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Ермак в беседе с советником Байдена призвал США ускорить поставки оружия ВСУ

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Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого призвал Вашингтон ускорить процесс передачи оружия Вооружённым силам Украины.
Ермак в беседе с советником Байдена призвал США ускорить поставки оружия ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Об этом говорится на сайте Зеленского.

Отмечается, что в ходе разговора Ермак рассказал Салливану о ситуации на фронте, а также проинформировал об оборонительных и о наступательных операциях ВСУ.

«Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов», — говорится в публикации.

Ранее в США заявили, что израсходовали 96% средств на все виды поддержки Украины с начала спецоперации.

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