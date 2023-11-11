Ермак в беседе с советником Байдена призвал США ускорить поставки оружия ВСУ
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Об этом говорится на сайте Зеленского.
Отмечается, что в ходе разговора Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте, а также проинформировал об оборонительных и о наступательных операциях ВСУ.
«Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов», — говорится в публикации.
Ранее в США заявили, что израсходовали 96% средств на все виды поддержки Украины с начала спецоперации.