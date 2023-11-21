ABC News: США на 30% сократили поставки снарядов на Украину после 7 октября

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября поставки Соединёнными Штатами артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30%.

Об этом информирует телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника.

«Поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились «более чем на 30%» с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС», — говорится в публикации.

Как рассказал собеседник телеканала, запасы 155-мм снарядов составляют примерно 60—70% от общих поставок украинской армии.

Украинский чиновник отметил, что поставки оружия Израилю со стороны США оказали влияние на поставки вооружения Киеву.

Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.

Он подтвердил, что у ВСУ возникла нехватка снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке.