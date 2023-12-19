Миграционный размен: как в конгрессе США пытаются прийти к сделке по пролонгации помощи Украине

Соединённые Штаты могут ограничить число беженцев, в том числе украинских, в обмен на помощь Киеву в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией Джо Байдена, подтвердил журналисту CNN сенатор-демократ Джо Манчин. Со своей стороны конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес отметил, что палате представителей США придётся «подсластить сделку», чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Украине. Речь идёт о том, чтобы объявить картели террористическими организациями и привлечь контрабандистов к ответственности. По мнению экспертов, если законодатели в сенате надеются, что за счёт антимиграционной риторики им удастся протолкнуть запрос Байдена на $61,4 млрд для Украины, то они сильно заблуждаются.

Американский сенатор-демократ Джо Манчин в беседе с журналистом CNN заявил, что США могут ограничить число беженцев, в том числе украинских, в обмен на помощь Киеву в рамках предстоящей сделки республиканских сенаторов с администрацией Джо Байдена.

«Необходимо, насколько это возможно, повысить порог в отношении определения убежища. Нельзя просто прийти и сказать: кто-то угрожает мне. Я вынужден приехать в вашу страну. Нужно предъявить доказательства того, что такого рода угрозы для вас и вашей семьи создают невыносимые для проживания условия, что вы не можете в этих условиях жить», — заявил Манчин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, «тысячи и тысячи» людей рассеяны по всей стране, и американским властям следует «быть более строгими» по отношению к тем, кто приехал из-за «мягких требований» к беженцам со стороны Соединённых Штатов. Как отметил сенатор, это «изменит положение вещей».

«Мы должны остановить приток людей и устранить то, что поощряет людей со всего мира приезжать в эту страну. Это очень и очень опасно», — сказал Манчин.

Ранее о том, что в конгрессе обсуждают ужесточение правил для беженцев в обмен на помощь ВСУ, сообщил CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе руководитель аппарата администрации Джефф Зинтс, уже провели переговоры с республиканцами и демократами, чтобы попытаться достичь консенсуса по изменениям в пограничной политике. Однако потенциальные нововведения, направленные на ужесточение условий предоставления убежища, «наряду с другими, более строгими иммиграционными мерами» вызывают «затруднения» у ряда представителей Демпартии, которые обеспокоены тем, что «Белый дом принимает иммиграционную политику эпохи Трампа», отмечается в материале CNN.

Но палате представителей США придётся «подсластить» сделку, чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Украине, заявил конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес телеканалу CBS News. По его словам, речь идёт о том, чтобы объявить картели террористическими организациями и привлечь контрабандистов к ответственности.

Тем не менее то, что в сенате США до сих пор не согласованы значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Киеву, снижает возможность достичь соглашения в оставшиеся дни 2023 года, сообщает газета The Wall Street Journal.

Заседание сената США

globallookpress.com

Внутриполитический контекст

Напомним, после того как в сенате США не прошёл процедурное голосование экстренный бюджетный запрос Джо Байдена к конгрессу, включающий $61,4 млрд на нужды Украины, глава Белого дома призвал законодателей обеих палат утвердить эти расходы до рождественских каникул. Несмотря на то что сенат решил отложить каникулы, чтобы разрешить сложную ситуацию с выделением помощи Киеву, палата представителей не намерена идти на такой же шаг. Рассматривать запрос Байдена о пролонгации помощи киевскому режиму в нижней палате планируют только в январе.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил республиканцев нижней палаты в том, что для них важнее «вернуться домой на праздники», чем «завершить свою работу», которая связана с выделением средств на нужды Украины.

Со своей стороны Байден обвинил представителей Республиканской партии в конгрессе в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», поскольку отказались от согласования запроса, в который входят $61,4 млрд для киевского режима. Как утверждает глава Белого дома, «лоялисты в Москве» празднуют эту блокировку помощи киевскому режиму.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что к концу текущего года Соединённые Штаты больше не смогут помогать Киеву, поскольку к этому моменту у Вашингтона полностью закончатся средства на данные цели, если конгресс не согласится поддержать запрос Байдена.

«Стратегический актив для Запада»

Как полагает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, если законодатели в сенате надеются, что за счёт «антимиграционной риторики» и каких-то предложений на эту тему им удастся «протолкнуть запрос» Байдена, в который входит $61,4 млрд на нужды Украины, то они «сильно заблуждаются».

«Я бы не стал делать ставку на то, что данные инициативы реально смогут помочь киевскому режиму, поскольку таких денег под предлогом борьбы с беженцами и мигрантами Киеву никто не даст. Боюсь, что Владимиру Зеленскому придётся привыкать к порядку чисел не в миллиардах, а максимум в сотнях миллионов долларов. Говорить о том, что Украина получит помощь, сопоставимую с объёмами 2022—2023 годов, я бы не стал», — отметил Семибратов в беседе с RT.

По словам эксперта, сейчас сенаторы в конгрессе США создают больше информационного шума вокруг украинского трека, чем действительно «перспективных решений».

«Потому что одна из целей демократов в верхней палате — вернуть тему Украины в качестве топовой в американские СМИ, чтобы, по всей видимости, прикрыть ситуацию вокруг скандалов, связанных с семьёй Байденов, и возможного импичмента», — пояснил аналитик.

При этом, по словам Семибратова, вероятность того, что через конгресс пройдёт «компромиссный план» по оказанию помощи Украине до рождественских каникул, «всё ещё сохраняется».

«Инициатива по обмену помощи беженцам, в том числе украинским, на поддержку киевского режима, пусть и в размере намного меньше $61,4 млрд, может пройти сенат. И тогда для голосования по этому вопросу с каникул могут вызвать в экстренном порядке и конгрессменов из нижней палаты. Поскольку у Вашингтона есть задача — демонстративно показать, что он якобы заботится о Киеве и не бросает его», — отметил он.

В свою очередь научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также полагает, что на полный отказ от поддержки Украины в США не пойдут.

«Украина — стратегический актив для Запада, Соединённые Штаты в этот проект вложились по полной программе. А в совокупности оказанная Киеву военная и финансовая помощь составила миллиарды долларов, и США так просто от Украины не откажутся. Понятно, что республиканцы себе выторговывают политические очки, но и они придерживаются русофобских взглядов. Упускать уникальную историческую возможность использовать Украину как инструмент давления на Россию и очаг напряжённости у наших границ они не будут», — сказал он.

Снижение миграционной нагрузки в обмен на одобрение финансирования Киева кажется Блохину вполне вероятным. При этом, даже если новый пакет помощи согласовать через сенат не удастся, эксперт уверен, что администрация найдёт другой способ, в том числе «в обход конгресса — тайно через ЦРУ».

«Но пока Байден хочет, чтобы всё было полностью легитимно, ведь он себя позиционирует как объединитель Запада на антироссийской основе, а сам конфликт на Украине представляет как своего рода крестовый поход. В Вашингтоне едины в своей русофобии, но каждый выторговывает себе политические очки: республиканцы и демократы действуют именно в этой логике», — резюмировал аналитик.

Семибратов также считает, что Вашингтон может задействовать «другие инструменты», если через конгресс не удастся протащить ту сумму на нужды Киева, на которую рассчитывает Байден.

«США могут заглянуть в чёрную кассу Пентагона и выделить средства по скрытым бюджетным статьям по линии этого ведомства. Кроме того, у американских властей есть возможность оказывать помощь Киеву по линии Госдепа через множество специальных программ, а также через некоммерческие организации (НКО). Но проблема тут в том, что украинский конфликт требует десятки миллиардов долларов, а эти способы могут высвободить только более скромные суммы», — сказал эксперт.

Украинские мигранты

© AP Photo/Gregory Bull

Именно по этой причине США начали перекладывать часть финансовой ответственности за продолжение украинского конфликта на страны ЕС, сходятся во мнении аналитики.

«Даже если в конгрессе так и не договорятся в ближайшее время, помощь на Украину пойдёт через Европу, которую Вашингтон уже настропалил соответствующим образом. Да, странам ЕС и самим сейчас тяжело — у них экономический кризис, спровоцированный в том числе введением антироссийских санкций, ситуация там нестабильна. Но США готовы пожертвовать благосостоянием европейцев ради того, чтобы не отказываться от планов во что бы то ни стало накачивать Украину ресурсами до последнего», — заключил аналитик.