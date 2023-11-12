WSJ: в ВСУ признали нехватку снарядов и личного состава

Украинские солдаты признали, что в ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и живой силы, поэтому на фронт приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, украинская армия испытывает серьёзные трудности в вооружении.

Отмечается, что большое число союзников Киева считают, что Украина сейчас находилась бы в более сильной позиции, если бы США быстрее направили ценное оборудование, например танки, ракеты и реактивные истребители.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал США ускорить поставки оружия ВСУ.