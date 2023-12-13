Для сдерживания цен: правительство России решило временно обнулить пошлины на импорт куриных яиц

В правительстве России поддержали идею временно снизить таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 15 до 0%. Поставщиков планируют освободить от уплаты взноса с 1 января до июля 2024 года. Это должно помочь обеспечить внутренний рынок дополнительными объёмами продукции и привести к снижению цен. Как заявили в Министерстве сельского хозяйства, уже в ближайшее время дополнительные поставки товара ожидаются из Азербайджана и Турции. По словам экспертов, следующим летом в России должны будут увеличиться объёмы собственного производства яиц, после чего пошлину вернут.

Правительство России поддержало идею о временном введении нулевой ставки таможенной пошлины на импорт куриных яиц. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

«Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран», — говорится в пресс-релизе.

В настоящий момент при завозе яиц из-за границы с компаний взимают сбор в размере 15% от стоимости продукции. Власти собираются полностью освободить бизнес от этого платежа с 1 января по 30 июня 2024 года.

В период действия инициативы в страну планируется ввезти порядка 1,2 млрд яиц. При этом для получения льготы поставщикам нужно будет подтверждать целевое назначение импортируемых товаров.

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Наряду с обнулением пошлин Москва сейчас договаривается с некоторыми зарубежными партнёрами об увеличении закупок яиц. Дополнительные объёмы продукции могут начать поступать на российский рынок уже в течение нескольких дней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — приводит ТАСС заявление Минсельхоза.

По данным Федеральной службы статистики, в ноябре 2023 года стоимость куриных яиц на российских прилавках увеличилась в среднем на 15% по сравнению с октябрём. За последние 12 месяцев цены на яйца в стране выросли более чем на 40%, а в некоторых регионах — на 50—70%. Отметим, что общий уровень инфляции за это время составил только 7,5%.

Стремительное удорожание товара привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. Ещё в середине ноября ФАС потребовала от птицефабрик и торговых сетей отчитаться о формировании оптовых и розничных цен, а в декабре предложила ретейлерам ограничить наценку на все куриные яйца уровнем не выше 5%.

Параллельно ситуацию взяла на контроль Генеральная прокуратура. Ведомство собирается проверить производителей и розничных продавцов на предмет нарушений и необоснованного завышения цен.

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Одной из причин стремительного увеличения стоимости яиц стали сезонные факторы, считает управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его словам, цены традиционно растут с конца августа по апрель на фоне более высокого спроса, после чего обычно начинают снижаться. Тем не менее в нынешнем году объёмы потребления оказались выше нормы, что привело к ещё большему удорожанию продукта.

«Люди стали чаще покупать яйца из-за резкого повышения стоимости куриного мяса (примерно на 30% с начала года). Не секрет, что самый доступный животный белок — это яйцо. При этом промышленный выпуск яиц сократился, поскольку для сдерживания цен на курятину птицефабрики начали больше производить мясо бройлера, чтобы насытить рынок», — объяснил собеседник RT.

Кроме того, на фоне эпизодических случаев заболеваний птиц на предприятиях у производителей были трудности с покупкой биоматериалов, что также отразилось на удорожании яиц. Впрочем, увеличение импорта должно помочь в решении этой проблемы, уверен заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Стоит отметить, что обнуление пошлины вряд ли как-то скажется на российских производителях. То есть импорт не вытеснит с рынка отечественных игроков. Если бы сейчас фермеры могли нарастить производство, они бы, конечно, это сделали. Но пока у них такой возможности нет, поэтому импорт будет дополнять рынок. Летом 2024 года в отрасли должны восстановиться все производственные процессы, и пошлину вернут», — добавил Абрамов.

Похожей точки зрения придерживается и Илья Березнюк. По его мнению, до конца новогодних праздников ещё возможен небольшой рост цен, после чего должно произойти некоторое снижение и ситуация стабилизируется. Между тем в случае необходимости руководство страны может задействовать дополнительные меры, считает Александр Абрамов.

«Сейчас власти активно работают над вопросом снижения цен на ключевые товары — уже начали постепенно дешеветь гречка, сахар и бензин. Если потребуется, правительство может стимулировать производителей и, например, вводить для них различные налоговые преференции. Также важно поддерживать стабильный курс национальной валюты, чтобы импорт работал более эффективно», — заключил эксперт.