующих инвестиций в новые технологии. И мы видим, как буквально на глазах улучшается качество китайских авто. При этом наш потребитель привыкает и уже не боится покупать китайское», — добавил Давыдов.

Наряду с легковыми машинами Россия активно закупает у Китая автомобильные запчасти, грузовики и тяжёлую технику, отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Также, по его словам, из КНР в больших объёмах завозят различное оборудование, электронику, бытовую технику, одежду и ряд товаров повседневного спроса.

Автомобили Omoda в салоне "Агат" в Волгограде. На автомобили из Китая по итогам восьми месяцев 2023 года пришлось 92% российского автомобильного импорта

РИА Новости

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В целом Москва и Пекин пока не намерены останавливаться на достигнутом и в ближайшие годы могут увеличить взаимный товарооборот ещё минимум в полтора раза. Об этом говорил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичёв в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне.

«Новая цель, которую мы считаем достижимой в обозримом будущем, — это порядка $300 млрд. Пока что идёт дискуссия о том, когда будет реально добиться этой отметки именно по товарообороту. По нашим оценкам, это может произойти к 2030 году. По крайней мере, мы такую цель в планах себе точно будем ставить», — подчеркнул Ильичёв.

Защита от санкций

Как полагает Владимир Чернов, отчасти именно усиление торгового сотрудничества с Китаем помогло России легче справиться с последствиями санкций. Так, в 2022-м на фоне беспрецедентных ограничений со стороны Запада экономика РФ сократилась всего на 2,1%, хотя изначально ей прогнозировали обвал на 10—25%. Более того, как ожидается, по итогам 2023-го ВВП страны сумеет полностью отыграть прошлогодние потери и увеличится более чем на 3%.

«С помощью Китая нам удалось перенаправить часть своей экспортной продукции с европейских рынков на азиатские. Одновременно за счёт КНР мы смогли частично заместить закупки иностранной продукции, попавшей под санкции. То есть в целом рост товарооборота с Китаем позволил российской экономике не упасть очень глубоко и быстро восстановиться», — подчеркнул Чернов.

Более того, для минимизации санкционных рисков Москва и Пекин уже практически полностью перешли на расчёты в национальных валютах. По оценкам российских властей, на сегодняшний день порядка 95% взаимных операций стороны проводят в рублях и юанях. Для сравнения: в 2022-м этот показатель составлял 50%, в 2020-м — 24—25%, а в 2013—2014 годах — всего 2—3%.

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Напомним, в прошлом году в результате рестрикций США и Евросоюза почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд) оказалась заморожена, а банки страны были отключены от платформы SWIFT и платёжных систем Visa и Mastercard. По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, своими действиями Запад «обрубил сук», на котором строилась вся система международных расчётов. В результате сейчас всё больше государств начинают отказываться от расчётов в долларах и евро, поскольку хотят избежать возможной блокировки своих денег.

«Доверие к таким расчётным единицам, как доллар и евро, было подорвано, потому что страны — эмитенты этих валют манипулируют ими, не только печатая в неограниченном объёме, но и используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах. Действительно, наряду с Россией и Китаем другие страны начинают всё чаще проводить расчёты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных государств, которым они доверяют», — объяснял Силуанов в интервью RT на полях ПМЭФ.

По словам российского бизнесмена Олега Дерипаски, только за последний год количество транзакций в мире, совершённых в китайских юанях, увеличилось в два раза. Такая динамика может говорить «о чрезвычайной успешности» санкционной политики США и ЕС, в шутку отметил предприниматель.