Польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек высказал мнение, что в Вооружённых силах Украины наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта и больших потерь в украинской армии.

Об этом генерал сказал в беседе с ТОК FM.

«Украинцы не называют количество потерь, но, согласно моим источникам, убитых очень много», — сказал Пацек.

По его словам, Украина в настоящий момент находится в тяжёлом положении, и на этом фоне среди украинских военных, которые устали от боевых действий, всё чаще фиксируется «синдром опущенных рук».

Ранее украинские солдаты признали, что в ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и живой силы, поэтому на фронт приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.