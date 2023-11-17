Зеленский: у ВСУ нехватка снарядов 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке

У украинской армии возникла нехватка снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил Владимир Зеленский в интервью группе журналистов.

«Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм», — приводит ТАСС слова Зеленского со ссылкой на AFP.

Он отметил, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке запасы этих снарядов у ВСУ уменьшились.

По его словам, нынешних объёмов поставок от западных стран недостаточно для удовлетворения потребностей армии Украины.

Ранее украинские солдаты признали, что в ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и живой силы, поэтому на фронт приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.