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Кирби: США израсходовали 96% средств на все виды поддержки Украины с начала СВО

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Соединённые Штаты израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российской специальной военной операции.
Кирби: США израсходовали 96% средств на все виды поддержки Украины с начала СВО
  • AP

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий, — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее главы ряда американских ведомств призвали конгресс Соединённых Штатов одобрить бюджетную помощь Украине на сумму в размере $11,8 млрд.

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