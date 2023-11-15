Польский генерал Пацек: в ВСУ наблюдается «синдром опущенных рук»
- AP
Об этом генерал сказал в беседе с ТОК FM.
«Украинцы не называют количество потерь, но, согласно моим источникам, убитых очень много», — сказал Пацек.
По его словам, Украина в настоящий момент находится в тяжёлом положении, и на этом фоне среди украинских военных, которые устали от боевых действий, всё чаще фиксируется «синдром опущенных рук».
Ранее украинские солдаты признали, что в ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и живой силы, поэтому на фронт приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.