Новый сценарий: как Киев при помощи Запада планирует усилить свою оборону

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед главой Пентагона Ллойдом Остином о планах по возведению новых оборонительных сооружений. На фоне провалившегося контрнаступления Киев намерен построить новые фортификации в приграничных с Россией и Белоруссией областях, сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По мнению экспертов, режим Зеленского рассчитывает на помощь в этом вопросе стран НАТО, в том числе США. Однако западные государства вряд ли будут торопиться с поддержкой Киева, как и в нынешней ситуации с поставками оружия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед своим американским коллегой Ллойдом Остином о планах Киева по возведению новых оборонительных линий. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны Украины.

«Среди других тем — министры обороны Украины и США обсудили также активизацию строительства фортификационных сооружений. Рустем Умеров проинформировал Ллойда Остина о последних новостях в этом направлении», — заявили в пресс-службе украинского военного ведомства.

Также в центре переговоров двух министров обороны были вопросы сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и поставок новых вооружений для ВСУ. Кроме того, Умеров поблагодарил Остина за одобрение 52-го пакета военной помощи, о котором Пентагон сообщил 6 декабря. Он включает комплекты артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для поражения воздушных целей AIM-9M и AIM-7, снаряды для ПТРК, противорадиолокационные ракеты HARM, комплектующие к РСЗО HIMARS. Общая стоимость очередного пакета помощи составляет около $175 млн.

«Противник не достиг успеха»

Напомним, 1 декабря в интервью агентству Associated Press Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных результатов. Одной из причин неэффективности контрнаступления он назвал недостаток западного вооружения. По его словам, зимой конфликт с Россией перешёл в новую фазу.

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Наряду с этим на прошлой неделе Зеленский сделал ряд обращений к гражданам, в которых сообщил, в частности, о начале строительства новых укреплений вблизи границы с Россией и Белоруссией.

Оборонительные сооружения планируется возвести в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и ряда других локаций Донбасса. Также они появятся в Харьковской, Херсонской, Киевской, Волынской, Сумской, Черниговской и Ровненской областях. Для реализации столь масштабных планов киевский режим намерен привлечь средства частного бизнеса и ресурсы западных партнёров. При этом Зеленский заверил граждан, что у государства хватит мин и бетона.

«Надлежащее обустройство оборонительных рубежей должно стать приоритетным вопросом, в частности, во фронтовых областях», — заявил Зеленский.

Кроме того, он пообещал выработать «украинский сценарий» вооружённого конфликта с Россией на 2024 год.

«Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 2024-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано всё, что необходимо нашему государству, нашим бригадам», — сказал Зеленский.

Шаткое положение: украинские чиновники стали высказываться об ошибках Зеленского

Как полагают эксперты, киевский режим вынужден переходить к обороне из-за больших потерь в ходе начавшегося 4 июня контрнаступления. По данным Минобороны РФ, за полгода боёв с российской армией украинские формирования потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружений.

«Итоги летне-осенней кампании для ВСУ выглядят крайне удручающими. Противник не достиг успеха ни на одном направлении, в том числе на самом главном — Запорожском. В целом враг действовал самонадеянно и бесхитростно. Часто командование ВСУ отправляло солдат в лобовые атаки там, где их ждали наши минные поля и артиллерия», — отметил в комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, контрнаступление обескровило большую часть передовых подразделений и практически полностью истощило людские и материальные резервы ВСУ. Прямую ответственность за провал, с точки зрения Матвийчука, несёт лично Зеленский, который, будучи Верховным главнокомандующим, игнорировал предостережения и критические замечания украинских и натовских военачальников.

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«Продолжение попыток наступать в прежних масштабах, да ещё и в объективно тяжёлых зимних условиях, привело бы Украину к военной катастрофе. Я думаю, что это понял даже Зеленский. Поэтому сейчас противник попытается построить новые укрепления, отремонтировать повреждённую технику, провести новую мобилизацию, чтобы попытаться восполнить, как-то компенсировать понесённые потери», — рассуждает Матвийчук.

Схожего взгляда на логику киевского режима придерживается военный эксперт Иван Коновалов. В беседе с RT он предположил, что украинское командование будет стремиться воспользоваться «зимней паузой» для набора наёмников и мобилизованных в ряды ВСУ.

Также большие надежды Киев возлагает на материально-техническую помощь западных кураторов. По данным «Украинской правды», руководство ВСУ запросило у Пентагона 17 млн снарядов и $350—400 млрд на продолжение боевых действий.

6 декабря со ссылкой на украинские документы агентство Reuters сообщило, что Киев намеревается получить от США многофункциональные истребители F-18 и F-16, БПЛА, боевые вертолёты Apache и Blackhawk, транспортные самолёты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также дополнительные комплекты танков Abrams, 155-мм артиллерийские комплексы и баллистические ракеты большой дальности ATACMS.

«Для того чтобы попытаться прорвать наши линии обороны, Киеву необходимо очень много боеприпасов и очень много новой техники. ВСУ сейчас испытывают острый дефицит того, что могло бы помочь в контрнаступлении, но хуже всего для нашего противника, что Запад не выполняет даже согласованные ранее поставки артиллерийских снарядов и не торопится согласовывать планы продолжения военной помощи», — пояснил Коновалов.

Партия военной помощи США Украине

AP

© Roland Balik / U.S. Air Force

Напомним, 6 декабря сенат США провалил голосование по законопроекту о финансировании Украины, Израиля и Тайваня. Согласно документу, принятия которого добивается администрация Байдена, власти Украины должны были получить более $60 млрд новой помощи.

Однако законопроект даже не дошёл до голосования — документ не смог набрать 60 голосов, которые позволили бы вынести его на рассмотрение верхней палаты конгресса США: за начало работы над законопроектом проголосовали 49 сенаторов, против — 51. Категорически против выступили республиканцы, которые требуют от Белого дома ужесточения иммиграционной политики и усиления контроля над границей с Мексикой.

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Кроме того, в Республиканской партии убеждены, что дальнейшая помощь Украине только увеличит госдолг США и ослабит сектор национальной безопасности. По данным американских СМИ, всё больше оппонентов Белого дома «разочаровываются в вовлечённости Америки» в конфликт на Украине.

Стоит отметить, что, по данным аналитиков Института мировой экономики в Киле (IfW), объёмы обещанной Киеву западной помощи сократились на 90% в августе — октябре по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации от 7 декабря. Как пояснил руководитель группы, занимающейся проектом Ukraine Support Tracker, директор научно-исследовательского центра института Кристоф Требеш, «учитывая неопределённость в отношении дальнейшей помощи со стороны США, Украина может надеяться лишь на то, что ЕС наконец одобрит давно анонсированный пакет помощи в размере €50 млрд».

Между тем во время визита в Вашингтон руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил 5 декабря, что затягивание одобрения военной помощи Украине создаёт риск поражения ВСУ.

«Дорогостоящие мероприятия»

Как заявил Иван Коновалов, в условиях сложной ситуации с поставками оружия режим Зеленского теперь рассчитывает получить от стран НАТО помощь на строительство оборонительных сооружений.

«В данной ситуации Киев говорит Западу примерно следующее: «Вы не дали нам достаточно оружия — и контрнаступление закончилось. По вашей милости мы переходим в оборону, и теперь вы должны нам деньги на неё». Я думаю, что Умеров как раз и выпрашивал их у Остина в Вашингтоне, потому что тех денег, что пока изыскал Киев, вряд ли на что-то реально хватит», — сказал эксперт.

Украинские солдаты на одной из линий обороны

AP

© Libkos

На сегодняшний день известно, что на строительство дополнительных укреплений на территориях Запорожья, подконтрольных Киеву, выделено 31,7 млн гривен (по курсу нацбанка Украины — около $867,7 тыс.). Также, по словам представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука, около 108,2 млн гривен (около $2,9 млн) выделено из резервного фонда Украины на строительные работы в Сумской области.

«Зеленский не торопится выделять деньги, надеясь раскрутить «западных друзей». В Киеве до последнего хотят урвать любой кусок и одновременно предъявляют чрезвычайно завышенные требования», — говорит Коновалов.

В комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что строительство укреплений потребует привлечения значительных материальных и человеческих ресурсов.

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«Фортификационные сооружения — это окопы, траншеи, соединённые между собой траншеями пути. Это доты, блиндажи и так далее. Это минные поля, засечные позиции, огневые мешки и не один ряд практически сплошных укреплений. Глубина эшелонированной обороны должна достигать 100—150 км. Таким образом, требуется проведение очень дорогостоящих мероприятий с размещением определённых видов боевой техники», — пояснил Литовкин.

По мнению эксперта, у киевского режима нет реальных возможностей для создания глубоко эшелонированной обороны ни в течение зимы, ни во время ранней весны.

«Киев явно делает это с целью затягивания конфликта и ослабления России. Это демонстрация Западу того, что ВСУ ещё якобы способны воевать. В любом случае у России есть все возможности помешать возведению украинских оборонительных линий», — подытожил Литовкин.