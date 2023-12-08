С повышением социальных выплат: Минфин РФ спрогнозировал снижение инфляции до 4—4,5% в 2024 году

Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал снижение уровня инфляции в 2024 году до 4—4,5%. В настоящий момент показатель незначительно превышает 7,5% и, по оценкам властей, будет находиться вблизи этой отметки до конца 2023-го. Между тем в дальнейшем значение может опуститься за счёт жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка и укрепления рубля, считают специалисты. При этом, как подчеркнул глава Минфина, чтобы компенсировать гражданам рост потребительских цен, власти продолжат повышать размер социальных выплат.

В 2024 году рост потребительских цен на товары и услуги в России должен замедлиться более чем в полтора раза. При этом руководство страны продолжит принимать меры для защиты доходов людей от инфляции, заявил в пятницу, 8 декабря, министр финансов страны Антон Силуанов.

«Мы прогнозируем (инфляцию в следующем году. — RT) чуть больше 4—4,5%. Но чтобы люди (её. — RT) не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты», — приводит ТАСС слова главы Минфина в рамках выставки-форума «Россия».

Напомним, что по итогам 2022 года инфляция в стране составила почти 12%, но по мере восстановления экономики от санкционных потерь уже в марте 2023-го значение упало ниже целевого уровня властей 4%, а в апреле достигло 2,31%. Впрочем, после этого показатель вновь начал расти и в середине лета опять превысил 4%, а на сегодняшний день достиг 7,52%. Такие данные содержатся в материалах Росстата и Министерства экономического развития РФ.

Власти между тем не считают нынешнюю ситуацию критической и ждут сохранения инфляции вблизи 7,5% к концу текущего года. Об этом накануне сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Инфляция — да, она, конечно, выше таргетов. Но базовая инфляция (если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберём) — 5,5%. В общем и целом она растёт, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично», — сказал министр на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

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Как ранее отмечала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, российская экономика сумела оправиться от прошлогоднего спада быстрее ожиданий и на сегодняшний день продолжает расти. Отчасти глава ЦБ объяснила это возросшими бюджетными тратами в начале 2023 года, которые вместе с восстановлением доходов граждан и относительно доступными кредитами значительно поддержали внутренний спрос.

Тем не менее в определённый момент рост потребления начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Именно это и стало одной из главных причин наблюдаемого ускорения инфляции, считает Набиуллина.

«Со спросом проблем нет, но, чтобы быстро нарастить производство, нужны ещё люди и оборудование. Вы можете переманить сотрудников с соседнего предприятия, но тогда у вашего соседа производство будет снижаться. В масштабах экономики конкуренция за одни и те же рабочие руки приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. И растущие издержки при этом предприятиям легче перекладывать на потребителя... Это ровно та ситуация, которая разворачивалась летом, но к ней ещё добавилось ослабление рубля», — пояснила Набиуллина.

Начиная с июня рубль стал заметно дешеветь, поскольку в стране усилился дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке. В тот момент получаемые от экспорта доллары, евро и юани начали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос на фоне восстановления импорта и оживления потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

Так, например, в начале октября курс доллара на Мосбирже впервые с весны 2022-го поднимался выше 102 рублей, тогда как как стоимость евро и юаня достигала 108 и 14 рублей соответственно. На фоне такой динамики в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг, что привело к дополнительному ускорению инфляции.

Жёсткие решения

Для торможения ценового роста Центральный банк начиная с июля перешёл к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и за прошедшее время уже четыре раза поднимал ключевую ставку — с 7,5 до 15% годовых. Причём руководство регулятора не исключает вероятности дополнительного повышения на заседании 15 декабря.

«Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но поверьте, все расчёты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потери от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства были бы гораздо больше. Мы повысили ключевую ставку соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года», — пояснила Эльвира Набиуллина.

РИА Новости

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Ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов для борьбы с инфляцией. Так, при повышении ключевой ставки кредиты становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем ценовое давление должно ослабевать.

Причём на фоне удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

«Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ключевой ставки был мгновенным, но этого не бывает. Цепочка длинная, от трёх до шести кварталов, потому что банки пересматривают ставки по кредитам и депозитам, это происходит постепенно. Граждане и компании тоже далеко не сразу реагируют на новые ставки», — добавила глава ЦБ.

Также по теме С оглядкой на цены: в Центробанке рассчитывают вновь начать снижать ключевую ставку в 2024 году В 2024 году Банк России может вновь начать снижать ключевую ставку по мере возвращения инфляции к целевым 4%, заявила глава регулятора...

Тем не менее, по её словам, первые результаты ужесточения монетарной политики уже есть. Так, кредитная активность сейчас становится более сбалансированной, импорт начал снижаться, а население стало перекладывать больше денег на депозиты. Всё это создаёт предпосылки для возвращения инфляции к целевым 4% уже в следующем году, считает Набиуллина.

Кроме того, в пользу торможения роста цен может сыграть и наметившееся укрепление российской валюты, уверены специалисты. Отметим, что курсы доллара, евро и юаня уже отошли от октябрьских максимумов и сейчас колеблются вблизи 91, 97 и 12,7 рубля соответственно. Помимо резкого повышения ключевой ставки ЦБ, на динамике показателей позитивно отразились недавние изменения в валютном регулировании.

Так, ранее президент России Владимир Путин обязал ряд экспортёров возвращать из-за границы не менее 80% валютной выручки и переводить не менее 90% этих средств в рубли. Инициатива главы государства позволила увеличить предложение долларов, евро и юаней на рынке, что и привело к снижению курсов.

«Если мы увидим дальнейшее укрепление рубля, то и цены будут более стабильными: те, кто импортирует товары, перестанут закладывать курсовые скачки в конечную стоимость продукции. Достаточно вспомнить, как весной 2022 года резко подорожала техника. Сейчас она уже стоит дешевле, чем тогда», — отметила в разговоре с RT директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Социальная компенсация

Российские власти стремятся частично компенсировать населению, и прежде всего малообеспеченным гражданам, повышение цен на товары и услуги. В этой связи традиционно в январе и феврале власти индексируют ряд социальных выплат на уровень инфляции за предыдущий год.

Поскольку в 2023-м инфляция прогнозируется вблизи 7,5%, то уже с 1 января 2024 года на аналогичную величину должны будут вырасти страховые пенсии неработающим россиянам. Так, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 133 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — до 8,1 тыс. рублей.

В целом средняя по стране страховая пенсия неработающим гражданам превысит 22,6 тыс. рублей. В то же время средняя сумма страховой выплаты по старости неработающим пенсионерам составит почти 23,5 тыс. рублей.

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Также с 1 января в России на 7,5% будет проиндексирован прожиточный минимум. На душу населения ПМ повысят до 15,5 тыс. рублей, для трудоспособного населения — до 16,8 тыс. рублей, для детей — почти до 15 тыс. рублей, а для пенсионеров — до 13,3 тыс. рублей. Одновременно власти увеличат и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), но темпами в 2,5 раза выше инфляции — на 18,5%, до 19,2 тыс. рублей.

Напомним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Прожиточный минимум, в свою очередь, применяют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер господдержки, как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

Кроме того, с 1 февраля в России на 7,5% увеличится размер материнского капитала. В результате сумма выплаты на первого ребёнка должна будет вырасти почти до 631 тыс. рублей, а на второго — до 834 тыс. рублей. Наряду с этим будут проиндексированы ещё более 40 различных мер финансовой поддержки.