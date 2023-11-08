Кирби: США израсходовали 96% средств на все виды поддержки Украины с начала СВО
- AP
Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий, — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%», — цитирует его РИА Новости.
Ранее главы ряда американских ведомств призвали конгресс Соединённых Штатов одобрить бюджетную помощь Украине на сумму в размере $11,8 млрд.