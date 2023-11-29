«Вышла на траекторию роста»: почему экономика России набирает темп на фоне стагнации в Европе

С января по октябрь 2023 года объём ВВП России увеличился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в Минэкономразвития. По данным ведомства, уверенный рост наблюдается, например, в строительстве, обрабатывающей промышленности и торговле. При этом реальные зарплаты граждан увеличились на 7,4%, а уровень безработицы впервые за всю историю опустился ниже 3%. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, экономика сумела вернуться на траекторию роста, несмотря на беспрецедентный груз санкций. В то же время инициаторы ограничений в лице европейских государств столкнулись с последствиями собственных решений. Согласно прогнозу Еврокомиссии, по итогам 2023 года десять стран ЕС ждёт экономический спад.

За первые десять месяцев 2023 года экономика России выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и на 1,1% — относительно значений 2021-го. Причём в октябре валовой внутренний продукт страны увеличился сразу на 5% к уровню прошлого года и на 1,8% — к показателю двухлетней давности. Такие данные в среду, 29 ноября, опубликовало Министерство экономического развития.

Согласно отчёту ведомства, уверенный рост сегодня наблюдается в большинстве отраслей. Так, например, строительство с января по октябрь выросло на 8,1% в годовом выражении, обрабатывающая промышленность — на 7,4%, оптовая торговля — на 9,5%, а розничная — на 5,3%.

Позитивной остаётся и ситуация на рынке труда. По последним оценкам, за девять месяцев 2023-го заработные платы россиян в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, прибавили в среднем 7,4% год к году. При этом уровень безработицы к началу ноября опустился до 2,9% — самой низкой отметки за всё время наблюдений.

«Российская экономика продолжает активно расти… Сейчас, когда этап восстановления завершён, задача — закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку», — заявила 15 ноября замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Эффект бумеранга»

По итогам всего текущего года Минэкономразвития пока что прогнозирует рост ВВП России на 2,8%. Впрочем, как полагают в Министерстве финансов, с учётом последних тенденций реальное значение может оказаться выше.

«У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть даже и с плюсом. Это полностью покрывает минус прошлого года… То есть мы реально начинаем расти. Посмотрите, какая ситуация на Западе, который вводит санкции и пытается задушить российскую экономику. Ну, результаты налицо», — сказал глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на VIII Международном форуме Финансового университета 21 ноября.

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Напомним, в прошлом году, после начала специальной военной операции на Украине, западные страны стали объявлять о масштабных антироссийских санкциях. Согласно информации специализированной базы данных Castellum.AI, за прошедшее время в отношении Москвы было введено свыше 15,2 тыс. различных ограничений. Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых.

Рестрикции затронули энергетику, финансовый сектор, банковскую отрасль, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне, например, Европейская комиссия изначально предрекала российской экономике обвал более чем на 10% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, ещё весной 2023-го эксперты ЕК предполагали, что в текущем году ВВП России продолжит сокращаться и потеряет дополнительно 0,9%. Впрочем, уже в ноябре европейские экономисты были вынуждены пересмотреть свои оценки и теперь ждут увеличения показателя на 2%.

Примечательно, что экономика самого Евросоюза в 2023 году может замедлиться почти в шесть раз по сравнению с 2022-м и вырасти лишь на 0,6%, прогнозируют в Еврокомиссии. Причём десять государств объединения вовсе рискуют столкнуться с падением ВВП. Речь идёт о Латвии (-0,2%), Германии (-0,3%), Литве и Чехии (-0,4%), Австрии и Швеции (-0,5%), Люксембурге (-0,6%), Венгрии (-0,7%), Ирландии (-0,9%) и Эстонии (-2,6%).

«После активного роста на протяжении большей части 2022-го реальный ВВП сократился к концу (прошлого. — RT) года и почти не рос в первых трёх кварталах 2023-го. Всё ещё высокая, хотя и снижающаяся инфляция вместе с ужесточением монетарной политики нанесла более тяжёлый урон, чем ожидалось, наряду с ослаблением спроса. Последние показатели… указывают на сдержанную экономическую активность», — говорится в докладе Еврокомиссии.

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По данным агентства S&P Global и Гамбургского коммерческого банка, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг еврозоны уже на протяжении полугода непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такое положение дел традиционно свидетельствует о развитии негативных экономических тенденций.

Между тем в России этот показатель, напротив, уже девятый месяц подряд превышает 50 пунктов. Более того, к концу октября уровень делового оптимизма в стране достиг максимального значения с апреля 2019 года.

Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попытки Европы в рамках санкций отказаться от импорта различных российских товаров, прежде всего энергоресурсов, привели к снижению конкурентоспособности ЕС. Теперь странам объединения приходится закупать эту продукцию в других местах, но по более высоким ценам, что уже привело промышленность региона к предбанкротному состоянию. Россия тем временем сумела обеспечить себе макроэкономическую стабильность, отметил представитель Кремля.

«Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций… Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят… (российская. — RT) экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать», — подчеркнул Песков.

В разные стороны

Влияние западных санкций на экономику России удалось заметно ослабить за счёт трёх ключевых факторов, считает директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так, например, важную роль сыграла быстрая адаптация бизнеса к новым условиям работы: компании перестроили торговые маршруты, нашли новых поставщиков и предприняли антикризисные меры управления.

«Во-вторых, правительство оказало существенную поддержку бизнесу. Были сняты некоторые административные барьеры, выделялась финансовая помощь крупным, средним и малым предприятиям. В-третьих, Центральный банк не допустил хаоса на финрынке, что позволило банковской системе и бизнесу спокойно работать с точки зрения финансового наполнения», — добавил собеседник RT.

Более того, в условиях беспрецедентных санкций Россия сумела не только справиться с вызовами лучше ожиданий, но и обойти Германию в рейтинге крупнейших экономик по паритету покупательной способности (ППС), став пятой в мире и первой в Европе. Такой вывод следует из материалов Всемирного банка.

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«Германия, основной локомотив европейской экономики, уже заявила о том, что вошла в рецессию. Многие европейские страны находится в стагнации. Если говорить о главных текущих проблемах, это в первую очередь энергетический кризис, высокие инфляционные риски, трудности на рынке труда и геополитический фактор нестабильности», — отметил Георгий Остапкович.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, главным вызовом для европейской экономики стал резкий разгон инфляции после отказа ЕС от российских углеводородов. Стремительное удорожание топлива и, как следствие, целого ряда других товаров привело к падению потребительского спроса, поскольку население стало больше экономить. В то же время промышленные предприятия начали закрываться или переносить производство в страны с более дешёвой энергией.

Для обуздания инфляции Европейский центробанк стал повышать процентные ставки, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал их около нулевой отметки. Последовавшее за этим удорожание кредитов привело к ещё большему ослаблению потребительского спроса и деловой активности.

«Все усилия еврочиновников и ЕЦБ в еврозоне были направлены именно на борьбу с инфляцией. Жёсткая денежно-кредитная политика регулятора, по сути, привела к недоступности заёмного финансирования и стагнации экономики Европы», — пояснила Мильчакова в разговоре с RT.