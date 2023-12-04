УП: главком ВСУ Залужный попросил у Пентагона 17 млн снарядов и $350—400 млрд
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Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Об этом Залужный попросил Остина во время недавнего визита главы Пентагона в Киев.
«Остину озвучили потребность в 17 млн снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всём мире не собрать столько снарядов», — говорится в публикации.
Кроме того, издание утверждает, что Залужный жаловался Остину на вмешательство офиса Владимира Зеленского в управление украинской армией.
Ранее в АВС заявили, что у ВСУ большие проблемы из-за сокращения поставок оружия из США.
Также сообщалось, что США на 30% сократили поставки снарядов на Украину после 7 октября.