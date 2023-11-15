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Польский генерал Пацек: в ВСУ наблюдается «синдром опущенных рук»

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Польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек высказал мнение, что в Вооружённых силах Украины наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта и больших потерь в украинской армии.
Польский генерал Пацек: в ВСУ наблюдается «синдром опущенных рук»
  • AP

Об этом генерал сказал в беседе с ТОК FM.

«Украинцы не называют количество потерь, но, согласно моим источникам, убитых очень много», — сказал Пацек.

По его словам, Украина в настоящий момент находится в тяжёлом положении, и на этом фоне среди украинских военных, которые устали от боевых действий, всё чаще фиксируется «синдром опущенных рук».

Ранее украинские солдаты признали, что в ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и живой силы, поэтому на фронт приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

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